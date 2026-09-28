5 kiểu chân váy dài thời thượng, dễ phối cùng sơ mi, blouse

Chân váy midi, chân váy xếp tầng, chân váy dập ly nằm trong số những mẫu chân váy hack dáng thời thượng, nàng có thể phối với bất kỳ chiếc áo nào mình yêu thích: từ sơ mi đến blouse, mongtoghi, áo polo dệt kim...
Chia sẻ bài viết
5 kiểu chân váy đa năng, giúp nàng giữ vững phong độ mặc đẹp cả năm
Chân váy dập ly dáng xòe tôn vẻ kiêu kỳ quý phái
Chân váy xếp ly, chân váy dập ly mang nhiều hình dáng khác nhau. Có thiết kế dập ly bản lớn, sóng ly đều đặn tạo độ xòe rộng như nan quạt và cũng có những thiết kế dập ly ngẫu hứng tạo nên những nếp gấp thị khác lạ đầy thú vị.
Chân váy satin lụa mềm
Chân váy satin không thể vắng mặt trong tủ đồ thu đông. Hãy chọn dáng váy đuôi cá tôn đường cong phối áo sơ mi, chân váy dài phối gile dáng ngắn hay các thiết kế chân váy họa tiết cổ điển phối cùng blouse, polo, cardigan...
Chân váy nối tầng
Chân váy nối tầng dáng maxi là đặc trưng của những kỳ nghỉ, chuyến đi đến vùng biển hay các buổi tiệc tùng. Trong khi đó dáng váy midi nối tầng phối tua rua mang đậm màu sắc lễ hội, sự sang trọng và nổi bật của hai kiểu chân váy đặc sắc này dễ dàng kết hợp với áo cổ cao dệt kim, áo ren, áo cách điệu họa tiết và đơn sắc.
Chân váy chữ A giả quần, chân váy vạt đắp
Vẫn là form dáng chân váy chữ A quen thuộc nhưng các nhà mốt đã kịp thổi làn gió mới cho những item này trở nên lạ mắt và dễ phối. Chân váy giả quần shorts, chân váy vạt đắp, chân váy bí bồng bềnh... là những lựa chọn đầy trẻ trung, trendy để giúp nàng mặc đẹp, tôn chân hiệu quả.
Bảng màu thời thượng mùa thu đông 2026 với xanh lá non, màu cỏ úa, xanh baby blue, đỏ tím, xám và nâu góp phần tạo thêm cảm hứng để nàng phối đồ cùng chân váy chữ A