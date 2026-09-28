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5 kiểu chân váy dài thời thượng, dễ phối cùng sơ mi, blouse

Kim Ngọc
Kim Ngọc
28/09/2026 08:00 GMT+7

Chân váy midi, chân váy xếp tầng, chân váy dập ly nằm trong số những mẫu chân váy hack dáng thời thượng, nàng có thể phối với bất kỳ chiếc áo nào mình yêu thích: từ sơ mi đến blouse, mongtoghi, áo polo dệt kim...

5 kiểu chân váy đa năng, giúp nàng giữ vững phong độ mặc đẹp cả năm

5 mẫu chân váy hack dáng, dễ phối cùng sơ mi, blouse - Ảnh 1.

Chân váy dập ly rối với độ xòe rộng tạo hình ảnh thướt tha và kiêu kỳ, phối cùng áo dệt kim dáng rộng với phần cổ áo nghiêng khoe một bên vai tạo cảm giác sang chảnh và sành điệu, cá tính

ẢNH: LADIE STUDIO

Chân váy dập ly dáng xòe tôn vẻ kiêu kỳ quý phái

Chân váy xếp ly, chân váy dập ly mang nhiều hình dáng khác nhau. Có thiết kế dập ly bản lớn, sóng ly đều đặn tạo độ xòe rộng như nan quạt và cũng có những thiết kế dập ly ngẫu hứng tạo nên những nếp gấp thị khác lạ đầy thú vị.

5 mẫu chân váy hack dáng, dễ phối cùng sơ mi, blouse - Ảnh 2.

Chân váy lụa đen có vô số cách phối trong mùa thu. Outfit này gợi ý nàng mix chân váy midi và gile, cặp màu trung tính đen và xám ghi mang đến hình ảnh tối giản và cổ điển. Nếu đường nét và form dáng của trang phục làm nổi bật phong cách thành thị năng động thì chiếc túi xách nhỏ và vòng tay đóng vai trò như một điểm nhấn thị giác cuốn hút

ẢNH: C'CHIC

Chân váy satin lụa mềm

Chân váy satin không thể vắng mặt trong tủ đồ thu đông. Hãy chọn dáng váy đuôi cá tôn đường cong phối áo sơ mi, chân váy dài phối gile dáng ngắn hay các thiết kế chân váy họa tiết cổ điển phối cùng blouse, polo, cardigan...

5 mẫu chân váy hack dáng, dễ phối cùng sơ mi, blouse - Ảnh 3.

Sắc tím chủ đạo hòa quyện cùng bảng màu họa tiết kẻ ô vuông cổ điển giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn. Chân váy xếp ly nữ sinh phối sơ mi đồng bộ có điểm nhấn nằm ở phần dây lưng trễ, tất đen cổ cao và một đôi giày màu mận chín ton sur ton với màu thắt lưng

ẢNH: MAISON LEENAA

5 mẫu chân váy hack dáng, dễ phối cùng sơ mi, blouse - Ảnh 4.

Chân váy tua rua dáng dài với nhiều tầng nối tiếp tạo nên các nhịp chuyển động nhịp nhàng khi nàng đi chuyển. Phối item này cùng áo không tay cổ cao tôn dáng mảnh mai, sự đồng điệu còn được phân bổ cho phụ kiện mũ, túi và giày sục gót kim loại

ẢNH: C'CHIC

Chân váy nối tầng

Chân váy nối tầng dáng maxi là đặc trưng của những kỳ nghỉ, chuyến đi đến vùng biển hay các buổi tiệc tùng. Trong khi đó dáng váy midi nối tầng phối tua rua mang đậm màu sắc lễ hội, sự sang trọng và nổi bật của hai kiểu chân váy đặc sắc này dễ dàng kết hợp với áo cổ cao dệt kim, áo ren, áo cách điệu họa tiết và đơn sắc.

5 mẫu chân váy hack dáng, dễ phối cùng sơ mi, blouse - Ảnh 5.

Chân váy bất đối xứng mang đến vẻ ngoài khác biệt đúng như tên gọi. Tùy theo dấu ấn riêng của mỗi nhà mốt mà item này được thay đổi cấu trúc, phom dáng theo những cách rất khác nhau. Điểm chung nằm ở phần vạt bất đối xứng với độ cao, thấp linh hoạt, qua đó tạo chiều sâu thị giác

ẢNH: ICONIC STUDIOS

5 mẫu chân váy hack dáng, dễ phối cùng sơ mi, blouse - Ảnh 6.

Sơ mi ngắn tay màu vàng nhạt mix cùng chân váy lụa họa tiết nền đen làm nổi bật sự tương phản nhưng rất đồng điệu. Phom dáng ôm nhẹ của trang phục giúp người mặc trông mảnh mai và quý phái hơn

ẢNH: C'CHIC

Chân váy chữ A giả quần, chân váy vạt đắp

Vẫn là form dáng chân váy chữ A quen thuộc nhưng các nhà mốt đã kịp thổi làn gió mới cho những item này trở nên lạ mắt và dễ phối. Chân váy giả quần shorts, chân váy vạt đắp, chân váy bí bồng bềnh... là những lựa chọn đầy trẻ trung, trendy để giúp nàng mặc đẹp, tôn chân hiệu quả.

5 mẫu chân váy hack dáng, dễ phối cùng sơ mi, blouse - Ảnh 7.
5 mẫu chân váy hack dáng, dễ phối cùng sơ mi, blouse - Ảnh 8.

Bảng màu thời thượng mùa thu đông 2026 với xanh lá non, màu cỏ úa, xanh baby blue, đỏ tím, xám và nâu góp phần tạo thêm cảm hứng để nàng phối đồ cùng chân váy chữ A

ẢNH: MAISON LEENAA


Chân váy chân váy dài chân váy midi chân váy đa năng chân váy satin

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