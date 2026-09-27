Phối tất đen với giày cao gót, mẹo hack dáng lý tưởng cho mùa lạnh cuối năm

Quên đi những đôi bốt nặng nề, các tín đồ sành điệu bám trend tốt nhất đang tận hưởng cảm giác cao cấp, sang trọng và tinh tế khi đôi chân như được 'kéo dài' tự nhiên nhờ vào cách phối tất đen với giày cao gót.
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Mùa lạnh cuối năm vừa chớm gõ cửa thì xu hướng phối tất đen với giày cao gót đã đổ bộ khắp mọi sàn diễn thời trang và đường phố. Bất kể là bản phối từ chân váy hay quần shorts, chất vải mềm như lụa và organza hay denim, kaki... thì "cặp đôi vàng" mùa này vẫn chính là những đôi tất đen dày ấm áp được mix cùng giày có gót cao mọi cô nàng đều thích.
Giày cao gót và tất đen - cặp đôi mới của thời trang đường phố
Giày cao gót phối tất đen cho mùa thu đông năm nay được chọn lựa trên hai tiêu chí - màu tương đồng hoặc tương phản. Giày cao gót đen và tất đen; giày màu đỏ, hồng, trắng... phối tất đen và váy midi tạo nên những outfit sành điệu, giàu khí chất thời trang.