Phối tất đen với giày cao gót, mẹo hack dáng lý tưởng cho mùa lạnh cuối năm

Mùa lạnh cuối năm vừa chớm gõ cửa thì xu hướng phối tất đen với giày cao gót đã đổ bộ khắp mọi sàn diễn thời trang và đường phố. Bất kể là bản phối từ chân váy hay quần shorts, chất vải mềm như lụa và organza hay denim, kaki... thì "cặp đôi vàng" mùa này vẫn chính là những đôi tất đen dày ấm áp được mix cùng giày có gót cao mọi cô nàng đều thích.

Giày slingblack đen gót trụ mảnh phối tất dài ngang bắp chân ton sur ton với túi da đồng màu, khiến outfit denim trở nên nổi bật, nền nã và hút ánh nhìn hơn. Hiệu ứng thị giác từ gam màu đen của tất giống hệt như khi nàng mang bốt da cổ cao nhưng lại thoải mái, dễ chịu và mang tính xu hướng 2026 hơn ẢNH: @TOEYJARINPORN

Giày cao gót và tất đen - cặp đôi mới của thời trang đường phố

Giày cao gót phối tất đen cho mùa thu đông năm nay được chọn lựa trên hai tiêu chí - màu tương đồng hoặc tương phản. Giày cao gót đen và tất đen; giày màu đỏ, hồng, trắng... phối tất đen và váy midi tạo nên những outfit sành điệu, giàu khí chất thời trang.

Phong cách Maximalism đã lan tới từng góc phố, từng bản phối, từng đôi giày trên chân các fashionista. Tham gia Tuần lễ thời trang Milan, một ngôi sao thời trang chọn đôi tất đen dài thêu đính nhiều đóa hoa hồng nhỏ mix cùng giày cao gót hồng đính kết dày đặc - chi tiết độc đáo này thu hút mọi sự chú ý của đám đông ẢNH: @TAMARA

Một bản phối all black sành điệu, cá tính từ áo khoác, chân váy, tất và giày làm nên sự khác biệt. Chi tiết măng set áo trắng, khóa kim loại cài trên túi và gót giày trong suốt tạo thành bộ ba điểm nhấn đắt giá của outfit thời trang ẢNH: @ELVA NI

Độ dài của tất được tính toán theo tỉ lệ phù hợp với chân váy. Chân váy ngắn kết hợp tất đen dài chạm gối, chân váy dáng dài mix tất ngang bắp chân và giày cao gót sao cho có được một khoảng hở hợp lý cho phần chân trần sẽ tạo hiệu ứng thị giác tốt nhất ẢNH: @ELVA NI

Tất đen thêu hoa hồng nhí tạo sự liên tưởng và kết nối với họa tiết hoa đỏ thêu trên chân váy dài. Giày cao gót đã trở thành ngôi sao chính tỏa sáng trên mọi bản đồ thời trang thu đông 2026 ẢNH: @YOYO CAO

Fashionsta Việt Quỳnh Anh Shyn trình diễn bản phối ấn tượng, kết hợp tất đen và giày cao gót Platform màu trắng họa tiết. Bản phối tông màu xanh rêu mang đậm chất thời trang đường phố có điểm chạm phong cách nằm ở sắc đen của túi xách và đôi tất dài

ẢNH: @QUỲNH ANH SHYN

Giày pump màu đỏ tươi với phần mũi nhọn và gót nhọn sắc sảo mix tất đen lưới xuyên thấu. Bản phối này tạo ra sự đồng điệu khi item chính là áo organza hai lớp, các vệt màu hồng nhạt, đỏ, đen, trắng và họa tiết đan cài tạo sự thú vị và khác biệt giữa đám đông ẢNH: @CAROLINE DAUR