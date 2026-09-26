Giày búp bê lên ngôi với muôn kiểu biến tấu 'gây thương nhớ'

Mang theo vẻ đẹp trong trẻo và lãng mạn, giày búp bê là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện diện mạo ngọt ngào của phái đẹp.
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Giày búp bê hay từ lâu đã vượt qua ranh giới của một món phụ kiện êm chân đơn thuần để trở thành biểu tượng của sự thanh lịch vượt thời gian. Khi phối đồ cùng giày búp bê, quý cô vừa tận hưởng sự thoải mái tối đa trong từng bước chuyển động, vừa khẳng định gu thẩm mỹ sang xịn ở mọi góc phố.
Cùng với sự lên ngôi mạnh mẽ của trào lưu Balletcore và phong cách tiểu thư cổ điển, những đôi giày búp bê đang có cú lội ngược dòng ngoạn mục trong tủ đồ phái đẹp. Từ những đôi giày da bóng đính nơ kiêu kỳ, giày đục lỗ thoáng khí cho đến các thiết kế đính đá hay quai ngang gót trụ hiện đại.
Sự kết hợp của sắc đen - trắng luôn là công thức mẫu mực để phái đẹp khẳng định khí chất sang trọng thầm lặng trong phong cách của mình.
Vượt ra khỏi khuôn khổ giày trơn, những đôi giày búp bê có họa tiết hoặc đính nơ dễ dàng tạo được sự thu hút khi xuống phố.