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Giày búp bê lên ngôi với muôn kiểu biến tấu 'gây thương nhớ'

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
26/09/2026 18:00 GMT+7

Mang theo vẻ đẹp trong trẻo và lãng mạn, giày búp bê là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện diện mạo ngọt ngào của phái đẹp.

Giày búp bê hay từ lâu đã vượt qua ranh giới của một món phụ kiện êm chân đơn thuần để trở thành biểu tượng của sự thanh lịch vượt thời gian. Khi phối đồ cùng giày búp bê, quý cô vừa tận hưởng sự thoải mái tối đa trong từng bước chuyển động, vừa khẳng định gu thẩm mỹ sang xịn ở mọi góc phố.

Cùng với sự lên ngôi mạnh mẽ của trào lưu Balletcore và phong cách tiểu thư cổ điển, những đôi giày búp bê đang có cú lội ngược dòng ngoạn mục trong tủ đồ phái đẹp. Từ những đôi giày da bóng đính nơ kiêu kỳ, giày đục lỗ thoáng khí cho đến các thiết kế đính đá hay quai ngang gót trụ hiện đại.

Giày búp bê lên ngôi với muôn kiểu biến tấu 'gây thương nhớ' - Ảnh 1.

Tạm gác lại sự ngột ngạt của những đôi giày cao gót lênh khênh, những buổi dã ngoại, dạo phố cuối tuần hay kỳ nghỉ ven biển là "sàn diễn" lý tưởng nhất để giày búp bê đế bệt trắng lên ngôi

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Giày búp bê lên ngôi với muôn kiểu biến tấu 'gây thương nhớ' - Ảnh 2.

Vì giày búp bê đế bệt không nâng chiều cao như giày cao gót, việc diện cùng đầm ngắn trên gối là công thức vàng tăng tỷ lệ cơ thể

ẢNH: @THOSE_STUDIOS

Sự kết hợp của sắc đen - trắng luôn là công thức mẫu mực để phái đẹp khẳng định khí chất sang trọng thầm lặng trong phong cách của mình. 

Giày búp bê lên ngôi với muôn kiểu biến tấu 'gây thương nhớ' - Ảnh 3.

Không chỉ gắn liền với vẻ ngoài nhí nhảnh, giày búp bê mũi tròn màu đen còn mang nét cổ điển. Khi được đặt trong bảng màu tương phản đen - trắng kinh điển với trang phục váy trắng, đôi giày trở thành điểm nhấn giúp trang phục bớt đơn điệu

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Giày búp bê lên ngôi với muôn kiểu biến tấu 'gây thương nhớ' - Ảnh 4.

Đôi giày búp bê da bóng màu đen mũi tròn tối giản ôm trọn bàn chân. Kết hợp cùng chiếc đầm babydoll tay bồng voan trắng in họa tiết đen nhí tạo nên diện mạo tiểu thư Parisian vô cùng ngọt ngào, tinh tế.

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Giày búp bê lên ngôi với muôn kiểu biến tấu 'gây thương nhớ' - Ảnh 5.

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Vượt ra khỏi khuôn khổ giày trơn, những đôi giày búp bê có họa tiết hoặc đính nơ dễ dàng tạo được sự thu hút khi xuống phố. 

Giày búp bê lên ngôi với muôn kiểu biến tấu 'gây thương nhớ' - Ảnh 6.

Giày búp bê sắc xanh baby với đen, phần quai dán đính nơ vải ngọt ngào, bắt cặp cùng áo tay phồng xếp bèo lệch vai, quần shorts bí ngô trắng bồng bềnh và đôi tất lửng ren trắng, tạo nên vẻ ngoài đáng yêu

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Giày búp bê lên ngôi với muôn kiểu biến tấu 'gây thương nhớ' - Ảnh 7.

Đôi tất lửng trắng ngang bắp chân hay tất ren ngắn cổ không chỉ mang lại nét đáng yêu của phong cách nữ sinh mà còn tạo điểm chuyển tiếp thị giác mượt mà giữa cổ chân và thân giày

ẢNH: @THOSE_STUDIOS

Giày búp bê lên ngôi với muôn kiểu biến tấu 'gây thương nhớ' - Ảnh 8.

Đôi giày búp bê đế bệt bằng chất liệu nhung có quai cài ngang cổ điển. Sự đồng điệu màu sắc khi đi cùng set áo sơ mi cộc tay và quần shorts ca-rô nâu viền trắng, mang đến hơi thở hoài cổ ấm áp

ẢNH: @ORIN.LABEL

 

giày búp bê trào lưu Balletcore giày cao gót

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