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Đẹp kiêu kỳ với trang phục trễ vai

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
27/09/2026 08:00 GMT+7

Trang phục trễ vai chưa bao giờ đánh mất vị thế độc tôn trong lòng giới mộ điệu bởi khả năng đánh thức nét nữ tính và sự quyến rũ tự nhiên nhất của phái đẹp.

Những buổi tiệc ngày thu lãng mạn luôn là thời điểm hoàn hảo để nàng khoe sắc cùng trang phục trễ vai. Với cấu trúc mềm mại của phần vai áo hạ thấp, thiết kế này khéo léo tôn vinh bờ vai thon thả, đôi xương quai xanh thanh tú và đem lại vẻ ngoài vừa dịu dàng vừa quyến rũ khó cưỡng.

Không phải ngẫu nhiên mà trang phục trễ vai luôn giữ vị trí "must-have" bền vững trong tủ đồ của mọi cô gái. Dù xuất hiện trong không gian dạ tiệc xa hoa hay những buổi dạo chơi đời thường, kiểu dáng này luôn biết cách thu hút ánh nhìn bằng những khoảng hở đầy tinh tế.

Đẹp kiêu kỳ với trang phục trễ vai - Ảnh 1.

Những chiếc đầm dạ hội trễ vai ôm sát đơn sắc luôn là lựa chọn hàng đầu của những quý cô theo đuổi chủ nghĩa sang trọng và quyến rũ

ẢNH: @DADAS.STU

Đẹp kiêu kỳ với trang phục trễ vai - Ảnh 2.

Đầm dài chấm gót bằng chất liệu ren thêu ánh nhũ màu hồng phấn ngọt ngào. Điểm nhấn nằm ở phần cổ áo xếp nếp rủ nhẹ che hờ bắp tay, mang lại hình ảnh một tiểu thư trang nhã

ẢNH: @DADAS.STU

Đẹp kiêu kỳ với trang phục trễ vai - Ảnh 3.

ẢNH: @DADAS.STU

Lấy cảm hứng từ thời trang quý tộc thời Phục hưng và phong cách cottagecore lãng mạn, sự kết hợp giữa áo corset chiết eo và tay áo trễ vai bồng bềnh xếp tầng ren lưới đang tạo nên cơn sốt mạnh mẽ. 

Đẹp kiêu kỳ với trang phục trễ vai - Ảnh 4.

Phần vai áo trễ viền ren nối liền ống tay phồng loe thắt nơ ruy băng dài. Sự tương phản giữa chất da cứng cáp và nét mềm rủ của ren hoa mang lại vẻ đẹp đậm chất tiểu thư quý tộc bên bàn tiệc trà ngoài trời

ẢNH: @SISSY.NATION

Đẹp kiêu kỳ với trang phục trễ vai - Ảnh 5.

Với những chiếc đầm có tùng váy bồng xòe nhiều tầng hay xếp ly rủ dài, phần thân dưới chiếm thể tích thị giác rất lớn. Việc để lộ trọn vẹn bờ vai, cổ và xương quai xanh tạo ra "khoảng thở" cần thiết, giúp tổng thể bộ đồ không bị nặng nề hay dìm dáng người mặc

ẢNH: @SISSY.NATION

Đẹp kiêu kỳ với trang phục trễ vai - Ảnh 6.

Các chi tiết tay áo phồng bo chun hoặc viền bèo nhún phủ ngang bắp tay vừa giữ nhiệm vụ khoe xương quai xanh thon gọn, vừa khéo léo che giấu phần bắp tay chưa săn chắc một cách tự nhiên nhất

ẢNH: @SISSY.NATION

Vượt ra khỏi khuôn khổ dạ tiệc hay phong cách cổ điển, trang phục trễ vai còn chứng minh sức sống bền bỉ trong dòng chảy thời trang đường phố hiện đại. 

Đẹp kiêu kỳ với trang phục trễ vai - Ảnh 7.

Biến tấu áo thun lệch vai dáng lửng phối cùng chân váy ngắn chồng quần ống ôm, mốt trễ vai trở thành biểu tượng mới cho sự tự do, phá cách của những cô nàng mê phong cách Y2K tinh nghịch

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

 

trang phục trễ vai Xa hoa Đầm dạ hội

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