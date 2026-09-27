Đẹp kiêu kỳ với trang phục trễ vai

Trang phục trễ vai chưa bao giờ đánh mất vị thế độc tôn trong lòng giới mộ điệu bởi khả năng đánh thức nét nữ tính và sự quyến rũ tự nhiên nhất của phái đẹp.
Chia sẻ bài viết
Những buổi tiệc ngày thu lãng mạn luôn là thời điểm hoàn hảo để nàng khoe sắc cùng trang phục trễ vai. Với cấu trúc mềm mại của phần vai áo hạ thấp, thiết kế này khéo léo tôn vinh bờ vai thon thả, đôi xương quai xanh thanh tú và đem lại vẻ ngoài vừa dịu dàng vừa quyến rũ khó cưỡng.
Không phải ngẫu nhiên mà trang phục trễ vai luôn giữ vị trí "must-have" bền vững trong tủ đồ của mọi cô gái. Dù xuất hiện trong không gian dạ tiệc xa hoa hay những buổi dạo chơi đời thường, kiểu dáng này luôn biết cách thu hút ánh nhìn bằng những khoảng hở đầy tinh tế.
Lấy cảm hứng từ thời trang quý tộc thời Phục hưng và phong cách cottagecore lãng mạn, sự kết hợp giữa áo corset chiết eo và tay áo trễ vai bồng bềnh xếp tầng ren lưới đang tạo nên cơn sốt mạnh mẽ.
Vượt ra khỏi khuôn khổ dạ tiệc hay phong cách cổ điển, trang phục trễ vai còn chứng minh sức sống bền bỉ trong dòng chảy thời trang đường phố hiện đại.