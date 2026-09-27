Váy sơ mi khoác lên diện mạo mới: thanh lịch và dễ mặc dễ phối

Diện mạo mới của chiếc váy sơ mi cổ điển

Váy sơ mi trắng với phom dáng và màu sắc tối giản, đem đến sự tiện dụng và linh hoạt cho mọi hoạt động thường ngày. Phần tay áo được lược bỏ để thay bằng chi tiết tay chườm khéo giấu nhược điểm và đem lại cảm giác thoáng mát và dễ chịu. Thắt lưng vải thường gặp ở thiết kế đầm dài dáng sơ mi được thay bằng chi tiết khóa cài màu đen tương phản với màu của trang phục nhưng đồng điệu với giày ẢNH: SIXDO

Thu hút mọi ánh nhìn trong dáng vẻ tiểu thư kiêu kỳ xinh đẹp khi nàng diện váy sơ mi in họa tiết hoa nhí phối cổ sen, cúc bọc vải, viền đăng ten cổ áo, tay áo cùng chi tiết thắt nơ nhỏ nhắn nơi eo. Bảng màu pastel trong trẻo, dáng váy chữ A cổ điển dễ mặc dễ đẹp cho mọi vóc dáng, mọi lứa tuổi ẢNH: GERME STORE

Váy đầm sơ mi từ lâu đã là một trong số những chiếc váy dài "must have" của mọi cô gái. Thiết kế cổ điển này được mặc khi đi học, đi làm công sở, dự tiệc và sự kiện, thường gắn với hình ảnh sang trọng, quý phái nhưng năng động của các quý cô thành thị hiện đại.

Đầm sơ mi họa tiết dáng dài thanh lịch, cuốn hút bởi sự hòa quyện của gam màu nền, họa tiết và chi tiết cổ ren điệu đà, kiêu sa. Dáng váy không tay tôn nét trẻ trung và năng động của các quý cô thành thị ẢNH: GIGI

Với đặc trưng phối đồ layer mùa thu, các thiết kế váy sơ mi được lược bỏ nhiều chi tiết rườm rà để nàng có thể mặc nhiều lớp trang phục. Đầm midi không tay phối thêm cardigan mỏng ấm áp và dịu dàng, đầm họa tiết hoa mix thêm gile màu trung tính làm tăng diện mạo chuyên nghiệp và sự chỉn chu cho không gian công sở.

Váy sơ mi dáng suông đơn sắc mang lại cảm nhận nhẹ mát, thông thoáng và đẹp một cách dễ dàng khi phối cùng loafer và túi đeo chéo nhỏ nhắn. Với kiểu dáng này, quý cô có thể mix thêm thắt lưng da, gile hoặc khoác hờ cardigan trong những ngày trở gió lạnh ẢNH: SOULMATE

Họa tiết luôn là một điểm thu hút đắt giá trên những thiết kế váy dài cổ sơ mi bẻ truyền thống. Bảng màu tươi sáng và ngọt ngào góp phần "trẻ hóa" cho gương mặt và làm mới phong cách thời trang thường ngày ẢNH: LE THANH HOA

Đầm cổ đức phối màu với form dáng ôm nhẹ, vừa vặn và tôn dáng. Chi tiết cổ bẻ (cổ đức) phối màu tương phản tạo điểm nhấn duyên dáng, kết hợp thắt lưng giúp tổng thể thêm cân đối và chỉn chu ẢNH: SEYCHAS STUDIO

Vẫn giữ nguyên phom chữ A quen thuộc nhưng sự đổi mới ở phần cổ áo - từ cổ đức (cổ sơ mi) sang cổ blazer (cổ danton) sẽ khiến diện mạo của nàng được làm mới. Bảng màu beige nâu nhã nhặn đúng xu hướng thu đông kết hợp dáng váy suông nhẹ có thắt eo, phối giày và túi da đen chuẩn style công sở ẢNH: NEM FASHION

Diện mạo mới của váy sơ mi còn đến từ các chất liệu mềm nhẹ đặc sắc của mùa thu đông. Nhiều thiết kế lược bỏ phần nẹp cúc áo hoặc thay thế bằng khóa kéo tiện lợi, thắt lưng vải được đổi thành dây vải đính hoa thủ công... ẢNH: GERME STORE

Dáng váy midi kết hợp hài hòa giữa phần ve cổ danton, chi tiết đính cúc hai hàng cổ điển và họa tiết kẻ sọc dọc gợi nhắc phong cách vintage lãng mạn. Thắt lưng da màu đen, túi xách và giày đồng bộ sẽ giúp hoàn thiện cho bản phối này ẢNH: SIXDO



