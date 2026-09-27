Váy sơ mi khoác lên diện mạo mới: thanh lịch và dễ mặc dễ phối

Diện mạo mới của váy sơ mi mùa thu nằm ở các chi tiết đặc trưng được tinh chỉnh tạo dấu ấn sáng tạo mới lạ. Từ phần cổ lá sen, cổ phối ren đến các họa tiết, bảng màu tinh tế, ấn tượng giao hòa cùng nhau.
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Diện mạo mới của chiếc váy sơ mi cổ điển
Váy đầm sơ mi từ lâu đã là một trong số những chiếc váy dài "must have" của mọi cô gái. Thiết kế cổ điển này được mặc khi đi học, đi làm công sở, dự tiệc và sự kiện, thường gắn với hình ảnh sang trọng, quý phái nhưng năng động của các quý cô thành thị hiện đại.
Với đặc trưng phối đồ layer mùa thu, các thiết kế váy sơ mi được lược bỏ nhiều chi tiết rườm rà để nàng có thể mặc nhiều lớp trang phục. Đầm midi không tay phối thêm cardigan mỏng ấm áp và dịu dàng, đầm họa tiết hoa mix thêm gile màu trung tính làm tăng diện mạo chuyên nghiệp và sự chỉn chu cho không gian công sở.
Diện mạo mới của váy sơ mi còn đến từ các chất liệu mềm nhẹ đặc sắc của mùa thu đông. Nhiều thiết kế lược bỏ phần nẹp cúc áo hoặc thay thế bằng khóa kéo tiện lợi, thắt lưng vải được đổi thành dây vải đính hoa thủ công...