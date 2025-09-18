5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi mùa này

Ưu tiên chọn váy midi đa năng, váy sơ mi họa tiết dáng dài hay các bản phối theo set nằm trong số 5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi mà quý cô công sở không nên bỏ lỡ mùa này.
Ý tưởng mặc đẹp đa năng với đầm midi
Những mẫu váy dáng dài cực kỳ dễ phối và có thể thay đổi phong cách linh hoạt theo nhu cầu của người sử dụng. Quý cô hãy ưu tiên chọn các thiết kế váy midi có phom dáng tối giản, chi tiết được tiết chế để trở thành điểm nhấn ấn tượng nhưng không gây rối mắt và tạo nên hình ảnh rườm rà.
Chất liệu ren lưới dệt họa tiết hay chi tiết xếp nếp gấp ly toàn bộ thân trước là đủ để tạo điểm nhấn cho trang phục midi. Giày cao gót, trang sức bản nhỏ, túi xách nhỏ giúp các bản phối hoàn thiện và đẹp mắt hơn
ẢNH: K&K FASHION
Váy sơ mi họa tiết
Cổ điển nhưng phảng phất tinh thần hiện đại sôi động qua những mẫu váy sơ mi in họa tiết. Quý cô có thể chọn các họa tiết quen thuộc như hoa nhí, kẻ sọc, gingham, chấm bi... hoặc chọn các bản vẽ đồ họa lạ mắt để làm mới hình ảnh bản thân trong mùa thu này.
Áo cách điệu và quần ống rộng
Quần ống rộng, quần jeans ống suông cạp cao đều là những lựa chọn đáng cân nhắc khi nàng chuẩn bị lên đồ đi làm, đi chơi. Các bản phối này mang đến sự ngẫu hứng khi nàng có thể kết hợp bất kỳ thiết kế nào có sẵn cùng chiếc quần dài yêu thích.
Lên đồ cùng áo blazer, áo vest cách điệu
Nếu là người yêu thích các thiết kế có phom dáng, đường cắt rõ ràng thì áo vest, áo blazer nên được chọn là món đồ chính của bản phối. Quý cô có thể chọn phối blazer, vest cùng quần âu, quần denim, quần ống rộng cạp cao... tùy theo sở thích cá nhân.
Chọn set đồng bộ - dễ dàng chuẩn sành điệu
Thu đông 2025 là mùa của thời trang denim, vì thế quý cô có thể ưu ái cho các set đồng bộ từ denim với sự thay đổi linh hoạt từ áo tay dài - tay ngắn, quần ống rộng - quần denim shorts đến chân váy denim dáng dài...