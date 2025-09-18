5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi mùa này

Ưu tiên chọn váy midi đa năng, váy sơ mi họa tiết dáng dài hay các bản phối theo set nằm trong số 5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi mà quý cô công sở không nên bỏ lỡ mùa này.

Đi làm, đi chơi đều phù hợp khi chọn đầm dáng chữ A cơ bản gam màu đen, lược bỏ tay, phần cổ tròn và điểm nhấn nằm ở chi tiết nhành hoa vải 3D sống động và nổi bật ẢNH: K&K FASHION

Ý tưởng mặc đẹp đa năng với đầm midi

Những mẫu váy dáng dài cực kỳ dễ phối và có thể thay đổi phong cách linh hoạt theo nhu cầu của người sử dụng. Quý cô hãy ưu tiên chọn các thiết kế váy midi có phom dáng tối giản, chi tiết được tiết chế để trở thành điểm nhấn ấn tượng nhưng không gây rối mắt và tạo nên hình ảnh rườm rà.

Chất liệu ren lưới dệt họa tiết hay chi tiết xếp nếp gấp ly toàn bộ thân trước là đủ để tạo điểm nhấn cho trang phục midi. Giày cao gót, trang sức bản nhỏ, túi xách nhỏ giúp các bản phối hoàn thiện và đẹp mắt hơn ẢNH: K&K FASHION

Váy sơ mi họa tiết

Cổ điển nhưng phảng phất tinh thần hiện đại sôi động qua những mẫu váy sơ mi in họa tiết. Quý cô có thể chọn các họa tiết quen thuộc như hoa nhí, kẻ sọc, gingham, chấm bi... hoặc chọn các bản vẽ đồ họa lạ mắt để làm mới hình ảnh bản thân trong mùa thu này.

Vẻ đẹp dịu dàng, nền nã nhưng vẫn đậm chất thời trang và bám sát xu hướng từ váy sơ mi họa tiết ẢNH: SIXDO

Phom dáng cứng cáp của quần jeans ống suông, jeans ống rộng giúp đôi chân như được "kéo dài" hơn. Cách mặc bỏ áo vào trong quần kèm dây lưng có thể tôn eo và tạo tỷ lệ đẹp cho vóc dáng ẢNH: MELYA

Áo cách điệu và quần ống rộng

Quần ống rộng, quần jeans ống suông cạp cao đều là những lựa chọn đáng cân nhắc khi nàng chuẩn bị lên đồ đi làm, đi chơi. Các bản phối này mang đến sự ngẫu hứng khi nàng có thể kết hợp bất kỳ thiết kế nào có sẵn cùng chiếc quần dài yêu thích.

Bản phối trắng - hồng pastel mang lại hình ảnh vừa trang nhã, thanh lịch vừa thoáng mát và thoải mái cho mọi hoạt động ẢNH: MELYA

Áo vest không tay phối quần ống rộng vải mềm, sự kết hợp của màu xanh ô liu và màu cream tạo hiệu ứng độc đáo, khác biệt về tông màu và phong thái ẢNH: THE SOUL

Lên đồ cùng áo blazer, áo vest cách điệu

Nếu là người yêu thích các thiết kế có phom dáng, đường cắt rõ ràng thì áo vest, áo blazer nên được chọn là món đồ chính của bản phối. Quý cô có thể chọn phối blazer, vest cùng quần âu, quần denim, quần ống rộng cạp cao... tùy theo sở thích cá nhân.

Bản phối đen trắng tương phản về màu sắc nhưng đồng điệu về tinh thần cổ điển, tinh giản nhưng sang trọng và vừa vặn với nhiều không gian khác nhau ẢNH: THE SOUL

Chọn set đồng bộ - dễ dàng chuẩn sành điệu

Thu đông 2025 là mùa của thời trang denim, vì thế quý cô có thể ưu ái cho các set đồng bộ từ denim với sự thay đổi linh hoạt từ áo tay dài - tay ngắn, quần ống rộng - quần denim shorts đến chân váy denim dáng dài...

Gam màu xanh của denim cực kỳ hợp với bảng màu trung tính như trắng, nâu cam, nâu beige... ẢNH: ESTRANO CHIC



