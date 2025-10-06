Á hoàng golf Hải Anh khoe concept truyền thống đón Trung thu

MC, Á hoàng golf Hải Anh, gương mặt tạo dấu ấn trên kênh thể thao VTVcab xuất hiện với diện mạo bất ngờ: chiếc gậy golf quen thuộc nay sóng đôi cùng tà áo dài truyền thống.
Với lịch trình dày đặc, từ những giải golf khu vực đến các sự kiện thể thao trong nước, Hải Anh đã khẳng định vị trí của mình như MC golf top đầu Việt Nam. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, cô vẫn khao khát tìm những cách thể hiện mới mẻ để kể chuyện bằng hình ảnh nơi gậy golf không chỉ là công cụ nghề nghiệp, mà trở thành đạo cụ nghệ thuật, hòa quyện với sắc màu Trung thu.
Với danh hiệu Á hoàng golf và công việc của một MC, Hải Anh luôn được biết đến với vẻ đẹp vừa mạnh mẽ, vừa duyên dáng. Đó cũng là lý do lịch trình của cô luôn "cháy show", từ sân cỏ đến trường quay. Ở góc nhìn khác, sự biến hóa ấy khiến nhiều đồng nghiệp gọi cô là "tắc kè hoa" bởi Hải Anh có thể chuyển mình qua từng bộ ảnh, nhưng vẫn giữ nguyên một tinh thần: say mê, chuyên nghiệp và tràn đầy năng lượng.
Hải Anh từng giành ngôi Á hoàng cuộc thi Golf Queen Việt Nam. Cô sinh năm 1990, được biết đến với vai trò MC, người mẫu và người chơi golf chuyên nghiệp.