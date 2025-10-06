  • An Giang
Á hoàng golf Hải Anh khoe concept truyền thống đón Trung thu

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
06/10/2025 19:04 GMT+7

MC, Á hoàng golf Hải Anh, gương mặt tạo dấu ấn trên kênh thể thao VTVcab xuất hiện với diện mạo bất ngờ: chiếc gậy golf quen thuộc nay sóng đôi cùng tà áo dài truyền thống.

Với lịch trình dày đặc, từ những giải golf khu vực đến các sự kiện thể thao trong nước, Hải Anh đã khẳng định vị trí của mình như MC golf top đầu Việt Nam. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, cô vẫn khao khát tìm những cách thể hiện mới mẻ để kể chuyện bằng hình ảnh nơi gậy golf không chỉ là công cụ nghề nghiệp, mà trở thành đạo cụ nghệ thuật, hòa quyện với sắc màu Trung thu.

Á hoàng golf Hải Anh khoe concept truyền thống đón Trung thu - Ảnh 1.

Áo dài đỏ luôn được phái đẹp lựa chọn nhiều hơn bao giờ hết cho các dịp lễ hội, sự kiện đặc biệt và trong mùa Trăng rằm năm nay, Hải Anh chọn áo dài đỏ với thiết kế phá cách giúp cô càng trở nên nổi bật và cuốn hút

ẢNH: NVCC

Á hoàng golf Hải Anh khoe concept truyền thống đón Trung thu - Ảnh 2.

Điều độc đáo trong bộ ảnh lần này nữ MC VTVcab còn chọn gậy golf là phụ kiện để mix cùng áo dài tạo nên "concept" vô cùng ấn tượng hòa quyện giữa thể thao khỏe khoắn, năng động với vẻ đẹp truyền thống, nền nã, dịu dàng của tà áo dài

ẢNH: NVCC

Với danh hiệu Á hoàng golf và công việc của một MC, Hải Anh luôn được biết đến với vẻ đẹp vừa mạnh mẽ, vừa duyên dáng. Đó cũng là lý do lịch trình của cô luôn "cháy show", từ sân cỏ đến trường quay. Ở góc nhìn khác, sự biến hóa ấy khiến nhiều đồng nghiệp gọi cô là "tắc kè hoa" bởi Hải Anh có thể chuyển mình qua từng bộ ảnh, nhưng vẫn giữ nguyên một tinh thần: say mê, chuyên nghiệp và tràn đầy năng lượng.

Á hoàng golf Hải Anh khoe concept truyền thống đón Trung thu - Ảnh 3.

"Tôi muốn mỗi bộ ảnh là một trải nghiệm khác. Ở đó, có khi tôi là nữ hoàng thể thao, có khi lại là nàng thơ dịu dàng. Lần này, tôi chọn Trung thu để gắn tuổi mới với hình ảnh trăng tròn viên mãn", MC golf Hải Anh chia sẻ

ẢNH: NVCC

Á hoàng golf Hải Anh khoe concept truyền thống đón Trung thu - Ảnh 4.

Đam mê lớn nhất của Hải Anh là được gắn bó với bộ môn golf và đồng hành dẫn chương trình cùng các golfer

ẢNH: NVCC

Hải Anh từng giành ngôi Á hoàng cuộc thi Golf Queen Việt Nam. Cô sinh năm 1990, được biết đến với vai trò MC, người mẫu và người chơi golf chuyên nghiệp.

Á hoàng golf Hải Anh khoe concept truyền thống đón Trung thu - Ảnh 5.

Trên sân golf nữ MC luôn gây ấn tượng với những bộ trang phục bắt mắt

ẢNH: NVCC

Á hoàng golf Hải Anh khoe concept truyền thống đón Trung thu - Ảnh 6.

Mới đây trong sự kiện A80, nữ MC khoe sắc với áo dài họa tiết nổi bật cùng các phụ kiện đậm chất truyền thống

ẢNH: NVCC

Á hoàng golf Hải Anh khoe concept truyền thống đón Trung thu - Ảnh 7.

MC Hải Anh vừa đón sinh nhật tuổi 35. Bên cạnh vai trò là golfer và MC thể thao, Hải Anh cũng lấn sân sang kinh doanh thời trang với thương hiệu riêng

ẢNH: NVCC

