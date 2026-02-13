Ấm áp, cá tính khi mặc áo nỉ cùng mũ lưỡi trai

Những bản phối thiên về sự nữ tính nhưng vẫn giữ được nét năng động luôn mang lại sức hút riêng. Áo nỉ xám nhạt với thiết kế vai rũ nhẹ và phần bo gấu gọn gàng tạo nền trung tính, có thể layer một chiếc áo sơ mi bên trong để tạo chiều sâu