Thời trang 24/7

Ấm áp, cá tính khi mặc áo nỉ cùng mũ lưỡi trai

Tiffany Trần
Tiffany Trần
13/02/2026 12:00 GMT+7
13/02/2026 12:00 GMT+7

Áo nỉ và mũ lưỡi trai là hai món đồ quen thuộc tưởng chừng chỉ dành cho sự thoải mái, lại có thể tạo nên bản phối đầy cá tính khi được kết hợp khéo léo.

Áo nỉ đại diện cho cảm giác ấm áp, dễ chịu, trong khi mũ lưỡi trai lại mang theo nét khỏe khoắn và phóng khoáng.

Áo nỉ và mũ lưỡi trai: tổng thể hài hòa, mềm mại và cá tính

Ấm áp, cá tính khi mặc áo nỉ cùng mũ lưỡi trai - Ảnh 1.

Áo nỉ dáng rộng và quần shorts ngắn mang đến cảm giác thoải mái nhưng vẫn có điểm nhấn rõ ràng. Chiếc áo nỉ phom suông màu xám nhạt tạo cảm giác ấm áp mà không nặng nề. Trong khi chiếc mũ lưỡi trai tối màu in chữ tạo điểm nhấn thị giác rõ rệt, phối cùng quần shorts ngắn giúp trang phục thêm năng động

ẢNH: @BUNNI.YUCI

Ấm áp, cá tính khi mặc áo nỉ cùng mũ lưỡi trai - Ảnh 2.

Áo nỉ xám dáng rộng tiếp tục giữ vai trò trung tâm với bề mặt vải dày, độ rủ tự nhiên và chi tiết in chữ đỏ nổi bật ở phía trước. Mũ lưỡi trai vàng được sử dụng như một điểm sáng, giúp làm mềm bảng màu trung tính. Khi kết hợp cùng quần tối màu phom rộng mang tinh thần phóng khoáng, đầy cá tính

ẢNH: @CALEM.CLUB

Ấm áp, cá tính khi mặc áo nỉ cùng mũ lưỡi trai - Ảnh 3.

Áo nỉ xám dáng rộng tiếp tục giữ vai trò trung tâm với bề mặt vải dày, và họa tiết in chữ đỏ nổi bật ở phía trước. Khi kết hợp cùng chân váy denim ngắn mang tinh thần phóng khoáng, chiếc mũ lưỡi trai cùng tông áo và đôi bốt được sử dụng như một điểm sáng, tạo điểm nhấn tươi mới cho trang phục

ẢNH: @FLOOKSIRI

Ấm áp, cá tính khi mặc áo nỉ cùng mũ lưỡi trai - Ảnh 4.

Những bản phối thiên về sự nữ tính nhưng vẫn giữ được nét năng động luôn mang lại sức hút riêng. Áo nỉ xám nhạt với thiết kế vai rũ nhẹ và phần bo gấu gọn gàng tạo nền trung tính, có thể layer một chiếc áo sơ mi bên trong để tạo chiều sâu

ẢNH: @QUINN.HHU

Ấm áp, cá tính khi mặc áo nỉ cùng mũ lưỡi trai - Ảnh 5.

Mũ lưỡi trai sáng màu mang đến sự tươi tắn, cân bằng với chất liệu denim như quần jeans ống rộng hay chân váy denim ngắn

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Ấm áp, cá tính khi mặc áo nỉ cùng mũ lưỡi trai - Ảnh 6.

Tinh thần thể thao hiện đại được thể hiện rõ nét qua áo nỉ phom rộng, tông màu xám lạnh với thiết kế phần vai rũ và tay áo dài. Mũ lưỡi trai đen giúp tổng thể gọn lại, tạo điểm nhấn thị giác và làm nổi bật đường nét gương mặt. Khi phối cùng quần shorts đồng bộ và tất cao cổ năng động nhưng vẫn chỉn chu

ẢNH: CARDINA

Ấm áp, cá tính khi mặc áo nỉ cùng mũ lưỡi trai - Ảnh 7.

Trang phục đơn sắc luôn mang lại cảm giác sạch sẽ và gọn gàng. Các cô nàng muốn ưu tiên sự thoải mái có thể chọn áo nỉ đơn sắc dáng rộng. Mũ lưỡi trai cùng tông áo giúp phần thân trên trở nên thống nhất, mang lại cảm giác tinh giản hài hòa

ẢNH: VUA HÀNG HIỆU

Ấm áp, cá tính khi mặc áo nỉ cùng mũ lưỡi trai - Ảnh 8.

Khi kết hợp với chân váy xếp ly hoặc váy da dáng ôm đều dễ dàng tôn lên nét nữ tính

ẢNH: ZARA

 

