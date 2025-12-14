  • An Giang
Thời trang 24/7

Ấm áp không sợ lạnh mà vẫn thần thái với áo khoác lông

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
14/12/2025 20:00 GMT+7

Áo khoác lông mang đến vẻ sang trọng mà vẫn ấm áp ngay khi khoác lên. Chất lông mềm mịn, linh hoạt trong mọi phong cách giúp nàng nổi bật trong những ngày đông.

Không phải ngẫu nhiên áo khoác lông luôn xuất hiện đều đặn trong các bộ sưu tập thu đông của những nhà mốt danh tiếng. Ngay khi khoác lên người, áo khoác lông mang đến cảm giác ấm áp rõ rệt, đồng thời tạo nên hiệu ứng thị giác sang trọng nhờ chất lông mềm mịn, phom dáng đứng và độ bồng vừa phải. Đây là kiểu áo dễ phối, phù hợp với nhiều tông da và vóc dáng khác nhau, giúp tổng thể trang phục trở nên thời thượng mà không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm.

Với những cô nàng yêu phong cách nữ tính và gợi cảm, áo khoác lông khi kết hợp cùng những chiếc váy thướt tha chính là công thức hoàn hảo để vừa giữ ấm vừa tỏa sáng. Các bạn có thể lựa chọn những chiếc áo khoác lông màu trầm như nâu, xám hay ghi trầm phối cùng với những thiết kế váy màu sáng để làm nổi bật phong cách.

Ấm áp không sợ lạnh mà vẫn thần thái với áo khoác lông- Ảnh 1.

Hoa hậu Thiên Ân lựa chọn một chiếc áo khoác gile lông độc đáo, phần cổ bản lớn ôm nhẹ giúp gương mặt trông sáng và thanh thoát hơn, trong khi thân áo ôm vừa phải làm nổi bật vóc dáng người mặc. Khi phối cùng đầm dài họa tiết ca rô đan chéo, từng chuyển động trở nên uyển chuyển

ẢNH: @ANTHIENDOAN

Ấm áp không sợ lạnh mà vẫn thần thái với áo khoác lông- Ảnh 2.

Trong khi đó, Sam lại chọn kết hợp áo khoác lông với chiếc váy ngắn sắc đỏ nổi bật, sự đối lập giữa tông màu tối - sáng trong cách phối giúp cô nàng nổi bật trong mọi buổi tiệc ngày đông

ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Không kém phần thu hút khi Huyền Baby lựa chọn chiếc áo khoác lông màu kem với lớp lông dày mềm, sợi lông ngắn mướt tạo bề mặt phồng mịn như kem tươi. Gam màu sáng giúp chiếc áo bắt sáng nhẹ, mang đến cảm giác xa xỉ dịu dàng. 

Ấm áp không sợ lạnh mà vẫn thần thái với áo khoác lông- Ảnh 3.

Phom áo bo tròn ở vai và thân giữ được độ bồng ấm áp nhưng vẫn gọn gàng, thanh thoát. Khi kết hợp cùng váy dáng ôm cùng tông tạo nên vẻ ngoài hài hòa, sang trọng ngay từ ánh nhìn đầu tiên mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ

ẢNH: @HUYENBABY89

Nếu váy mang đến vẻ mềm mại thì quần jeans lại là “mảnh ghép” hoàn hảo giúp áo khoác lông trở nên trẻ trung và cá tính hơn. Sự đối lập giữa chất liệu lông mềm mại và denim khỏe khoắn tạo nên tổng thể hiện đại, thời thượng. Chiếc áo khoác lông màu nâu vàng sẫm với lớp lông xù dày, bồng nhẹ như mây mang lại cảm giác ấm áp và cao cấp. Phần cổ bẻ lớn cùng phom áo lửng giúp vóc dáng trông cao ráo và kiêu sa hơn. Khi phối cùng quần jeans ống loe đôi chân được kéo dài tối đa, tôn lên vóc dáng thon gọn mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn.

Ấm áp không sợ lạnh mà vẫn thần thái với áo khoác lông- Ảnh 4.

Áo khoác lông tối màu đi cùng quần jeans đen tạo nên phong cách thanh lịch mà vẫn ấm áp

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Trong khi đó, chiếc áo khoác lông thu pha sắc đen vàng ấm áp với độ phồng tự nhiên lại mang đến cảm giác cuốn hút dưới ánh đèn đêm. Khi kết hợp cùng quần jeans cạp cao và áo thun sáng màu bên trong, set đồ vừa giữ được sự trẻ trung, vừa toát lên thần thái sang trọng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè khi thời tiết se lạnh.

Ấm áp không sợ lạnh mà vẫn thần thái với áo khoác lông- Ảnh 5.

Chiếc áo khoác lông ấm áp với độ phồng tự nhiên lại mang đến cảm giác cuốn hút dưới ánh đèn đêm

ẢNH: @BAOTHY.TRAN

Áo khoác lông không hề “già” như nhiều người vẫn nghĩ. Khi được phối đúng cách, món đồ này hoàn toàn có thể mang đến vẻ ngoài hiện đại và đầy cá tính. Chiếc áo khoác lông trắng mềm mịn với chất lông giả xù mướt tạo cảm giác sang trọng như phủ mây lên vai. Phom dáng vừa phải gọn gàng giúp tổng thể trông cao ráo, hiện đại hơn. Hàng cúc vàng và chi tiết nắp túi vuông tạo điểm nhấn tinh tế, khiến chiếc áo thêm phần nổi bật. 

Ấm áp không sợ lạnh mà vẫn thần thái với áo khoác lông- Ảnh 6.

Khi kết hợp cùng quần shorts đen giúp tôn dáng và rất phù hợp cho những ngày đông không quá lạnh

ẢNH: ORCHID

Một lựa chọn khác đầy cuốn hút nhưng đem lại sự nữ tính là áo khoác lông hồng phấn mềm dày, từng sợi lông mượt nhẹ mang lại cảm giác ấm áp và nổi bật. Hàng nút bạc sáng trên nền lông xù giúp chiếc áo thêm phần sang trọng, đi cùng quần shorts nhung đen và áo len cổ lọ tối màu, tổng thể vừa trẻ trung vừa thanh lịch, giúp vóc dáng gọn gàng và tạo điểm nhấn cá tính rõ rệt.

Ấm áp không sợ lạnh mà vẫn thần thái với áo khoác lông- Ảnh 7.

Áo khoác lông hồng phấn khi đi cùng quần shorts nhung đem lại sự ấm áp khó cưỡng

ẢNH: ORCHID

Với những cô nàng theo đuổi phong cách cá tính nhưng vẫn muốn giữ nét quyến rũ, áo khoác lông kết hợp cùng chân váy là lựa chọn không thể bỏ qua. Chiếc áo khoác lông màu be nâu với các dải màu loang gợi liên tưởng đến lớp lông thú hoang dã, tạo hiệu ứng thị giác sống động và đầy mê lực. 

Ấm áp không sợ lạnh mà vẫn thần thái với áo khoác lông- Ảnh 8.

Lớp lông dày bồng mịn ôm nhẹ cơ thể, vừa giữ ấm vừa toát lên khí chất quyền uy, phần cổ bẻ rộng mang nét kiêu hãnh, giúp chiếc áo trở thành tâm điểm của set đồ. Khi diện cùng áo ống trắng và chân váy đen, tổng thể trở nên gợi cảm, sắc sảo cho ngày đông

ẢNH: @AMEEMEE_M

Sở hữu một chiếc áo khoác lông chính là cách nhanh nhất để nâng tầm phong cách mùa đông. Vừa ấm áp, vừa cuốn hút lại cực kỳ dễ phối đồ, chiếc áo này xứng đáng trở thành “món đồ phải có” trong tủ đồ của mọi cô gái.

