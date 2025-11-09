  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

'Ăn điểm' tuyệt đối cho những buổi dạ tiệc với vải nhung

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
09/11/2025 14:00 GMT+7

Vải nhung mang đến vẻ sang trọng và cuốn hút khó cưỡng. Chất liệu mềm mịn, ánh bóng giúp tôn lên thần thái quý phái, đẳng cấp trong những buổi dạ tiệc sang trọng.

Vải nhung luôn là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích vẻ đẹp tinh tế và sang trọng. Mỗi thiết kế từ chất liệu này đều mang lại dấu ấn riêng, giúp bạn khẳng định phong cách đẳng cấp và nổi bật trong mọi khoảnh khắc.

Vẻ sang trọng và cuốn hút tỏa ra từ áo nhung 

'Ăn điểm' tuyệt đối cho những buổi dạ tiệc với vải nhung- Ảnh 1.

Chiếc áo nhung đen mềm mịn ôm lấy cơ thể, tôn lên dáng vẻ thanh thoát và sang trọng

ẢNH: CHARMILLES

Lựa chọn thiết kế lệch vai tạo điểm nhấn tinh tế, phần eo thắt nhẹ giúp tôn vòng eo nhỏ nhắn. Bề mặt nhung ánh nhẹ giúp bắt sáng khéo léo, mang lại cảm giác cuốn hút tự nhiên. Mặc cùng chân váy hoa nổi và túi da đen, bạn sẽ là tâm điểm trong buổi tiệc đêm nay.

'Ăn điểm' tuyệt đối cho những buổi dạ tiệc với vải nhung- Ảnh 2.

Chiếc áo nhung đen mang theo vẻ lấp lánh kiêu kỳ nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng

ẢNH: LAMER

Chất nhung dày dặn mượt như tơ ôm nhẹ lấy cơ thể, tạo dáng vẻ thanh thoát và gợi cảm. Điểm nhấn cổ và eo phối nâu nhạt khéo léo làm nổi bật đường cong mềm mại. Khi kết hợp cùng túi cầm tay nhỏ và giày cao gót da bóng, nàng sẽ có ngay set đồ mang hơi hướng cổ điển, thanh lịch và đầy khí chất.

Chân váy nhung điểm nhấn tinh tế 

'Ăn điểm' tuyệt đối cho những buổi dạ tiệc với vải nhung- Ảnh 3.

Chân váy nhung là biểu tượng của sự mềm mại, nữ tính nhưng vẫn giữ được nét quyền quý

ẢNH: @247STORE

Lựa chọn chiếc chân váy nhung nâu bồng xòe nhiều tầng tạo độ phồng tự nhiên, chất nhung mịn bắt sáng khiến từng cử động trở nên duyên dáng và nổi bật. Kết hợp cùng áo len sáng màu và bốt cao cổ, để trung hòa giữa nét cổ điển và hiện đại, vừa giúp đôi chân thêm dài, vừa tôn dáng đầy tinh tế.

'Ăn điểm' tuyệt đối cho những buổi dạ tiệc với vải nhung- Ảnh 4.

Chân váy nhung đỏ đô mang vẻ đẹp sâu lắng, chất nhung dày mượt ánh lên sắc óng nhẹ theo từng chuyển động, tạo cảm giác mềm mại và sang trọng

ẢNH: DE CHARME

Dáng váy dài xòe nhẹ kết hợp thắt lưng bản to giúp tôn vòng eo. Phối đồ khéo léo với áo trễ vai trắng để hoàn thiện bộ trang phục tinh tế và đầy nữ tính.

Quý phái với đầm nhung 

'Ăn điểm' tuyệt đối cho những buổi dạ tiệc với vải nhung- Ảnh 5.

Chiếc đầm nhung hồng phấn phủ lên người mặc một cách mềm mại, toát lên khí chất tiểu thư

ẢNH: CARDINA

Chất nhung mịn ôm sát tôn đường cong uyển chuyển, cổ cao và chi tiết xẻ nhỏ nơi ngực khơi gợi nét gợi cảm tinh tế. Thêm chuỗi dây đai vàng nhẹ nhàng điểm xuyến quanh eo tạo điểm nhấn sang trọng.

'Ăn điểm' tuyệt đối cho những buổi dạ tiệc với vải nhung- Ảnh 6.

Thiết kế đầm nhung đỏ rượu vang là sự hòa quyện giữa nét cổ điển và hiện đại

ẢNH: ORCHID

Chất liệu nhung cao cấp mang lại độ óng ả, thiết kế nơ lụa to bản ở cổ cùng tay lỡ thanh lịch tạo điểm nhấn tinh tế. Chân váy xòe ngắn xếp tầng nhẹ, bồng bềnh và duyên dáng. Khi phối cùng giày đế vuông đen và mũ beret, phong cách tiểu thư kiêu kỳ được tôn trọn vẹn, giúp bạn nổi bật trong mọi buổi tiệc.

Nét hiện đại của áo dài nhung 

'Ăn điểm' tuyệt đối cho những buổi dạ tiệc với vải nhung- Ảnh 7.

Áo dài nhung là minh chứng cho sự hòa quyện tinh tế giữa truyền thống và hiện đại

ẢNH: @FIONA

Áo dài nhung đỏ rượu vang với bề mặt óng ả tôn lên vẻ quý tộc, điểm nhấn cổ áo đứng truyền thống được cách tân với khóa kéo đính ngọc trai lấp lánh. Khi phối cùng quần lụa trắng, ví ngọc trai và giày cao gót trắng, tổng thể mang đến nét thanh lịch, tao nhã và cuốn hút rất riêng.

'Ăn điểm' tuyệt đối cho những buổi dạ tiệc với vải nhung- Ảnh 8.

Áo dài nhung vàng đồng lộng lẫy giúp bạn tỏa sáng với phong thái hoàng gia

ẢNH: @ORCHID

Chất nhung cao cấp mềm mịn, duyên dáng và sang trọng. Thiết kế nổi bật với cổ đứng cách tân, chi tiết khoét giọt lệ tinh tế và tay lỡ thanh lịch. Khi phối cùng quần lụa trắng và giày búp bê, tổng thể toát lên vẻ thanh tao và đầy kiêu sa.

 

Nhung vải nhung Tinh tế váy nhung trang phục vải nhung

Bài viết khác

Khi xăng đan, giày cao gót định hình thần thái phái đẹp

Khi xăng đan, giày cao gót định hình thần thái phái đẹp

Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại

Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại

Những gam màu ai cũng mặc vào mùa thu

Những gam màu ai cũng mặc vào mùa thu

Áo khoác bomber là mảnh ghép ‘phá đảo’ thời trang đường phố

Áo khoác bomber là mảnh ghép ‘phá đảo’ thời trang đường phố

Từ hè sang thu, váy vẫn luôn được ưa chuộng nhờ cách phối đồ cực khéo

Từ hè sang thu, váy vẫn luôn được ưa chuộng nhờ cách phối đồ cực khéo

Chân váy midi là sự kết hợp giữa thời trang cổ điển và hiện đại

Chân váy midi là sự kết hợp giữa thời trang cổ điển và hiện đại

Áo khoác denim, chiếc áo 'bất bại' với mọi xu hướng thời trang

Áo khoác denim, chiếc áo 'bất bại' với mọi xu hướng thời trang

Tạo nên phong thái riêng từ váy denim, chân váy denim

Tạo nên phong thái riêng từ váy denim, chân váy denim

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top