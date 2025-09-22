  • An Giang
Thời trang 24/7

Ăn gian chiều cao, đánh lừa thị giác với bản phối từ tất ống chân

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
22/09/2025 16:00 GMT+7

Chỉ với một đôi tất ống chân khéo chọn, các tín đồ thời trang hoàn toàn có thể ăn gian chiều cao và đánh lừa thị giác, biến trang phục thường ngày trở nên cuốn hút hơn.

Với khả năng tạo hiệu ứng thị giác, các tín đồ thời trang khéo léo sử dụng tất ống chân như một "chiêu thức" ăn gian chiều cao mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào giày cao gót.

Tất ống chân với giày sneaker năng động 

Ăn gian chiều cao, đánh lừa thị giác với bản phối từ tất ống chân- Ảnh 1.

Tạo nên một bộ trang phục đậm chất đường phố với đôi tất ống chân sắc trắng phối cùng giày thể thao cổ thấp

ẢNH: @IMUR.KT

Đôi tất trơn dài đến nửa bắp chân, được kéo nhăn nhẹ một cách tinh tế. Khi đồng hành cùng với chiếc quần shorts ngắn màu đen và áo nỉ rộng rãi, chúng không chỉ làm đôi chân trông thon gọn hơn mà còn tạo cảm giác trẻ trung.

Ăn gian chiều cao, đánh lừa thị giác với bản phối từ tất ống chân- Ảnh 2.

Đôi tất ống màu trắng được xếp nếp nhẹ nhàng, ôm sát bắp chân nhưng vẫn giữ độ xù tự nhiên

ẢNH: @IMUR.KT

Khi phối cùng giày sneaker đen - trắng cổ điển, ý tưởng này vừa năng động vừa trẻ trung, mang chút cá tính đường phố. Hoàn thiện với chân váy xếp tầng màu trung tính và áo sát nách tối giản, giúp đôi tất trở thành tâm điểm.

Tất ống chân kết hợp cùng chân váy duyên dáng 

Ăn gian chiều cao, đánh lừa thị giác với bản phối từ tất ống chân- Ảnh 3.

Đôi tất ống sắc trắng với những đường gân nổi lạ mắt, kết hợp cùng giày thể thao trắng cùng tông càng tăng nét hài hòa

ẢNH: @HYNHNGHII

Bộ đôi chân váy tennis trắng và áo sweater đỏ thích hợp cho những ngày đầu thu se lạnh, bộ trang phục nổi bật hơn khi xuống phố.

Ăn gian chiều cao, đánh lừa thị giác với bản phối từ tất ống chân- Ảnh 4.

Dành cho các cô nàng yêu thích phong cách ngọt ngào, tất ống chân là "tuyệt chiêu" để tạo điểm nhấn xinh xắn

ẢNH: @YENMEO.1098

Diện tất ống chân màu trắng ngà được kéo cao, hơi chun nhẹ tạo độ phồng tự nhiên, phối cùng chân váy mini màu hồng nhạt, toàn bộ bản phối tôn lên vẻ ngoài nữ tính.

Tất ống chân với quần shorts trẻ trung

Ăn gian chiều cao, đánh lừa thị giác với bản phối từ tất ống chân- Ảnh 5.

Phối tất ống chân với quần shorts là một công thức "chất lừ" dành cho những ai yêu thích sự phá cách

ẢNH: @YENTRANGNGUYEN_

Tất ống chân màu trắng với những đường gân sọc nổi bật, kết hợp cùng đôi giày đỏ rực rỡ và tất lưới cá tính, tạo nên một tổng thể phá cách.

Ăn gian chiều cao, đánh lừa thị giác với bản phối từ tất ống chân- Ảnh 6.

MC Thanh Thanh Huyền trẻ trung với tất ống chân trắng, thiết kế đường gân sọc nổi đi cùng đôi giày đen trắng tạo hiệu ứng độc đáo

ẢNH: @MCTHANHTHANHHUYEN

Cùng với quần đùi đen, áo ba lỗ và áo khoác ngoài màu trắng, bộ trang phục mang phong cách thể thao cuốn hút.

Tất ống chân với váy liền nữ tính

Ăn gian chiều cao, đánh lừa thị giác với bản phối từ tất ống chân- Ảnh 7.

Đôi tất màu trắng sở hữu những đường gân nổi lạ mắt, được kéo cao và làm phồng nhẹ. Biến tấu với váy liền trắng xếp tầng đính nơ to nổi bật, bộ trang phục mang đến sự dễ thương và cuốn hút

ẢNH: @NGOCHANGLN

Ăn gian chiều cao, đánh lừa thị giác với bản phối từ tất ống chân- Ảnh 8.

Đôi tất màu trắng với những đường gân nổi, được làm phồng nhẹ nhàng, tạo nên vẻ ngoài mềm mại

ẢNH: @IMUR.KT

Tô điểm cùng chiếc đầm dáng xòe và một đôi giày thể thao năng động, toàn bộ trang phục không chỉ khoe khéo đôi chân thon dài mà còn mang lại vẻ phóng khoáng.



tất ống chân Chân váy màu trắng quần shorts Phụ kiện

