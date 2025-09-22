Ăn gian chiều cao, đánh lừa thị giác với bản phối từ tất ống chân

Với khả năng tạo hiệu ứng thị giác, các tín đồ thời trang khéo léo sử dụng tất ống chân như một "chiêu thức" ăn gian chiều cao mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào giày cao gót.
Tất ống chân với giày sneaker năng động
Đôi tất trơn dài đến nửa bắp chân, được kéo nhăn nhẹ một cách tinh tế. Khi đồng hành cùng với chiếc quần shorts ngắn màu đen và áo nỉ rộng rãi, chúng không chỉ làm đôi chân trông thon gọn hơn mà còn tạo cảm giác trẻ trung.
Khi phối cùng giày sneaker đen - trắng cổ điển, ý tưởng này vừa năng động vừa trẻ trung, mang chút cá tính đường phố. Hoàn thiện với chân váy xếp tầng màu trung tính và áo sát nách tối giản, giúp đôi tất trở thành tâm điểm.
Tất ống chân kết hợp cùng chân váy duyên dáng
Bộ đôi chân váy tennis trắng và áo sweater đỏ thích hợp cho những ngày đầu thu se lạnh, bộ trang phục nổi bật hơn khi xuống phố.
Diện tất ống chân màu trắng ngà được kéo cao, hơi chun nhẹ tạo độ phồng tự nhiên, phối cùng chân váy mini màu hồng nhạt, toàn bộ bản phối tôn lên vẻ ngoài nữ tính.
Tất ống chân với quần shorts trẻ trung
Tất ống chân màu trắng với những đường gân sọc nổi bật, kết hợp cùng đôi giày đỏ rực rỡ và tất lưới cá tính, tạo nên một tổng thể phá cách.
Cùng với quần đùi đen, áo ba lỗ và áo khoác ngoài màu trắng, bộ trang phục mang phong cách thể thao cuốn hút.
Tất ống chân với váy liền nữ tính
Tô điểm cùng chiếc đầm dáng xòe và một đôi giày thể thao năng động, toàn bộ trang phục không chỉ khoe khéo đôi chân thon dài mà còn mang lại vẻ phóng khoáng.