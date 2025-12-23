  • An Giang
Thời trang 24/7

Chân váy xếp ly phối áo nào cũng đẹp

Kim Ngọc
Kim Ngọc
23/12/2025 10:00 GMT+7

Chân váy xếp ly luôn được xem là kiểu váy dễ mặc dễ đẹp suốt cả bốn mùa trong năm. Muốn tạo hình ảnh sang trọng cổ điển, nàng chỉ cần phối chân váy xếp ly cùng áo tweed, áo vest cách điệu hoặc blazer và dây lưng da bản nhỏ bên ngoài áo. Trong khi đó kết hợp cặp đôi áo sơ mi hay áo phông và chân váy cùng tông màu sẽ tạo diện mạo trẻ trung và hợp xu hướng.

Chân váy xếp ly không kén da kén dáng, lại phù hợp với mọi không gian. Mùa này, bản phối từ chân váy xếp ly được đa dạng hóa bằng những gam màu mới lạ và họa tiết ấn tượng. Các đường xếp ly cũng được làm mới một cách triệt để qua đó mang đến làn gió mới cho tủ đồ công sở mùa đông xuân.

Chân váy xếp ly phối áo nào cũng đẹp- Ảnh 1.

Áo dạ màu tím phối chân váy xếp ly đen hai lớp, chi tiết nơ và hoa trên ngực áo tạo nên điểm nhấn cho bản phối thêm phần thanh lịch và sang trọng hơn

ẢNH: CHIC LAND

Mặc đẹp dễ dàng cùng chân váy xếp ly

Từ áo vest công sở, áo tweed dáng ngắn đến các thiết kế cách điệu mang đến diện mạo chỉn chu và giàu nữ tính đều là những món đồ phù hợp diện cùng chân váy xếp nếp. Nên ưu tiên các thiết kế dáng maxi và midi vì chúng không chỉ giúp bảo vệ đôi chân trước tiết trời lạnh mà còn tạo nên dáng đi thướt tha và uyển chuyển cho nàng.

Bước ra khỏi "vùng an toàn" với các gam màu trắng đen quen thuộc, các bản phối với chân váy xếp ly mùa này đưa nàng bước vào hành trình khám phá đa sắc - từ tông màu tím dịu dàng, sắc xanh ombre lãng mạn, gam màu cam đất rực rỡ cuốn hút đến những xếp nếp hình học trên nền vải họa tiết tartan. Cùng với các chất vải có bề mặt trơn bóng thì chất vải ren lưới, voan lưới hay vải có cấu trúc xốp nhẹ cũng góp phần tăng thêm trải nghiệm thị giác cho các bản phối mùa này.

Chân váy xếp ly phối áo nào cũng đẹp- Ảnh 2.

Chi tiết màu loang ombre chuyển từ trắng sang xanh nhạt rồi xanh đậm mang đến vẻ ngoài khác biệt cho thiết kế chân váy. Độ mềm nhẹ, mỏng manh của chất vải voan lưới tương phản với chất vải tweed dày dặn và thô mộc tạo nên hiệu ứng thị giác mãn nhãn

ẢNH: CHIC LAND

Chân váy xếp ly phối áo nào cũng đẹp- Ảnh 3.

Đeo dây lưng da bản nhỏ bên ngoài bản phối blazer và chân váy maxi là cách diện đồ sành điệu nhất mùa đông

ẢNH: MINT BOUTIQUE

Chân váy xếp ly phối áo nào cũng đẹp- Ảnh 4.

Sự kết hợp của xếp ly và họa tiết kẻ ô cổ điển mang đến hình ảnh mới mẻ cho mẫu chân váy midi. Bản phối cùng áo vest dáng crop vừa tôn eo thon vừa làm toát lên khí chất năng động và kiều diễm của cô nàng hiện đại

ẢNH: ELISE

Chân váy xếp ly phối áo nào cũng đẹp- Ảnh 5.

Hãy khám phá sự kỳ diệu của những kỹ thuật may đo mới, nơi những đường xếp ly không ngừng sáng tạo, cải tiến để mang đến những phom dáng lạ mắt đầy thú vị

ẢNH: ELISE

Chân váy xếp ly phối áo nào cũng đẹp- Ảnh 6.

Áo sơ mi và chân váy ren sắc cam đất đồng điệu vừa dịu dàng vừa tỏa sáng tươi tắn. Thiết kế được khéo léo phối cùng hoa cài áo, giày cao gót mũi nhọn ánh vàng và một tinh thần tự tin, tự chủ đầy quyến rũ

ẢNH: CCHIC

Chân váy xếp ly phối áo nào cũng đẹp- Ảnh 7.

Bản phối dễ mặc dễ đẹp và giàu tính ứng dụng nhất gọi tên áo phông cơ bản. Áo phông đơn sắc phối chân váy xếp ly, áo phông oversized mặc ngoài váy... là những gợi ý để nàng thử nghiệm

ẢNH: CCHIC

Chân váy xếp ly phối áo nào cũng đẹp- Ảnh 8.

Khám phá phong cách tối giản cổ điển cùng cặp đôi màu sắc trắng đen. Thiết kế có chi tiết thắt nơ nhỏ ở vị trí eo giúp tạo nên điểm nhấn thị giác cho bản phối

ẢNH: CHIC LAND


chân váy xếp ly chân váy midi chân váy xếp nếp Xếp ly phối đồ với chân váy

