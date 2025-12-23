Chân váy xếp ly phối áo nào cũng đẹp

Chân váy xếp ly luôn được xem là kiểu váy dễ mặc dễ đẹp suốt cả bốn mùa trong năm. Muốn tạo hình ảnh sang trọng cổ điển, nàng chỉ cần phối chân váy xếp ly cùng áo tweed, áo vest cách điệu hoặc blazer và dây lưng da bản nhỏ bên ngoài áo. Trong khi đó kết hợp cặp đôi áo sơ mi hay áo phông và chân váy cùng tông màu sẽ tạo diện mạo trẻ trung và hợp xu hướng.
Chân váy xếp ly không kén da kén dáng, lại phù hợp với mọi không gian. Mùa này, bản phối từ chân váy xếp ly được đa dạng hóa bằng những gam màu mới lạ và họa tiết ấn tượng. Các đường xếp ly cũng được làm mới một cách triệt để qua đó mang đến làn gió mới cho tủ đồ công sở mùa đông xuân.
Mặc đẹp dễ dàng cùng chân váy xếp ly
Từ áo vest công sở, áo tweed dáng ngắn đến các thiết kế cách điệu mang đến diện mạo chỉn chu và giàu nữ tính đều là những món đồ phù hợp diện cùng chân váy xếp nếp. Nên ưu tiên các thiết kế dáng maxi và midi vì chúng không chỉ giúp bảo vệ đôi chân trước tiết trời lạnh mà còn tạo nên dáng đi thướt tha và uyển chuyển cho nàng.
Bước ra khỏi "vùng an toàn" với các gam màu trắng đen quen thuộc, các bản phối với chân váy xếp ly mùa này đưa nàng bước vào hành trình khám phá đa sắc - từ tông màu tím dịu dàng, sắc xanh ombre lãng mạn, gam màu cam đất rực rỡ cuốn hút đến những xếp nếp hình học trên nền vải họa tiết tartan. Cùng với các chất vải có bề mặt trơn bóng thì chất vải ren lưới, voan lưới hay vải có cấu trúc xốp nhẹ cũng góp phần tăng thêm trải nghiệm thị giác cho các bản phối mùa này.