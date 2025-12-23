Chân váy xếp ly phối áo nào cũng đẹp

Chân váy xếp ly không kén da kén dáng, lại phù hợp với mọi không gian. Mùa này, bản phối từ chân váy xếp ly được đa dạng hóa bằng những gam màu mới lạ và họa tiết ấn tượng. Các đường xếp ly cũng được làm mới một cách triệt để qua đó mang đến làn gió mới cho tủ đồ công sở mùa đông xuân.

Áo dạ màu tím phối chân váy xếp ly đen hai lớp, chi tiết nơ và hoa trên ngực áo tạo nên điểm nhấn cho bản phối thêm phần thanh lịch và sang trọng hơn ẢNH: CHIC LAND

Mặc đẹp dễ dàng cùng chân váy xếp ly

Từ áo vest công sở, áo tweed dáng ngắn đến các thiết kế cách điệu mang đến diện mạo chỉn chu và giàu nữ tính đều là những món đồ phù hợp diện cùng chân váy xếp nếp. Nên ưu tiên các thiết kế dáng maxi và midi vì chúng không chỉ giúp bảo vệ đôi chân trước tiết trời lạnh mà còn tạo nên dáng đi thướt tha và uyển chuyển cho nàng.

Bước ra khỏi "vùng an toàn" với các gam màu trắng đen quen thuộc, các bản phối với chân váy xếp ly mùa này đưa nàng bước vào hành trình khám phá đa sắc - từ tông màu tím dịu dàng, sắc xanh ombre lãng mạn, gam màu cam đất rực rỡ cuốn hút đến những xếp nếp hình học trên nền vải họa tiết tartan. Cùng với các chất vải có bề mặt trơn bóng thì chất vải ren lưới, voan lưới hay vải có cấu trúc xốp nhẹ cũng góp phần tăng thêm trải nghiệm thị giác cho các bản phối mùa này.

Chi tiết màu loang ombre chuyển từ trắng sang xanh nhạt rồi xanh đậm mang đến vẻ ngoài khác biệt cho thiết kế chân váy. Độ mềm nhẹ, mỏng manh của chất vải voan lưới tương phản với chất vải tweed dày dặn và thô mộc tạo nên hiệu ứng thị giác mãn nhãn ẢNH: CHIC LAND

Đeo dây lưng da bản nhỏ bên ngoài bản phối blazer và chân váy maxi là cách diện đồ sành điệu nhất mùa đông ẢNH: MINT BOUTIQUE

Sự kết hợp của xếp ly và họa tiết kẻ ô cổ điển mang đến hình ảnh mới mẻ cho mẫu chân váy midi. Bản phối cùng áo vest dáng crop vừa tôn eo thon vừa làm toát lên khí chất năng động và kiều diễm của cô nàng hiện đại ẢNH: ELISE

Hãy khám phá sự kỳ diệu của những kỹ thuật may đo mới, nơi những đường xếp ly không ngừng sáng tạo, cải tiến để mang đến những phom dáng lạ mắt đầy thú vị ẢNH: ELISE

Áo sơ mi và chân váy ren sắc cam đất đồng điệu vừa dịu dàng vừa tỏa sáng tươi tắn. Thiết kế được khéo léo phối cùng hoa cài áo, giày cao gót mũi nhọn ánh vàng và một tinh thần tự tin, tự chủ đầy quyến rũ

ẢNH: CCHIC

Bản phối dễ mặc dễ đẹp và giàu tính ứng dụng nhất gọi tên áo phông cơ bản. Áo phông đơn sắc phối chân váy xếp ly, áo phông oversized mặc ngoài váy... là những gợi ý để nàng thử nghiệm ẢNH: CCHIC

Khám phá phong cách tối giản cổ điển cùng cặp đôi màu sắc trắng đen. Thiết kế có chi tiết thắt nơ nhỏ ở vị trí eo giúp tạo nên điểm nhấn thị giác cho bản phối ẢNH: CHIC LAND



