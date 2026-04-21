Thời trang 24/7

Áo blouse cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
21/04/2026 14:00 GMT+7

Một chiếc áo blouse điệu đà sẽ giúp nàng tạo nên dấu ấn riêng trong những ngày hè.

Chính nhờ sự linh hoạt trong cách xử lý phom dáng và tỷ lệ, áo blouse cách điệu dễ dàng thích ứng với nhiều phong cách, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ngày hè cần sự nhẹ nhàng mà vẫn nổi bật.

Chiếc blouse cổ trụ thắt nơ tạo nên điểm nhấn tập trung ở vùng cổ và vai, khiến phần thân trên trở nên giàu chiều sâu hơn. Khi được sơ vin gọn gàng vào quần jeans cạp cao, vòng eo được xác định rõ ràng. Phom quần ôm nhẹ ở hông rồi loe dần xuống ống giúp kéo dài đôi chân

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Với những thiết kế blouse ôm sát, chi tiết xếp nhún ở thân áo đóng vai trò dẫn hướng ánh nhìn về trung tâm trang phục. Khi kết hợp cùng quần tây cạp trễ, phần eo được mở rộng vừa đủ để tạo cảm giác cơ thể dài hơn theo chiều dọc, đồng thời mang lại vẻ ngoài phóng khoáng

ẢNH: @DAVIKAH

Thiết kế áo blouse tay bồng và chất liệu nhẹ giúp làm mềm bản phối, dù bảng màu không quá đa dạng. Hoa hậu Đỗ Hà đã khéo léo phối chiếc áo trên với quần shorts đồng màu tạo nên một mạch liền từ trên xuống dưới. Khi vòng eo được nhấn nhá nhẹ nhờ vào việc sơ vin, phần chân sẽ có cảm giác dài và thon hơn

ẢNH: @DOHA.HHVN

Áo blouse dáng ngắn là một trong những biến tấu giúp trang phục mùa hè trở nên linh hoạt hơn. Khi chiều dài áo được rút gọn, phần eo tự nhiên trở thành điểm trung tâm. Thiết kế áo có các chi tiết bèo nhún và tay bồng gợi cảm giác cổ điển. Khi phối cùng chân váy cùng tông xanh mint tạo sự hài hòa liền mạch

ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Với những bản phối thiên về tính ứng dụng, áo blouse trắng kiểu dáng crop top kết hợp cùng chân váy ngắn luôn là lựa chọn an toàn nhưng không kém phần thời trang. Chiếc blouse tay ngắn với chi tiết bèo nhún tay xòe giúp trang phục tránh cảm giác trống trải khi đặt cạnh chân váy ngắn ôm sát

ẢNH: JU CLOTHING

Áo blouse không chỉ xuất hiện trong những bản phối mang tính thời trang mà còn phù hợp với các lựa chọn thiên về tính ứng dụng. Áo với chi tiết xếp nhẹ ở ngực đóng vai trò dẫn hướng ánh nhìn của người đối diện. Khi tay áo được xắn nhẹ, bản phối trở nên linh hoạt hơn, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau

ẢNH: @QUYNHLUONG.COKII

 

áo blouse cổ bèo quần tây trang phục mùa hè áo blouse tay ngắn

Muốn tôn dáng và nổi bật hơn nàng đừng bỏ qua chân váy xếp tầng

Muốn tôn dáng và nổi bật hơn nàng đừng bỏ qua chân váy xếp tầng

Rạng rỡ với váy họa tiết đẹp cho ngày nắng

Rạng rỡ với váy họa tiết đẹp cho ngày nắng

Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng

Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng

Làm mới tủ đồ cùng trang phục màu pastel nhẹ nhàng và hiện đại

Làm mới tủ đồ cùng trang phục màu pastel nhẹ nhàng và hiện đại

Chỉ một sợi dây chuyền mảnh giúp nàng nâng tầm trang phục

Chỉ một sợi dây chuyền mảnh giúp nàng nâng tầm trang phục

Những kiểu chân váy lưới thời thượng khuấy động xu hướng mùa này

Những kiểu chân váy lưới thời thượng khuấy động xu hướng mùa này

Nàng tự tin hơn khi chọn áo sơ mi kẻ sọc cho trang phục thường ngày

Nàng tự tin hơn khi chọn áo sơ mi kẻ sọc cho trang phục thường ngày

Áo cổ đức chuyên nghiệp cho quý cô công sở

Áo cổ đức chuyên nghiệp cho quý cô công sở

