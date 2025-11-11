Áo blouse tay bồng, 'làn gió' lãng mạn cho chị em công sở

Áo blouse tay bồng không chỉ là một món đồ thời trang, mà còn là đại diện cho sự tự tin và nét nữ tính quyến rũ của người phụ nữ hiện đại.

Áo blouse tay dài bồng bềnh

Nếu bạn nghĩ rằng áo blouse chỉ phù hợp cho những buổi dạo phố nhẹ nhàng, thì phiên bản tay dài bồng bềnh sẽ khiến bạn thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy ẢNH: ELISE

Áo blouse màu đỏ tía rực rỡ, được may bằng chất liệu chiffon mỏng, nổi bật với thiết kế cổ nơ to bản và tay áo dài bồng bềnh, tạo vẻ ngoài sang trọng và quyền lực. Sơ vin gọn gàng với quần tây cạp cao ống đứng màu đen, tạo sự tương phản mạnh mẽ.

Áo blouse tay dài được may từ vải lụa xanh bạc hà nhẹ nhàng, nổi bật với thiết kế cổ áo tam giác lớn, cùng chi tiết cúc trang trí một bên chạy dọc từ cổ đến vai ẢNH: HOYANG

Áo được sơ vin gọn gàng với chân váy bút chì cạp cao màu nâu đậm, có thiết kế cạp váy đường sóng và hàng cúc lớn, phối kính râm vuông lớn, toát lên phong thái sang trọng và tinh tế.

Áo blouse tay lửng bồng bềnh cho những ngày hè

Khoác lên mình chiếc áo blouse tay lửng màu trắng, có thiết kế tay phồng nổi bật với chất liệu vải xô mềm mại, mang lại vẻ ngoài trẻ trung

ẢNH: HOYANG

Chiếc áo được kết hợp cùng chân váy midi lụa màu xanh vàng nhạt, có thiết kế vạt chéo và xẻ tà. Hoàn thiện với đôi giày cao gót mũi nhọn màu trắng kem và chiếc túi xách mini đồng màu, toát lên phong cách mùa hè duyên dáng và sành điệu.

Áo blouse tay lửng màu trắng cơ bản với thiết kế phồng nhẹ nhàng là điểm nhấn ngày hè ẢNH: ELISE

Kết hợp cùng quần ống rộng cạp cao màu xanh navy đậm, tạo sự tương phản màu sắc rõ rệt. Nàng đeo thêm chiếc vòng cổ ngọc trai nhiều tầng sang trọng và cầm túi xách trắng, hoàn thiện phong cách công sở tinh tế.

Áo blouse vạt chéo bồng bềnh thời thượng

Không chỉ dừng lại ở vẻ nữ tính, áo blouse vạt chéo còn mang đến nét hiện đại đầy thời thượng ẢNH: ELISE

Phần cổ chữ V sâu giúp tôn lên đường nét quyến rũ, trong khi chi tiết tay bồng tạo sự cân đối và mềm mại. Chiếc áo duyên dáng được kết hợp hài hòa với quần tây ống rộng cạp cao màu trắng kem, tạo sự tương phản nhẹ nhàng. Phối thêm một đôi giày cao gót trắng mũi nhọn và chiếc túi xách cùng tông màu, toát lên phong cách thanh lịch và hiện đại.

Điệu đà với áo blouse cổ bèo

Chiếc áo blouse màu trắng kem được làm bằng chất liệu voan mỏng, nổi bật với thiết kế cổ đứng, bèo nhún xếp ly tinh tế chạy dọc từ cổ xuống ngực ẢNH: RUZA

Chiếc áo được cài cúc ngọc trai nhỏ nhắn, có dây nơ mảnh thắt ở cổ và tay áo, kết hợp hoàn hảo cùng quần tây ống đứng cạp cao màu nâu be nhã nhặn. Cuối cùng, thêm thắt chiếc túi xách nhỏ màu trắng kem là nàng có thể tự tin xuống phố.

Chiếc áo blouse trắng kem lãng mạn, nổi bật với thiết kế tay dài hơi phồng và những đường bèo nhún tinh tế xếp tầng ở cổ và ngực, viền ngoài bởi họa tiết khoen lỗ ẢNH: K&K FASHION

Áo được thắt dây nơ mảnh ở cổ, kết hợp hoàn hảo cùng chân váy midi xếp ly nhỏ màu nâu đất ấm áp. Hoàn thiện bộ trang phục bằng xăng đan cao gót quai mảnh lấp lánh và chiếc túi xách trắng, toát lên vẻ ngoài duyên dáng, nhẹ nhàng.

Phá cách với thiết kế khác lạ

Áo blouse dài tay màu vàng chanh nổi bật, với thiết kế cổ áo độc đáo gồm hai vạt vải chồng lên nhau tạo thành các nếp gấp chéo ôm lấy vai ẢNH: SIXDO

Chiếc áo được sơ vin gọn gàng với quần tây ống rộng cạp cao màu tím than, tạo sự tương phản màu sắc. Thêm chiếc túi xách hộp nhỏ màu đen quai kim loại vàng đồng, toát lên phong cách công sở sắc sảo.