Áo buộc vạt nơ, ‘nút thắt’ thần kỳ biến áo cơ bản trở thành sành điệu

Áo buộc vạt nơ đang dần trở thành “vũ khí” phong cách mới của nàng công sở hiện đại. Sự xuất hiện của nút thắt nhỏ nơi eo khiến tổng thể trang phục thêm sống động và giàu điểm nhấn mà không cần thay đổi quá nhiều chi tiết.

Lựa chọn một chiếc áo sơ mi trắng buộc vạt nơ nhẹ ở eo, phần cổ chữ V bản rộng tạo đường nét thanh thoát, khoe xương quai xanh tinh tế. Chất liệu mềm rũ ôm nhẹ cơ thể kết hợp cùng thao tác buộc vạt giúp vòng eo thêm gọn gàng.

Chân váy xếp ly dài quá gối màu đỏ đô mang lại vẻ trang nhã, vừa đủ nổi bật nhưng vẫn chuẩn mực công sở. Đôi bốt cổ ngắn màu trắng đồng điệu với áo và túi xách giúp tổng thể trở nên hài hòa, không quá phô trương ẢNH: LAMER FASHION

Chiếc áo buộc vạt nơ làm từ voan mỏng navy, tay bèo nhún uyển chuyển mang đến vẻ điệu đà, nữ tính. Hai vạt áo được buộc gọn sang một bên tạo nên điểm nhấn thời thượng. Phối cùng quần ống đứng lửng màu nâu vàng, sự kết hợp giữa chất liệu voan nhẹ và phom quần đứng dáng tạo nên độ cân bằng hoàn hảo.

Giày cao gót mũi nhọn màu đen giúp đôi chân dài hơn, hoàn thiện phong thái công sở trẻ trung nhưng đầy khí chất ẢNH: HERADG

Với cô nàng yêu thích sự nổi bật, có thể chọn chiếc áo buộc vạt nơ màu đỏ gạch trầm ấm, tay ngắn hơi phồng tạo vẻ duyên dáng và mềm mại. Thiết kế vạt chéo buộc một bên khéo léo định hình vòng eo, kết hợp cùng quần ống rộng màu trắng kem tạo cảm giác thanh thoát và sang trọng.

Sự tương phản giữa sắc đỏ và trắng khiến tổng thể vừa nổi bật vừa tinh tế, rất phù hợp với môi trường công sở hiện đại ẢNH: K&K FASHION

Những chiếc áo buộc vạt nơ không chỉ hợp với phong cách công sở mà còn mang đến vẻ quý phái, duyên dáng khi được phối theo tông màu dịu nhẹ hoặc họa tiết nổi bật. Chiếc áo sơ mi sọc dọc xanh mint được biến tấu thành kiểu buộc vạt nơ trước eo, tạo nét trẻ trung nhưng vẫn sang nhẹ nhàng. Phần cổ chữ V và ve áo bản rộng giúp gương mặt sáng hơn, còn tay lửng mang lại cảm giác thanh lịch.

Đi cùng chân váy midi dáng xòe màu xanh rêu đậm, tạo hiệu ứng loang màu sắc xanh vô cùng tinh tế. Đôi xăng đan cao gót quai mảnh màu đen giữ tổng thể cân bằng và duyên dáng ẢNH: NK FASHION

Khoác lên mình chiếc áo cộc tay với họa tiết hoa nhí rực rỡ trên nền xanh da trời, được buộc vạt nơ gọn gàng ở eo. Chi tiết buộc nhẹ giúp phần thân áo thêm ôm vừa đủ, tôn vòng eo và tạo sự gọn mắt.

Sự kết hợp cùng quần tây ống đứng màu đen giúp tiết chế sắc độ, khiến họa tiết nổi bật nhưng không gây rối mắt ẢNH: FIONA

Phong cách năng động, trẻ trung luôn là “mảnh đất” hoàn hảo để áo buộc vạt nơ tỏa sáng. Chỉ một thao tác thắt nhẹ cũng đủ tạo hiệu ứng tươi mới, giúp bản phối trở nên sống động và hiện đại hơn. Chọn cho mình chiếc áo sơ mi cộc tay màu xám xanh với các đường sọc ly tinh tế, được buộc vạt nơ ngay eo tạo sự gọn gàng và tôn dáng.

Áo được phối cùng quần ống rộng cạp cao màu xanh nhạt, tạo độ tương phản nhẹ nhàng nhưng đầy thời trang ẢNH: FIONA

Áo buộc nơ có thiết kế nhẹ nhàng, thoáng mát, dễ phối với nhiều món đồ đơn giản như quần shorts hay chân váy mini. Nàng chọn chiếc áo sơ mi phom rộng tay lửng bo thun màu trắng kem, vạt áo được buộc gọn tạo cảm giác năng động nhưng vẫn thanh lịch.

Phối cùng chân váy đen mang đến vẻ ngoài thoải mái, phù hợp cho những buổi dạo phố cuối tuần ẢNH: CARDINA

Nổi bật hơn với những thiết kế mang họa tiết, chiếc áo sơ mi tay ngắn họa tiết thổ cẩm xanh rêu - đỏ nổi bật được buộc cao trên eo, tôn lên vòng eo thon gọn và tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn. Khi kết hợp cùng quần shorts cạp cao màu trắng, sự phóng khoáng càng được khẳng định ẢNH: K&K FASHION

Có thể nói, áo buộc vạt nơ chính là "vị cứu tinh" đơn giản nhưng hiệu quả, giúp nàng thổi một làn gió mới vào những món đồ quen thuộc trong tủ đồ. Chắc chắn, với cách biến tấu đầy duyên dáng này, nàng sẽ luôn tự tin và tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.