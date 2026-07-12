Áo cardigan trở lại mạnh mẽ với phong cách phóng khoáng, thời thượng

Lãng mạn với áo cardigan màu hồng phấn với họa tiết dệt tinh xảo kết hợp cùng chân váy trắng dài. Chỉ cần thêm một chiếc thắt lưng mảnh và phụ kiện tối giản, người mặc đã có ngay một bản phối nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ tinh tế cho cả môi trường công sở lẫn những buổi cà phê cuối tuần