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Áo cardigan trở lại mạnh mẽ với phong cách phóng khoáng, thời thượng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
12/07/2026 14:00 GMT+7

Mùa hè này chứng kiến sự lên ngôi mạnh mẽ của những chiếc áo cardigan mỏng nhẹ, xuyên thấu, trở thành lớp áo 'đa nhiệm' vừa chống nắng nhẹ, vừa hoàn thiện tổng thể trang phục.

Xu hướng áo cardigan năm nay cũng ghi nhận sự lên ngôi của bảng màu dịu mắt như hồng phấn, xanh pastel hay kem nhẹ nhàng. 

Áo cardigan trở lại mạnh mẽ với phong cách phóng khoáng, thời thượng- Ảnh 1.

Bộ đôi áo hai dây và cardigan ôm sát đồng màu tím pastel tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào nhưng không hề sến. Chiếc nơ nhỏ trước ngực cùng túi xách mini đồng điệu dành cho những cô nàng yêu sự lãng mạn

ẢNH: MI SHOW

Áo cardigan trở lại mạnh mẽ với phong cách phóng khoáng, thời thượng- Ảnh 2.

Lãng mạn với áo cardigan màu hồng phấn với họa tiết dệt tinh xảo kết hợp cùng chân váy trắng dài. Chỉ cần thêm một chiếc thắt lưng mảnh và phụ kiện tối giản, người mặc đã có ngay một bản phối nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ tinh tế cho cả môi trường công sở lẫn những buổi cà phê cuối tuần

ẢNH: W CONCEPT

Áo cardigan trở lại mạnh mẽ với phong cách phóng khoáng, thời thượng- Ảnh 3.

Tôn lên nét phóng khoáng của phong cách du mục với áo cardigan len dệt nhiều màu thủ công độc đáo trên nền áo hai dây trắng và chân váy kaki. Những chiếc cúc màu sắc vui mắt giúp bộ trang phục thêm sinh động, phù hợp cho những chuyến dã ngoại hoặc picnic cuối tuần

ẢNH: MI SHOW

Áo cardigan trở lại mạnh mẽ với phong cách phóng khoáng, thời thượng- Ảnh 4.

Cardigan len mỏng màu trắng khoác hờ bên ngoài váy hoa dài mang đến vẻ đẹp mong manh. Chất liệu dệt thưa giúp chiếc áo vừa tạo hiệu ứng thoáng mát, đồng thời tránh sự gợi cảm quá đà từ chiếc áo hai dây

ẢNH: W CONCEPT

Áo cardigan trở lại mạnh mẽ với phong cách phóng khoáng, thời thượng- Ảnh 5.

ẢNH: W CONCEPT

Áo cardigan trở lại mạnh mẽ với phong cách phóng khoáng, thời thượng- Ảnh 6.

Cardigan len móc màu kem mang hơi hướng cổ điển được phối cùng váy đen tối giản tạo nên sự tương phản đầy cuốn hút. Thiết kế dệt lỗ giúp chiếc áo trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời tạo hiệu ứng layer thú vị mà không làm tổng thể nặng nề

ẢNH: KUOSE

Áo cardigan trở lại mạnh mẽ với phong cách phóng khoáng, thời thượng- Ảnh 7.

Cardigan màu kem trở thành lớp khoác ngoài nổi bật khi phối cùng trang phục trầm. Chiếc áo khoác mỏng nhẹ vừa đủ che nắng nhưng vẫn đem lại sự thoáng mát cho người mặc

ẢNH: MI SHOW

 

cardigan Áo hai dây màu hồng phấn áo cardigan áo khoác mỏng

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