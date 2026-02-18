Áo cổ yếm tôn nét đẹp truyền thống, lựa chọn nổi bật mỗi dịp xuân về

Áo cổ yếm bằng vải gấm với sắc đỏ tươi tắn, phần cổ cách điệu bằng dây quàng qua cổ đính kết những bông hoa nổi tinh xảo. Chiếc áo với những bông hoa nhỏ được sử dụng chất liệu bóng phản quang khiến mỗi khi xuất hiện dưới ánh nắng sẽ thêm phần nổi bật. Chỉ cần thêm một chiếc quạt họa tiết hoa lá là đã dễ dàng tôn lên nét đẹp truyền thống