Áo cổ yếm tôn nét đẹp truyền thống, lựa chọn nổi bật mỗi dịp xuân về

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
18/02/2026 08:00 GMT+7

Giữa không khí dịu dàng của mùa xuân, áo cổ yếm trở lại như một biểu tượng của vẻ đẹp truyền thống được làm mới bằng tinh thần hiện đại.

Xuất phát từ trang phục truyền thống của phụ nữ xưa, áo cổ yếm là kiểu áo có phần cổ buộc sau gáy, ôm nhẹ phần ngực và để lộ bờ vai thanh mảnh, tạo nên nét nữ tính đặc trưng khó nhầm lẫn. 

Áo cổ yếm tôn nét đẹp truyền thống, lựa chọn nổi bật mỗi dịp xuân về- Ảnh 1.

Sắc đỏ - xanh mang tới không khí ngày xuân rộn ràng, chiếc áo cổ yếm sắc đỏ trơn màu hoặc nhấn nhá với họa tiết hoa lá, bươm bướm được điểm tô sắc trắng nhã nhặn. Phần cổ áo được thiết kế cổ tàu khoe trọn bờ vai trần gợi cảm, kết hợp cùng chân váy xếp ly sắc xanh dáng dài xòe nhẹ

ẢNH: @OCEANALONDON

Áo cổ yếm tôn nét đẹp truyền thống, lựa chọn nổi bật mỗi dịp xuân về- Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa màu đỏ và xanh đem lại sự may mắn và tươi tắn cho những buổi du xuân đầu năm

ẢNH: @DINGDANG.OFFICIAL

Áo cổ yếm tôn nét đẹp truyền thống, lựa chọn nổi bật mỗi dịp xuân về- Ảnh 3.

Áo cổ yếm bằng vải gấm với sắc đỏ tươi tắn, phần cổ cách điệu bằng dây quàng qua cổ đính kết những bông hoa nổi tinh xảo. Chiếc áo với những bông hoa nhỏ được sử dụng chất liệu bóng phản quang khiến mỗi khi xuất hiện dưới ánh nắng sẽ thêm phần nổi bật. Chỉ cần thêm một chiếc quạt họa tiết hoa lá là đã dễ dàng tôn lên nét đẹp truyền thống

ẢNH: TIELA CLOTHES

Áo cổ yếm tôn nét đẹp truyền thống, lựa chọn nổi bật mỗi dịp xuân về- Ảnh 4.

Thanh tao với áo cổ yếm sắc đỏ chất liệu lụa satin bóng nhẹ, phần cổ áo được điểm xuyết sắc xanh tạo điểm nhấn nổi bật. Chiếc áo suông trơn với thiết kế trên ôm dưới xòe, phối cùng chân váy xòe tông xanh dương. Khi đứng dưới ánh sáng, sự phản chiếu nhẹ của chất liệu satin khiến trang phục trở nên rạng rỡ hơn

ẢNH: @SUMIRE.STORE

Áo cổ yếm phối quần lụa

Áo cổ yếm tôn nét đẹp truyền thống, lựa chọn nổi bật mỗi dịp xuân về- Ảnh 5.

Áo cổ yếm phối quần lụa mang tới cho phái đẹp sự thoải mái đồng thời tôn lên sắc vóc yêu kiều. Chiếc áo cổ yếm sắc hồng nhạt được thêu họa tiết hoa ly sắc tím, phần cổ yếm được cách điệu hai dây tôn trọn bờ vai thanh mảnh. Phối cùng quần suông dài chất liệu lụa bóng màu hồng cánh sen đem lại nét nữ tính cho những buổi dạo phố ngày đầu năm

ẢNH: THE KAT

Áo cổ yếm tôn nét đẹp truyền thống, lựa chọn nổi bật mỗi dịp xuân về- Ảnh 6.

Đem lại sự dịu mát với áo cổ yếm sắc xanh pastel, thiết kế áo hai lớp cùng họa tiết nơ đính kết. Chất liệu voan thoáng mát cùng sự cắt xẻ nhẹ nhàng khiến nàng khoe trọn nét nữ tính ngày xuân. Phối cùng quần lụa sắc trắng tinh khôi, các cô gái đã sở hữu bản phối yêu kiều, vừa mang nét truyền thống vừa giao thoa với nét đẹp hiện đại

ẢNH: RUZA

Áo cổ yếm tôn nét đẹp truyền thống, lựa chọn nổi bật mỗi dịp xuân về- Ảnh 7.

Nét đẹp truyền thống tỏa rạng lựa chọn áo cổ yếm tím pastel với chất liệu gấm thêu hoa văn sang trọng. Thiết kế cổ áo hai dây buộc gọn qua cổ được đính kết những bông hoa nhỏ sắc hồng, đi cùng chân váy xếp ly sắc hồng pastel dễ dàng nâng tầm nét đẹp duyên dáng

ẢNH: TIELA CLOTHES

Áo cổ yếm tôn nét đẹp truyền thống, lựa chọn nổi bật mỗi dịp xuân về- Ảnh 8.

Xanh lá là gam màu không thể thiếu trong bảng màu mùa xuân, nhất là khi kết hợp với thiết kế áo yếm, thiết kế cổ tàu với những họa tiết nhỏ nhắn màu đỏ tạo điểm nhấn. Phối cùng chân váy hồng pastel dáng dài được may hai lớp nhẹ nhàng, chất liệu voan mỏng nhẹ phù hợp với tiết trời ngày xuân mát mẻ

ẢNH: @SUMIRE.STORE

 

Áo cổ yếm du xuân áo lụa trang phục đầu năm

