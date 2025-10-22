  • An Giang
Áo dài giữa phố, nơi truyền thống 'chạm' vào nhịp sống thành thị

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
22/10/2025 08:00 GMT+7

Trong nhịp sống sôi động của thành phố, áo dài không chỉ là ký ức của quá khứ mà đang trở lại với diện mạo mới: trẻ trung, sáng tạo và đầy tự hào.

Tại sự kiện Áo dài - Hơi thở thành phố, 4 bộ sưu tập (BST) đến từ NTK Anna Hạnh Lê (thương hiệu Byfast), NTK Tous, nghệ nhân Năm Tuyền và thương hiệu áo dài Cao Phương Lan mang 4 sắc thái khác nhau đã kể nên câu chuyện dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa lòng tri ân và tinh thần sáng tạo, nơi di sản được khoác lên hơi thở của hôm nay.

Sắc Việt, tôn vinh tơ lụa và áo dài thủ công truyền thống

Áo dài giữa phố, nơi truyền thống 'chạm' vào nhịp sống thành thị- Ảnh 1.

Sự kiện do Hiệp hội Áo dài TP.HCM phối hợp với Công ty đường sách TP.HCM tổ chức ngày 19.10 vừa qua

ẢNH: BTC

Áo dài giữa phố, nơi truyền thống 'chạm' vào nhịp sống thành thị- Ảnh 2.

Mỗi thiết kế là sự đối thoại giữa quá khứ và tương lai, giữa truyền thống và nhịp sống năng động của TP.HCM

ẢNH: BTC

Mở màn bằng sự tinh tế và chuẩn mực, BST của NTK Anna Hạnh Lê cùng các doanh nhân văn hóa tôn vinh vẻ đẹp mộc mạc nhưng sang trọng của tơ lụa Việt. Áo dài được xử lý theo phom cổ điển, nhấn nhá thủ công bằng thêu, đính kết, họa tiết hoa văn dân gian vừa mềm mại, vừa trang trọng như lời tri ân những bàn tay nghệ nhân.

BST của NTK Tous mang đến tinh thần trẻ trung và đô thị. Chất liệu hiện đại, phom dáng tối giản, gam màu ánh kim và đường cắt mạnh mẽ đưa áo dài bước vào đời sống đương đại - nơi di sản gặp gỡ thời trang. Mỗi thiết kế là sự đối thoại giữa quá khứ và tương lai, giữa truyền thống và nhịp sống năng động của TP.HCM.

Áo dài giữa phố, nơi truyền thống 'chạm' vào nhịp sống thành thị- Ảnh 3.

Thiết kế là bản giao hưởng của sắc màu di sản

ẢNH: BTC

Áo dài giữa phố, nơi truyền thống 'chạm' vào nhịp sống thành thị- Ảnh 4.

Mỗi tà áo là một câu chuyện, một nét chấm phá dịu dàng nhưng bền bỉ như chính tinh thần người Việt

ẢNH: BTC

Đến từ nghệ nhân Năm Tuyền cùng các đại sứ áo dài, BST là bản giao hưởng của sắc màu di sản. Những mẫu áo ngũ thân được tái hiện tinh tế bằng chất liệu mới, kỹ thuật may đo thủ công tỉ mỉ, thể hiện niềm tự hào và tinh thần gìn giữ cội nguồn.

Khép lại chương trình, thương hiệu áo dài Cao Phương Lan cùng các doanh nhân văn hóa trẻ mang đến hơi thở mới cho tà áo dài qua ứng dụng công nghệ in 3D, chất liệu thân thiện môi trường và phong cách thiết kế tối giản. Từng đường cắt, sắc màu và ánh sáng đều thể hiện nhịp sống tươi mới của TP.HCM - nơi truyền thống luôn biết cách làm mới mình.

Áo dài giữa phố, nơi truyền thống 'chạm' vào nhịp sống thành thị- Ảnh 5.

Bốn BST không chỉ tôn vinh vẻ đẹp áo dài mà còn góp phần gây quỹ sinh kế “Tay nghề - tương lai” dành cho những người thợ may - mẹ đơn thân vượt khó

ẢNH: BTC

Áo dài giữa phố, nơi truyền thống 'chạm' vào nhịp sống thành thị- Ảnh 6.

NTK Anna Hạnh Lê, quyền Chủ tịch Hiệp hội Áo dài TP.HCM trao quà tặng cho những phụ nữ làm nghề thợ may trên địa bàn TP.HCM

ẢNH: BTC

NTK Anna Hạnh Lê chia sẻ: “Áo dài không chỉ là trang phục - đó là di sản, là biểu tượng của tâm hồn Việt Nam. Mỗi tà áo là một câu chuyện, một nét chấm phá dịu dàng nhưng bền bỉ như chính tinh thần người Việt. Chiếc áo dài làm tô thêm nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, nét duyên dáng của người phụ nữ Á đông. Áo dài là hiện thân của dân tộc Việt, một vẻ đẹp mỹ miều nhưng đằm thắm. Áo dài, từ bao đời, đã hóa thân thành biểu tượng rực rỡ của hồn dân tộc và đất nước Việt Nam. Trong kỷ nguyên mới, tà áo dài không chỉ lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn tỏa sáng như biểu trưng của sự phát triển và hội nhập”.

Áo dài giữa phố, nơi truyền thống 'chạm' vào nhịp sống thành thị- Ảnh 7.

ẢNH: BTC

Áo dài giữa phố, nơi truyền thống 'chạm' vào nhịp sống thành thị- Ảnh 8.

Áo dài là hiện thân của dân tộc Việt, một vẻ đẹp mỹ miều nhưng đằm thắm

ẢNH: BTC

Áo dài giữa phố, nơi truyền thống 'chạm' vào nhịp sống thành thị- Ảnh 9.

Trong kỷ nguyên mới, tà áo dài không chỉ lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn tỏa sáng như biểu trưng của sự phát triển và hội nhập

ẢNH: BTC


