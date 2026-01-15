  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo dài, lụa tơ tằm và nhịp sống hiện đại mùa tết 2026

Kim Ngọc
Kim Ngọc
15/01/2026 08:00 GMT+7

Áo dài suông từ vải lụa tơ tằm Nha Xá bước vào nhịp sống hiện đại của người trẻ Việt theo cách thật tự nhiên, tối giản và giàu tính ứng dụng.

Hãy diện áo dài lụa Việt trong mùa tết 2026 và trong cả những khoảnh khắc thường ngày, để tà áo dài thân quen trở thành một phần thiết yếu của đời sống.

Áo dài, lụa tơ tằm và nhịp sống hiện đại - Ảnh 1.

Áo dài Viễn đông Phương Nam làm từ vải lụa tơ tằm Nha Xá có phom dáng suông rộng rãi, từng đường cắt và chi tiết đều được tối giản để quý cô có thể mặc trong nhiều dịp

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Bộ sưu tập Tết mới là hành trình làm mới trang trang phục truyền thống Việt Nam theo tinh thần tối giản, thực tế và dễ ứng dụng, đi cùng triết lý thiết kế xuyên suốt của The Blue Tshirt.

Là thương hiệu Việt theo đuổi tinh thần bền vững và chú trọng trải nghiệm mặc, nhà mốt tiếp cận áo dài không chỉ với định hình là trang phục nghi lễ mà còn là một lựa chọn gần gũi cho đời sống đương đại.

Các thiết kế áo dài tết 2026 nằm trong bộ sưu tập lấy cảm hứng từ phom dáng áo dài truyền thống. Nhà mốt vừa giữ lại những đường nét cốt lõi vừa đồng thời điều chỉnh phom dáng và cấu trúc để người mặc có thể dễ dàng ứng dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau trong mùa tết và còn có thể thuận tiện sử dụng trong nhiều dịp sau này.

Áo dài, lụa tơ tằm và nhịp sống hiện đại - Ảnh 2.

Áo dài mang dáng vẻ quen thuộc nhưng đã được tinh chỉnh để dễ mặc hơn

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Stylist Kim Tuyến, founder thương hiệu cho biết áo dài tết 2026 nằm trong dòng sản phẩm Blue Made Silk bao gồm các thiết kế được phát triển vải từ các làng nghề dệt lụa truyền thống. Lụa được đặt vào bài toán ứng dụng - làm sao để lụa đủ mềm, đủ thoáng, đủ bền và đủ dễ mặc để xuất hiện thường xuyên trong đời sống hằng ngày.

Áo dài, áo cánh... làm từ vải lụa đều được dệt và nhuộm thủ công, kiểm soát màu bằng phương pháp truyền thống; nhịp dệt chậm nhằm giữ lại độ rủ tự nhiên và cảm giác nhẹ khi chạm da. 

Áo dài, lụa tơ tằm và nhịp sống hiện đại - Ảnh 3.

Phom áo dáng suông đặc trưng nhưng rộng rãi và thoải mái hơn so với mùa trước, giúp người mặc dễ vận động, phù hợp với nhiều dáng người và nhiều độ tuổi

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống và hình ảnh áo cánh trong, các thiết kế lần này giữ lại tinh thần Á Đông qua từng chi tiết nhỏ như cổ áo, đường cắt và độ rủ của chất liệu, nhưng được tối giản để có thể mặc linh hoạt trong nhiều dịp.

Không còn là trang phục chỉ diện vào dịp cưới hỏi, sự kiện trọng đại... áo dài có thể là dress code cho một sự kiện văn hóa truyền thống, sinh nhật, chụp ảnh hay những ngày thường nhật - khi nàng chỉ muốn diện một chiếc áo dài vừa đẹp, vừa thoải mái.

Điểm chung của các dòng áo trong BST tết 2026 là phom dáng thoải mái, dễ mặc, chú trọng cảm giác trên da và khả năng vận động.

Áo dài, lụa tơ tằm và nhịp sống hiện đại - Ảnh 4.
Áo dài, lụa tơ tằm và nhịp sống hiện đại - Ảnh 5.

Sự cộng hưởng từ chất liệu đến phom dáng giúp người trẻ có thể diện áo dài với "cảm giác mặc" một chiếc T-shirt - sự thoải mái, dễ chịu và không đòi hỏi quá nhiều công sức chăm chút

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Khi chất liệu truyền thống bước vào đời sống hiện đại

Chất liệu lụa của nhà mốt Việt có ưu điểm ít nhăn và khả năng thấm hút mồ hôi tốt nên không chỉ phù hợp cho những khoảnh khắc chụp ảnh hay nghi lễ, mà còn đáp ứng các hoạt động thường ngày như di chuyển nhiều, tiếp khách, làm việc nhà, hoặc đơn giản là diện trong một ngày cà phê thường nhật.

Các thiết kế Blue Made Silk có mặt trong BST sử dụng vải lụa tơ tằm Nha Xá dệt Jacquard thủ công làm nổi bật họa tiết dưới ánh sáng phản chiếu. Lụa Nha Xá có cấu trúc sợi mảnh, bề mặt mịn và có độ rủ tự nhiên. Thiết kế áo dài tết 2026 có dáng suông, cổ truyền thống, tà rộng và điểm nhấn là hàng nút trang trí tinh tế, có thể phối thêm khăn lụa cùng tông; quần áo dài có thể tách rời để phối cùng các mẫu áo cánh, áo cách điệu cùng chất lụa.

Áo dài, lụa tơ tằm và nhịp sống hiện đại - Ảnh 8.
Áo dài, lụa tơ tằm và nhịp sống hiện đại - Ảnh 9.

 Bộ sưu tập ra mắt với bốn gam màu chủ đạo gồm đỏ Aura, tím Yên Lam, vàng Ánh Minh và hồng Nhật Hoa

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Áo dài, lụa tơ tằm và nhịp sống hiện đại - Ảnh 6.
Áo dài, lụa tơ tằm và nhịp sống hiện đại - Ảnh 7.

Áo cánh, áo cánh trong và các dáng áo lụa gọn nhẹ, dễ phối, có thể mặc riêng hoặc kết hợp cùng nhiều lớp trang phục khác

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Áo dài, lụa tơ tằm và nhịp sống hiện đại - Ảnh 10.

Áo dài, áo cánh và các thiết kế mang đến giải pháp mặc đẹp, tiện dụng và linh hoạt để có thể xuất hiện trong nhiều khoảnh khắc của đời sống hiện đại

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Áo dài, lụa tơ tằm và nhịp sống hiện đại - Ảnh 11.

Lụa được xử lý để giữ độ mềm mại, thoáng nhẹ và ít nhăn, giúp người mặc duy trì vẻ chỉn chu mà không cần quá nhiều công sức

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Áo dài, lụa tơ tằm và nhịp sống hiện đại - Ảnh 12.

Ngoài áo dài suông, bộ sưu tập tết 2026 còn mở rộng tinh thần truyền thống sang những phom dáng ứng dụng hơn cho đời sống thường ngày. Nhiều mẫu áo cách điệu được phát triển trên nền chất liệu lụa có cấu trúc gọn nhẹ và dễ phối

ẢNH: THE BLUE TSHIRT


Áo dài áo dài suông áo dài tết 2026 áo dài lụa lụa Nha Xá The Blue Tshirt áo dài dáng suông

