Thời trang 24/7

Áo hai dây cổ chữ V: Khi gợi cảm chạm đến sự tinh giản

Thảo Trang
16/04/2026 10:00 GMT+7

Áo hai dây cổ chữ V là minh chứng rõ ràng cho vẻ đẹp của sự tinh giản đầy chủ ý trong thời trang hiện đại.

Áo hai dây cổ chữ V luôn là "vũ khí" bí mật giúp phái đẹp khoe khéo xương quai xanh thanh mảnh và vòng 1 quyến rũ một cách tinh tế. Với sự đa dạng từ chất liệu lụa sang trọng đến những đường phối ren điệu đà, kiểu áo này mang lại diện mạo vừa phóng khoáng vừa đầy lôi cuốn.

Áo hai dây cổ chữ V: Khi gợi cảm chạm đến sự tinh giản- Ảnh 1.

Bản phối mang đậm tinh thần mùa hè chính là sự kết hợp giữa áo hai dây cổ chữ V màu hồng phối ren tinh xảo cùng chân váy midi lụa mềm mại. Áo hai dây nổi bật nhờ những đường ren mềm mại viền dọc cổ áo, phom áo dáng ngắn giúp khoe khéo vòng eo thon gọn

ẢNH: @_JADE.6869

Áo hai dây cổ chữ V: Khi gợi cảm chạm đến sự tinh giản- Ảnh 2.

Chiếc áo hai dây cổ chữ V màu đỏ trơn là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích sự nổi bật và nồng nàn. Thiết kế tối giản nhưng sắc sảo giúp tôn lên thần thái cuốn hút, chất liệu vải cao cấp tạo độ rủ tự nhiên. Diện cùng chân váy chữ A tối màu để cân bằng sắc độ, mang lại vẻ ngoài trẻ trung

ẢNH: @_HATA.LUV

Áo hai dây cổ chữ V: Khi gợi cảm chạm đến sự tinh giản- Ảnh 3.

Sắc hồng nhạt dịu mắt kết hợp với phom dáng dài mang lại cảm giác nhẹ nhàng, chiếc áo được nhấn nhá bằng các chi tiết ren mỏng manh. Thiết kế cổ chữ V hạ sâu vừa phải giúp tổng thể trang phục trở nên cao ráo hơn, phối cùng một chiếc quần dài màu trắng để hoàn thiện phong cách "nàng thơ" tinh khôi

ẢNH: @_PPOONYISA

Áo hai dây cổ chữ V: Khi gợi cảm chạm đến sự tinh giản- Ảnh 4.

Áo hai dây cổ V trắng trơn được làm từ vải lụa mềm mại, thiết kế dáng ngắn xòe nhẹ giúp che khuyết điểm vòng 2 cực tốt. Chiếc quần jeans ống rộng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo tạo nên phong cách đường phố năng động

ẢNH: HOLYTEE VN

Áo hai dây cổ chữ V: Khi gợi cảm chạm đến sự tinh giản- Ảnh 5.

Chiếc áo là biểu tượng của sự thanh lịch, đường cắt cổ chữ V tinh tế, trong khi chất liệu lụa cao cấp khéo léo tôn vinh vóc dáng. Thiết kế trơn đơn giản nhưng lại mang đến hiệu ứng thị giác vô cùng cao cấp và chỉn chu. Phối cùng chân váy ôm lụa cùng màu để tạo nên bộ trang phục monochrome đẳng cấp

ẢNH: @_RYNHII

Áo hai dây cổ chữ V: Khi gợi cảm chạm đến sự tinh giản- Ảnh 6.

Chiếc áo hai dây cổ V màu hồng trơn sở hữu sắc thái tươi tắn, thiết kế tối giản giúp tập trung hoàn toàn vào phom dáng chuẩn xác và đường nét thanh tú của cổ áo. Sánh đôi cùng chân váy chấm bi dáng dài để tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa đầy phá cách

ẢNH: @_LANTRANOD96

Áo hai dây cổ chữ V: Khi gợi cảm chạm đến sự tinh giản- Ảnh 7.

Áo hai dây cổ chữ V với thiết kế ôm vừa vặn giúp tôn vinh đường nét cơ thể một cách tự nhiên, kết hợp cùng quần jeans, tạo nên vẻ ngoài hiện đại mà vẫn rất cuốn hút

ẢNH: @_MAITHUHA.03

Áo hai dây cổ chữ V: Khi gợi cảm chạm đến sự tinh giản- Ảnh 8.

Áo hai dây cổ chữ V màu vàng trơn mang đến sự rạng rỡ, thiết kế cổ xẻ sâu giúp tạo điểm nhấn quyến rũ, làm bật lên vẻ đẹp của xương quai xanh. Chất vải nhẹ tênh giúp nàng tự tin vận động cả ngày dài mà không mất đi vẻ chỉn chu. Diện cùng chân váy ngắn tối màu để tạo sự tương phản nổi bật và tôn chiều cao hiệu quả

ẢNH: @_THUONG_HTM

Áo hai dây cổ chữ V chính là minh chứng cho việc đơn giản nhưng không bao giờ nhàm chán. Với gợi ý phối đồ đa dạng trên, hy vọng bạn sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng để luôn tự tin và tỏa sáng rực rỡ trong phong cách riêng của mình.

Bài viết khác

Đẹp bất bại với bộ đôi áo và chân váy dài

Đẹp bất bại với bộ đôi áo và chân váy dài

Aristino xuân hè tiếp nối bản ghi chép về phong thái quý ông Việt

Aristino xuân hè tiếp nối bản ghi chép về phong thái quý ông Việt

Gợi ý trang phục công sở linen vừa mát vừa sang trong ngày nắng nóng

Gợi ý trang phục công sở linen vừa mát vừa sang trong ngày nắng nóng

Bản phối vàng và trắng: Bí quyết mặc đẹp rạng rỡ trong nắng hè

Bản phối vàng và trắng: Bí quyết mặc đẹp rạng rỡ trong nắng hè

Quần yếm thoải mái cho nàng tinh nghịch xuống phố

Quần yếm thoải mái cho nàng tinh nghịch xuống phố

Mẫu áo mùa hè thoáng mát để nàng thỏa sức làm mới diện mạo hằng ngày

Mẫu áo mùa hè thoáng mát để nàng thỏa sức làm mới diện mạo hằng ngày

Màu chì 'phát sáng' - ít nhưng đắt, giúp nàng công sở tỏa sáng mỗi ngày

Màu chì 'phát sáng' - ít nhưng đắt, giúp nàng công sở tỏa sáng mỗi ngày

Mẹo phối đồ với lụa để có những bản phối khuấy động mùa hè

Mẹo phối đồ với lụa để có những bản phối khuấy động mùa hè

