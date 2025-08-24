  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo hoodie, món đồ 'chất chơi' giúp nàng nổi bật những ngày đầu thu

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
24/08/2025 10:00 GMT+7

Áo hoodie mang đến vẻ ngoài trẻ trung và đầy cá tính. Chỉ cần khoác lên mình chiếc áo hoodie, nàng đã có ngay phong cách 'nổi trội' giúp thu hút ánh nhìn trong những ngày đầu thu.

Tiết trời đầu thu mang theo những cơn gió mát lành, vừa dễ chịu vừa khơi gợi cảm giác muốn khoác lên mình những bộ trang phục năng động nhưng vẫn đủ ấm áp, đây là lý do áo hoodie luôn được săn đón mỗi khi giao mùa, trở thành món đồ giúp bạn vừa giữ ấm vừa nổi bật phong cách cá nhân. 

Năng động, cá tính với áo hoodie và quần shorts 

Áo hoodie, món đồ 'chất chơi' giúp nàng nổi bật những ngày đầu thu- Ảnh 1.

Áo hoodie dáng rộng kết hợp cùng quần shorts mang đến vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng. Điểm nhấn là đôi bốt cao cá tính cùng túi xách dây xích tạo nên tổng thể nổi bật

ẢNH: @TSUNSG

Áo hoodie, món đồ 'chất chơi' giúp nàng nổi bật những ngày đầu thu- Ảnh 2.

Áo hoodie trắng in chữ nhiều màu phối cùng quần shorts đen mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động

ẢNH: @TEELAB

Điểm cộng là chiếc kính gọng tròn hiện đại tạo nét cá tính và sành điệu. Set đồ trông đơn giản nhưng vẫn đủ thu hút, thích hợp cho những buổi dạo phố hay hẹn hò bạn bè.

Nữ tính với áo hoodie và chân váy ngắn 

Áo hoodie, món đồ 'chất chơi' giúp nàng nổi bật những ngày đầu thu- Ảnh 3.

Ý tưởng phối áo hoodie zip trắng dáng rộng kết hợp cùng chân váy ren tạo nên sự hài hòa giữa năng động và nữ tính

ẢNH: @NQ30_STORE

Hoodie zip tạo vẻ trẻ trung, thoải mái, trong khi chân váy ren lại tôn lên nét duyên dáng, mềm mại. Bộ đôi này giúp bạn vừa cá tính mà cũng rất ngọt ngào.

Áo hoodie, món đồ 'chất chơi' giúp nàng nổi bật những ngày đầu thu- Ảnh 4.

Áo hoodie đỏ oversized in chữ kèm họa tiết hoa nổi khi kết hợp cùng chân váy ngắn xếp ly trắng tạo nên set đồ vừa trẻ trung vừa nữ tính

ẢNH: @HADES

Điểm nhấn là đôi tất ren phối giày da trắng cùng túi bạc ánh kim, mang lại vẻ ngoài ngọt ngào nhưng không kém phần cá tính.

Thời thượng với áo hoodie và quần jeans ống rộng 

Áo hoodie, món đồ 'chất chơi' giúp nàng nổi bật những ngày đầu thu- Ảnh 5.

Lựa chọn phối áo hoodie xám cùng quần jeans ống rộng đen tạo nên một bộ đồ vừa cá tính vừa hợp xu hướng

ẢNH: @CINDER.CLUB

Sự kết hợp với mũ lưỡi trai và giày sneakers mang lại nét năng động. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự thoải mái mà vẫn nổi bật.

Áo hoodie, món đồ 'chất chơi' giúp nàng nổi bật những ngày đầu thu- Ảnh 6.

Sự kết hợp giữa hoodie zip xám khoác ngoài crop top trắng mang lại nét năng động và cá tính

ẢNH: @CINDER.CLUB

Quần jeans ống rộng tối màu cùng sneakers tạo cảm giác phóng khoáng, thoải mái. Điểm nhấn từ túi xách cầm tay và kính gọng to giúp tổng thể thêm nổi bật, chuẩn phong cách đường phố. 

Tự tin, phá cách với áo hoodie và quần lửng ống rộng

Áo hoodie, món đồ 'chất chơi' giúp nàng nổi bật những ngày đầu thu- Ảnh 7.

Hoodie đỏ nổi bật phối cùng quần lửng ống rộng mang lại vẻ ngoài phá cách, đầy năng lượng

ẢNH: @HADES

Mũ lưỡi trai vàng và túi da đen trở thành điểm nhấn độc đáo, giúp tổng thể bộ đồ thêm cá tính. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tự tin tỏa sáng trên phố.

Áo hoodie, món đồ 'chất chơi' giúp nàng nổi bật những ngày đầu thu- Ảnh 8.

Chiếc hoodie đen rộng rãi khi đi cùng quần lửng ống rộng đỏ mang đến vẻ mạnh mẽ, phóng khoáng và đầy cuốn hút

ẢNH: @TSUNSG

Mũ lưỡi trai đỏ nổi bật và đôi giày thể thao năng động trở thành điểm nhấn hoàn hảo tạo nên một bộ đồ vô cùng phá cách.

 

áo hoodie Cá tính mùa thu trang phục năng động

Bài viết khác

Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu

Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu

Xăng đan và quần dài, lựa chọn tinh tế sành điệu cho ngày đến đêm

Xăng đan và quần dài, lựa chọn tinh tế sành điệu cho ngày đến đêm

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này

Bí quyết chọn 'full set' và thoải mái 'đu trend' A80

Bí quyết chọn 'full set' và thoải mái 'đu trend' A80

Màu be tối giản cho phong cách thanh lịch hằng ngày

Màu be tối giản cho phong cách thanh lịch hằng ngày

4 cách biến hóa với áo len tăm cho nàng thêm rạng ngời

4 cách biến hóa với áo len tăm cho nàng thêm rạng ngời

'Giải phóng' tủ đồ mùa thu với xu hướng thời trang tối giản hiện đại

'Giải phóng' tủ đồ mùa thu với xu hướng thời trang tối giản hiện đại

Trẻ trung với vẻ đẹp tối giản của họa tiết kẻ sọc

Trẻ trung với vẻ đẹp tối giản của họa tiết kẻ sọc

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top