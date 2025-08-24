Áo hoodie, món đồ 'chất chơi' giúp nàng nổi bật những ngày đầu thu

Tiết trời đầu thu mang theo những cơn gió mát lành, vừa dễ chịu vừa khơi gợi cảm giác muốn khoác lên mình những bộ trang phục năng động nhưng vẫn đủ ấm áp, đây là lý do áo hoodie luôn được săn đón mỗi khi giao mùa, trở thành món đồ giúp bạn vừa giữ ấm vừa nổi bật phong cách cá nhân.
Năng động, cá tính với áo hoodie và quần shorts
Điểm cộng là chiếc kính gọng tròn hiện đại tạo nét cá tính và sành điệu. Set đồ trông đơn giản nhưng vẫn đủ thu hút, thích hợp cho những buổi dạo phố hay hẹn hò bạn bè.
Nữ tính với áo hoodie và chân váy ngắn
Hoodie zip tạo vẻ trẻ trung, thoải mái, trong khi chân váy ren lại tôn lên nét duyên dáng, mềm mại. Bộ đôi này giúp bạn vừa cá tính mà cũng rất ngọt ngào.
Điểm nhấn là đôi tất ren phối giày da trắng cùng túi bạc ánh kim, mang lại vẻ ngoài ngọt ngào nhưng không kém phần cá tính.
Thời thượng với áo hoodie và quần jeans ống rộng
Sự kết hợp với mũ lưỡi trai và giày sneakers mang lại nét năng động. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự thoải mái mà vẫn nổi bật.
Quần jeans ống rộng tối màu cùng sneakers tạo cảm giác phóng khoáng, thoải mái. Điểm nhấn từ túi xách cầm tay và kính gọng to giúp tổng thể thêm nổi bật, chuẩn phong cách đường phố.
Tự tin, phá cách với áo hoodie và quần lửng ống rộng
Mũ lưỡi trai vàng và túi da đen trở thành điểm nhấn độc đáo, giúp tổng thể bộ đồ thêm cá tính. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tự tin tỏa sáng trên phố.
Mũ lưỡi trai đỏ nổi bật và đôi giày thể thao năng động trở thành điểm nhấn hoàn hảo tạo nên một bộ đồ vô cùng phá cách.