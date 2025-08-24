Áo hoodie, món đồ 'chất chơi' giúp nàng nổi bật những ngày đầu thu

Tiết trời đầu thu mang theo những cơn gió mát lành, vừa dễ chịu vừa khơi gợi cảm giác muốn khoác lên mình những bộ trang phục năng động nhưng vẫn đủ ấm áp, đây là lý do áo hoodie luôn được săn đón mỗi khi giao mùa, trở thành món đồ giúp bạn vừa giữ ấm vừa nổi bật phong cách cá nhân.

Năng động, cá tính với áo hoodie và quần shorts

Áo hoodie dáng rộng kết hợp cùng quần shorts mang đến vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng. Điểm nhấn là đôi bốt cao cá tính cùng túi xách dây xích tạo nên tổng thể nổi bật ẢNH: @TSUNSG

Áo hoodie trắng in chữ nhiều màu phối cùng quần shorts đen mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động ẢNH: @TEELAB

Điểm cộng là chiếc kính gọng tròn hiện đại tạo nét cá tính và sành điệu. Set đồ trông đơn giản nhưng vẫn đủ thu hút, thích hợp cho những buổi dạo phố hay hẹn hò bạn bè.

Nữ tính với áo hoodie và chân váy ngắn

Ý tưởng phối áo hoodie zip trắng dáng rộng kết hợp cùng chân váy ren tạo nên sự hài hòa giữa năng động và nữ tính ẢNH: @NQ30_STORE

Hoodie zip tạo vẻ trẻ trung, thoải mái, trong khi chân váy ren lại tôn lên nét duyên dáng, mềm mại. Bộ đôi này giúp bạn vừa cá tính mà cũng rất ngọt ngào.

Áo hoodie đỏ oversized in chữ kèm họa tiết hoa nổi khi kết hợp cùng chân váy ngắn xếp ly trắng tạo nên set đồ vừa trẻ trung vừa nữ tính ẢNH: @HADES

Điểm nhấn là đôi tất ren phối giày da trắng cùng túi bạc ánh kim, mang lại vẻ ngoài ngọt ngào nhưng không kém phần cá tính.

Thời thượng với áo hoodie và quần jeans ống rộng

Lựa chọn phối áo hoodie xám cùng quần jeans ống rộng đen tạo nên một bộ đồ vừa cá tính vừa hợp xu hướng ẢNH: @CINDER.CLUB

Sự kết hợp với mũ lưỡi trai và giày sneakers mang lại nét năng động. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự thoải mái mà vẫn nổi bật.

Sự kết hợp giữa hoodie zip xám khoác ngoài crop top trắng mang lại nét năng động và cá tính ẢNH: @CINDER.CLUB

Quần jeans ống rộng tối màu cùng sneakers tạo cảm giác phóng khoáng, thoải mái. Điểm nhấn từ túi xách cầm tay và kính gọng to giúp tổng thể thêm nổi bật, chuẩn phong cách đường phố.

Tự tin, phá cách với áo hoodie và quần lửng ống rộng

Hoodie đỏ nổi bật phối cùng quần lửng ống rộng mang lại vẻ ngoài phá cách, đầy năng lượng ẢNH: @HADES

Mũ lưỡi trai vàng và túi da đen trở thành điểm nhấn độc đáo, giúp tổng thể bộ đồ thêm cá tính. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tự tin tỏa sáng trên phố.

Chiếc hoodie đen rộng rãi khi đi cùng quần lửng ống rộng đỏ mang đến vẻ mạnh mẽ, phóng khoáng và đầy cuốn hút ẢNH: @TSUNSG

Mũ lưỡi trai đỏ nổi bật và đôi giày thể thao năng động trở thành điểm nhấn hoàn hảo tạo nên một bộ đồ vô cùng phá cách.