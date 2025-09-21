  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo kẻ ngang 'cứ mặc là đẹp' cho mọi hoàn cảnh

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
21/09/2025 21:00 GMT+7

Áo kẻ ngang chính là món đồ mang đến vẻ năng động, dễ mặc và luôn nổi bật trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Set đồ với áo kẻ ngang nổi bật nhờ khả năng cân bằng giữa sự trẻ trung và thanh lịch, là lựa chọn linh hoạt cho nhiều dịp. Họa tiết sọc ngang không chỉ giúp vóc dáng trông đầy đặn hoặc cân đối hơn, mà còn góp phần tạo điểm nhấn tinh tế, thu hút mọi ánh nhìn mà không cần nhiều chi tiết rườm rà.

Áo kẻ ngang 'cứ mặc là đẹp' cho mọi hoàn cảnh- Ảnh 1.

Chiếc áo polo dài tay kẻ ngang màu đỏ đô và trắng vừa tạo điểm nhấn, giúp vóc dáng mảnh mai trông đầy đặn hơn, vừa mang vẻ trẻ trung, năng động nhưng vẫn lịch sự nhờ cổ polo và tay áo bo nhẹ

ẢNH: @HI_SSEULGI

Chất liệu cotton đứng dáng, kết hợp cùng chân váy ngắn tối giản làm nổi bật họa tiết và giữ tổng thể phóng khoáng. Không thể thiếu phụ kiện là một chiếc túi xách nâu sẫm tinh tế bổ sung nét thanh lịch mà không làm lu mờ áo, biến set đồ thành lựa chọn linh hoạt và trẻ trung.

Áo kẻ ngang 'cứ mặc là đẹp' cho mọi hoàn cảnh- Ảnh 2.
Áo kẻ ngang 'cứ mặc là đẹp' cho mọi hoàn cảnh- Ảnh 3.

Nàng sẽ nổi bật với chiếc áo polo kẻ ngang xanh navy và trắng cùng cổ đỏ đô, mang đến vẻ trẻ trung, năng động nhưng vẫn pha nét cổ điển, trong khi cách xoắn áo lên biến tấu thành crop top khéo léo khoe vòng eo thon gọn

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Khi phối cùng chân váy chữ A màu nâu đất, họa tiết kẻ ngang càng nổi bật, trong khi tổng thể vẫn giữ được sự thanh lịch, nữ tính. 

Áo kẻ ngang 'cứ mặc là đẹp' cho mọi hoàn cảnh- Ảnh 4.

Sức hút của áo polo kẻ ngang qua cách phối hợp tinh tế, giúp nàng cân bằng tỷ lệ cơ thể và tạo điểm nhấn trẻ trung, kết hợp quần shorts denim dài ngang gối mang lại vẻ năng động nhưng vẫn thanh lịch

ẢNH: @PIMTHA

Chiếc áo kẻ ngang vừa là món đồ kinh điển, vừa giúp nàng thể hiện phong cách casual chic hiện đại, linh hoạt và hợp xu hướng.

Áo kẻ ngang 'cứ mặc là đẹp' cho mọi hoàn cảnh- Ảnh 5.

Nàng có thể tận dụng áo polo kẻ ngang tông nhạt để tạo hiệu ứng thị giác, giúp phần thân trên trông đầy đặn hơn và cân bằng vóc dáng

ẢNH: @SUPASSRA_SP

Khi phối cùng quần jeans ống suông, giày thể thao trắng và túi xách tối giản, set đồ vừa mang vẻ năng động, thoải mái, vừa thể hiện phong cách đường phố hiện đại, trẻ trung và cá tính. Set đồ nhấn mạnh khả năng linh hoạt của áo kẻ ngang, giúp nàng nổi bật trong mọi lúc, mọi nơi. 

Áo kẻ ngang 'cứ mặc là đẹp' cho mọi hoàn cảnh- Ảnh 6.

Những sọc kẻ ngang màu đen nổi bật trên nền trắng của áo, phối cùng quần shorts trắng và thắt lưng tinh giản, tạo tổng thể hài hòa với gam màu tối giản. Chi tiết cổ bèo nhún mang đến vẻ mềm mại, nữ tính và thanh lịch, đồng thời nhấn mạnh sự duyên dáng cho set đồ

ẢNH: @SUPASSRA_SP

Sự kết hợp này không chỉ giúp cân bằng vóc dáng mà còn mang lại diện mạo năng động, thoải mái, phù hợp cho các hoạt động hằng ngày. 

Áo kẻ ngang 'cứ mặc là đẹp' cho mọi hoàn cảnh- Ảnh 7.

Nàng sẽ trông sành điệu khi kết hợp áo hai dây kẻ ngang màu đỏ và trắng ôm sát cơ thể với quần jeans ống rộng xanh đậm, tạo sự cân bằng giữa nét gợi cảm nhẹ nhàng và phong cách phóng khoáng, cá tính

ẢNH: @BAIFERNBAH

Thiết kế kẻ sọc ngang cùng chi tiết áo hai dây giúp khoe vai và xương quai xanh, trong khi quần jeans ống rộng mang lại sự thoải mái và năng động. Set đồ này toát lên vẻ trẻ trung, hiện đại và phù hợp cho những buổi gặp gỡ không quá trang trọng.

Áo kẻ ngang 'cứ mặc là đẹp' cho mọi hoàn cảnh- Ảnh 8.

Áo cardigan dáng lửng kẻ sọc ngang phối cùng quần dài ống rộng màu trắng tạo vẻ thanh lịch và năng động

ẢNH: @SUNHT

Thiết kế cài cúc linh hoạt giúp áo vừa có thể mặc như khoác ngoài, vừa làm áo chính, trong khi quần ống rộng mang lại sự thoải mái và che khuyết điểm. Họa tiết kẻ sọc ngang kết hợp gam màu trung tính giữ tổng thể tinh tế, phù hợp với nhiều dịp mùa thu từ dạo phố, đi chơi đến du lịch.

Áo kẻ ngang 'cứ mặc là đẹp' cho mọi hoàn cảnh- Ảnh 9.

Áo kẻ ngang vẫn luôn là món đồ kinh điển mà nàng nào cũng nên có trong tủ

ẢNH: @SUNHT

Không chỉ linh hoạt, dễ phối với nhiều trang phục và phụ kiện, họa tiết kẻ ngang còn giúp tôn vóc dáng, tạo điểm nhấn tinh tế và mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Dù đi làm, dạo phố hay tham gia các hoạt động thường ngày, áo kẻ ngang đều giúp set đồ trở nên cuốn hút và thời thượng, chứng minh sức hút bền bỉ của kiểu họa tiết này.

áo kẻ ngang họa tiết kẻ sọc áo họa tiết phối đồ Công sở

Bài viết khác

Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính

Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính

Khi bèo nhún trở thành ngôn ngữ của thời trang lãng mạn

Khi bèo nhún trở thành ngôn ngữ của thời trang lãng mạn

Hóa nàng thơ mùa thu trong tích tắc với chân váy maxi họa tiết cổ điển

Hóa nàng thơ mùa thu trong tích tắc với chân váy maxi họa tiết cổ điển

Phong cách Cottagecore là xu hướng của những trái tim lãng mạn

Phong cách Cottagecore là xu hướng của những trái tim lãng mạn

Áo ống, 'vũ khí' giúp nàng khoe trọn đường cong

Áo ống, 'vũ khí' giúp nàng khoe trọn đường cong

Áo sơ mi rộng, lý tưởng để phối đồ layer mùa thu

Áo sơ mi rộng, lý tưởng để phối đồ layer mùa thu

Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn

Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn

Thoải mái lên đồ, sành điệu trong phong cách với giày lười

Thoải mái lên đồ, sành điệu trong phong cách với giày lười

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top