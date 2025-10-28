Áo khoác blouson gây bất ngờ với cách phối mới lạ thu hút

Từ việc kết hợp với váy ngắn xếp ly đến quần short Bermuda, từ kết hợp với chân váy bút chì gợi cảm đến váy ngủ quyến rũ, áo khoác blouson da, vốn đang thống trị các xu hướng, đã giành được "giải thưởng" về tính linh hoạt.

Áo khoác blouson da với chân váy midi, bút chì và giày cao gót

Ý tưởng đơn giản nhất khi mặc áo khoác blousonda ? Kết hợp chúng với chân váy midi hoặc váy xẻ tà và giày cao gót hoặc giày hở mũi

ẢNH: @FUNKYFORTY

Chiếc áo khoác blouson da cổ cao, chân váy bút chì và giày cao gót ẢNH: @THESTYLEOGRAPH

Khi nói đến áo khoác da, việc kết hợp chúng với một phong cách hoàn toàn khác biệt luôn hiệu quả. Đó là lý do tại sao chúng có thể trở thành chiếc áo khoác hoàn hảo ngay cả trong những dịp đặc biệt khi bạn muốn tạo dấu ấn, kết hợp với những món đồ quyến rũ nhất trong tủ đồ. Ý tưởng đơn giản nhất là kết hợp chúng với chân váy bút chì xẻ tà và giày cao gót hoặc giày hở mũi. Hãy thể hiện phong cách gợi cảm, lấy cảm hứng từ cô nàng biên tập viên của Vogue Ý, Rive Gauche.

Phối cùng quần tây thanh lịch và giày dép độc đáo

Một sự kết hợp thú vị khác là áo khoác blouson với quần tây thanh lịch, kiểu dáng nam tính ẢNH: @BLONDTATI

Rộng rãi và bồng bềnh, chiếc quần tây "phá vỡ" cấu trúc cố định của áo khoác mà vẫn giữ được nét quyến rũ phi giới tính

ẢNH: TASKUKOHANE

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Chi tiết tạo nên sự khác biệt và biến bộ trang phục này thành một tổng thể ấn tượng chính là giày dép. Một đôi giày hơi khác biệt là điều bắt buộc, chẳng hạn như một đôi giày cao gót hoặc giày ba lê với họa tiết bắt mắt. Kết quả? Tươi mới, thiết thực, và không hề tầm thường.

Kết hợp với váy ngắn, váy tua rua và quần short Bermuda

Áo khoác da là sự kết hợp hoàn hảo với váy và đầm với chi tiết thú vị ở phần dưới, trong trường hợp này là tua rua STYLEOVERNET

Với một chiếc váy ngắn bó sát và đôi bốt nhà binh, tín đồ thời trang "dũng cảm" đối mặt với cái lạnh tại Tuần lễ thời trang New York ẢNH: @ANABELMAGAZINE

Một lựa chọn thay thế cho quần jeans thông thường? Quần short Bermuda mang phong cách cổ điển ẢNH: @GABRIELABACCIN

Quần short Bermuda vải denim cũng là một gợi ý thú vị khi phối cùng áo khoác blouson da ẢNH: @NEWYORKFASHIONWEEK

Điều đầu tiên bạn nhận thấy khi nhìn vào một chiếc áo blouson da là nét quyến rũ cổ điển và hơi hướng nổi loạn. Hai đặc điểm này cần được làm nổi bật hơn nữa để phát huy hết tiềm năng của nó. Do đó, ý tưởng là kết hợp nó với một món đồ khác cũng mang nét quyến rũ cổ điển nhưng mang sắc thái tương phản. Ví dụ, một chiếc váy tua rua có dáng váy hoặc váy liền thân. Vừa gợi cảm vừa cực kỳ nữ tính, nó tạo nên một sự tương phản phong cách nổi bật và quyến rũ. Cuối cùng, hãy kết hợp nó với giày và đôi dép phù hợp.




























