Áo khoác blouson gây bất ngờ với cách phối mới lạ thu hút

Từ việc kết hợp với váy ngắn xếp ly đến quần short Bermuda, từ kết hợp với chân váy bút chì gợi cảm đến váy ngủ quyến rũ, áo khoác blouson da, vốn đang thống trị các xu hướng, đã giành được "giải thưởng" về tính linh hoạt.
Áo khoác blouson da với chân váy midi, bút chì và giày cao gót
Khi nói đến áo khoác da, việc kết hợp chúng với một phong cách hoàn toàn khác biệt luôn hiệu quả. Đó là lý do tại sao chúng có thể trở thành chiếc áo khoác hoàn hảo ngay cả trong những dịp đặc biệt khi bạn muốn tạo dấu ấn, kết hợp với những món đồ quyến rũ nhất trong tủ đồ. Ý tưởng đơn giản nhất là kết hợp chúng với chân váy bút chì xẻ tà và giày cao gót hoặc giày hở mũi. Hãy thể hiện phong cách gợi cảm, lấy cảm hứng từ cô nàng biên tập viên của Vogue Ý, Rive Gauche.
Phối cùng quần tây thanh lịch và giày dép độc đáo
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Chi tiết tạo nên sự khác biệt và biến bộ trang phục này thành một tổng thể ấn tượng chính là giày dép. Một đôi giày hơi khác biệt là điều bắt buộc, chẳng hạn như một đôi giày cao gót hoặc giày ba lê với họa tiết bắt mắt. Kết quả? Tươi mới, thiết thực, và không hề tầm thường.
Kết hợp với váy ngắn, váy tua rua và quần short Bermuda
Điều đầu tiên bạn nhận thấy khi nhìn vào một chiếc áo blouson da là nét quyến rũ cổ điển và hơi hướng nổi loạn. Hai đặc điểm này cần được làm nổi bật hơn nữa để phát huy hết tiềm năng của nó. Do đó, ý tưởng là kết hợp nó với một món đồ khác cũng mang nét quyến rũ cổ điển nhưng mang sắc thái tương phản. Ví dụ, một chiếc váy tua rua có dáng váy hoặc váy liền thân. Vừa gợi cảm vừa cực kỳ nữ tính, nó tạo nên một sự tương phản phong cách nổi bật và quyến rũ. Cuối cùng, hãy kết hợp nó với giày và đôi dép phù hợp.