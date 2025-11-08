Áo khoác bomber là mảnh ghép ‘phá đảo’ thời trang đường phố

Không có gì ngạc nhiên khi áo khoác bomber và quần jeans luôn là bộ đôi “đắt giá” trong tủ đồ của mọi cô gái. Sự kết hợp giữa bomber dáng ngắn, quần jeans ống đứng, áo thun trơn và đôi giày sneakers đã tạo nên công thức đơn giản mà không kém phần cuốn hút. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày bạn muốn thoải mái nhưng vẫn giữ được nét thời thượng.

Với thiết kế dáng ngắn, vai rộng và phom hơi phồng, áo khoác bomber không chỉ tôn dáng mà còn tạo hiệu ứng thời trang cực “chất” ẢNH: ZARA

Áo khoác bomber không chỉ mang vẻ năng động, mà còn có khả năng dung hòa tuyệt vời giữa sự mạnh mẽ và nét mềm mại của phái đẹp. Khi kết hợp cùng chân váy chữ A hay váy tennis, món đồ này mang lại vẻ trẻ trung, tươi mới đầy sức sống. Còn nếu bạn muốn hướng đến phong cách thanh lịch, hãy thử áo bomber chất satin phối với váy midi - một công thức phối đồ đậm chất Hàn Quốc, vừa hiện đại vừa dịu dàng.

Áo bomber họa tiết loang màu phối chân váy denim tạo nét nữ tính, nổi bật cho ngày gió lạnh ẢNH: @SALIMHWG

Không chỉ là trang phục dạo phố, xu hướng athleisure đang dần trở thành tuyên ngôn phong cách của giới trẻ. Một chiếc bomber dáng ngắn kết hợp quần jogger, áo tank top hoặc crop top chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự thoải mái nhưng vẫn muốn giữ vẻ sành điệu. Chỉ cần thêm đôi giày sneakers cổ thấp, bạn đã có ngay bản phối năng động cho những buổi dạo phố hoặc chuyến đi cuối tuần.

Bomber đỏ cùng quần jogger trắng, combo năng động, thoải mái nhưng vẫn rất cuốn hút ẢNH: AMM OFFICIAL

Nếu nghĩ áo khoác bomber chỉ hợp phong cách đường phố, thì bạn đã bỏ lỡ một phiên bản đầy bất ngờ của chiếc áo này. Khi phối cùng quần tây ống loe, áo bomber mang đến diện mạo hiện đại nhưng không kém phần tinh tế. Chỉ cần kết hợp với giày cao gót và bomber tối giản, bạn đã có ngay bản phối hoàn hảo cho môi trường làm việc sáng tạo hoặc buổi gặp gỡ nhẹ nhàng.

Áo bomber da nâu dáng oversized phối quần ống loe đen, tạo vẻ phóng khoáng và hiện đại ẢNH: ZARA

Denim và bomber, hai biểu tượng của phong cách phóng khoáng, khi kết hợp cùng nhau sẽ tạo nên bản phối thời trang đầy cá tính. Một chiếc áo bomber đen hoặc xanh rêu đi cùng áo sơ mi denim và chân váy ngắn sẽ giúp tổng thể thêm chiều sâu. Bạn cũng có thể thử bomber phối váy denim hoặc quần shorts để tạo sự năng động, gợi cảm.

Áo bomber denim dáng ngắn kết hợp chân váy da xếp ly, mang hơi hướng trẻ trung và thời thượng ẢNH: NEM FASHION

Mỗi khi mùa thu đông đến, áo khoác bomber da luôn trở thành “ngôi sao” trong tủ đồ của giới mộ điệu. Chất da bóng nhẹ, phom dáng ôm vừa vặn giúp tôn dáng và tạo nên vẻ ngoài sành điệu, sang trọng. Chỉ cần kết hợp với quần lửng, bốt cổ ngắn hay chiếc mũ beret nhỏ xinh, bạn đã có ngay bản phối mang hơi hướng retro nhưng vẫn cực kỳ hiện đại. Bomber da còn đặc biệt ấn tượng khi phối theo phong cách “all black” hoặc cùng chân váy xếp ly, quần ống loe, sự kết hợp hoàn hảo giữa hoài cổ và cá tính.

Bomber da bóng phối cùng quần lửng và mũ beret tạo phong cách cá tính ẢNH: ZARA

Không cần phải chọn giữa nữ tính hay cá tính, áo khoác bomber giúp bạn dung hòa cả hai. Khi kết hợp cùng đầm liền, sự đối lập giữa chất liệu và phom dáng lại tạo nên tổng thể thời trang độc đáo. Một chiếc chân váy da hoặc váy trơn dáng suông cùng bomber màu trung tính sẽ mang lại vẻ năng động. Với váy da, bomber lại giúp tổng thể thêm phần cá tính và phá cách, lý tưởng cho những ngày se lạnh cần điểm nhấn phong cách.

Áo bomber đen trắng phối chân váy da, tạo phong cách năng động kiểu học đường ẢNH: DONY

Không chỉ là món đồ “hot trend” theo mùa, áo khoác bomber đã trở thành biểu tượng cho tinh thần tự do, phóng khoáng và cá tính của thế hệ trẻ. Từ sự khỏe khoắn của phong cách thể thao đến nét thanh lịch trong các bản phối hiện đại, bomber luôn giữ được chỗ đứng vững vàng trong làng mốt.

Bomber phom rộng kết hợp áo sơ mi trắng và giày đế thô phá cách ẢNH: DOSI

Mỗi cô gái đều có thể tìm thấy phiên bản bomber dành riêng cho mình, một chiếc áo không chỉ khoác lên người, mà còn truyền tải câu chuyện phong cách khác biệt.