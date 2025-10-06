Áo khoác dạ nâng tầm phong cách giao mùa

Áo khoác dạ phối váy cho nàng thêm cuốn hút

Với váy liền, áo khoác dạ luôn mang đến một sự kết hợp đầy lãng mạn nhưng không kém phần hiện đại.

Chiếc áo khoác dạ dáng dài màu nâu be mang thiết kế cổ điển với ve áo nhọn, hàng cúc ẩn tinh tế và phom suông thẳng giúp tôn dáng. Khi kết hợp cùng váy suông qua gối đồng điệu gam màu và đôi bốt cao cổ, trang phục mang lại vẻ cuốn hút cổ điển ẢNH: IVY MODA

Một chiếc áo khoác dạ đen dáng ngắn có thể biến phong cách thường ngày trở nên đầy cuốn hút ẢNH: LAMER

Thiết kế cổ ve gọn gàng, khuy cài đơn giản cùng chất dạ dày dặn giúp giữ ấm mà vẫn tôn dáng sang trọng. Kết hợp cùng chân váy midi xếp ly cân bằng giữa nét nữ tính và vẻ hiện đại thanh lịch.

Thanh lịch hơn với áo khoác dạ và quần dài

Nếu nàng yêu thích sự chỉn chu thì áo khoác dạ kết hợp cùng quần dài chính là lựa chọn chuẩn chỉnh.

Áo khoác dạ dáng ngắn màu xám nhạt được thiết kế cổ tròn, hàng cúc tròn ánh ngọc nổi bật, đi cùng quần jeans ống rộng tối màu mang đến một diện mạo sang trọng ẢNH: CALIE

Sự xuất hiện của chiếc áo khoác dạ hồng phấn mang lại cảm giác ngọt ngào nhưng vẫn quyền lực ẢNH: IVY MODA

Dáng dài thanh thoát, cổ ve nhọn và hàng cúc to nổi bật trên nền vải dạ mềm mịn giúp tổng thể thêm cuốn hút. Kết hợp cùng quần dài ống rộng sáng màu tôn lên khí chất của người mặc.

Một chiếc áo khoác dạ dáng dài màu nâu trầm khoác lên người chẳng khác nào mang theo cả khí chất mùa thu ẢNH: IVY MODA

Phần cổ ve bản lớn cùng đường cắt suông tinh tế, phối cùng quần ống rộng, áo len tone sur tone và chiếc khăn choàng mảnh, tổng thể vừa giữ được nét ấm áp, vừa lan tỏa sự cổ điển.

Set áo khoác dạ và chân váy ngắn chuẩn sành điệu mùa thu

Khi muốn tạo dấu ấn thời trang đậm chất mùa thu, set áo khoác dạ và chân váy ngắn luôn là lựa chọn “chuẩn bài”.

Áo khoác dạ dáng lửng với thiết kế cổ tròn kết hợp hàng cúc tròn đồng chất. Đi kèm chân váy ngắn đồng màu với chi tiết xẻ tà nhẹ giúp tăng phần duyên dáng ẢNH: CALIE

Một chút phá cách từ chiếc áo khoác dạ kẻ ô vuông dáng lửng mang đến vẻ ngoài đầy thu hút. Thiết kế cổ đứng, khóa kéo thẳng cùng hai túi hộp tạo cảm giác năng động. Mặc cùng chân váy xếp ly ngắn gam nâu đồng điệu, set đồ sẽ tôn nét trẻ trung bắt mắt ẢNH: @TWENTY.FIVE

Set chân váy và áo khoác dạ sở hữu sắc đen huyền bí với viền cổ và túi áo lông nâu tạo nét ấm áp sang trọng. Áo khoác dạ dáng lửng với cổ bẻ rộng và hàng khuy tròn trên nền vải dày dặn, phối cùng chân váy đồng màu mang đến sự hài hòa ẢNH: @TWENTY.FIVE

Áo khoác dạ không chỉ là lựa chọn để giữ ấm mà còn là điểm nhấn phong cách cho mọi set đồ. Hãy chọn cho mình một thiết kế phù hợp để tự tin tỏa sáng trong những ngày đông.