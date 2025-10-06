Áo khoác dạ nâng tầm phong cách giao mùa

Áo khoác dạ phối váy cho nàng thêm cuốn hút
Với váy liền, áo khoác dạ luôn mang đến một sự kết hợp đầy lãng mạn nhưng không kém phần hiện đại.
Thiết kế cổ ve gọn gàng, khuy cài đơn giản cùng chất dạ dày dặn giúp giữ ấm mà vẫn tôn dáng sang trọng. Kết hợp cùng chân váy midi xếp ly cân bằng giữa nét nữ tính và vẻ hiện đại thanh lịch.
Thanh lịch hơn với áo khoác dạ và quần dài
Nếu nàng yêu thích sự chỉn chu thì áo khoác dạ kết hợp cùng quần dài chính là lựa chọn chuẩn chỉnh.
Dáng dài thanh thoát, cổ ve nhọn và hàng cúc to nổi bật trên nền vải dạ mềm mịn giúp tổng thể thêm cuốn hút. Kết hợp cùng quần dài ống rộng sáng màu tôn lên khí chất của người mặc.
Phần cổ ve bản lớn cùng đường cắt suông tinh tế, phối cùng quần ống rộng, áo len tone sur tone và chiếc khăn choàng mảnh, tổng thể vừa giữ được nét ấm áp, vừa lan tỏa sự cổ điển.
Set áo khoác dạ và chân váy ngắn chuẩn sành điệu mùa thu
Khi muốn tạo dấu ấn thời trang đậm chất mùa thu, set áo khoác dạ và chân váy ngắn luôn là lựa chọn “chuẩn bài”.
Áo khoác dạ không chỉ là lựa chọn để giữ ấm mà còn là điểm nhấn phong cách cho mọi set đồ. Hãy chọn cho mình một thiết kế phù hợp để tự tin tỏa sáng trong những ngày đông.