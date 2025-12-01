Áo khoác dáng ngắn phối váy dài, cặp đôi hoàn hảo nhất mùa đông

Áo khoác dáng ngắn từ vải dạ tweed, áo len dệt kim, blazer dáng crop... mang đến vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng mà vẫn giữ ấm hiệu quả trong mùa đông. Quý cô có thể tùy ý kết hợp chúng cùng váy dài dáng midi, chân váy xếp ly, chân váy denim... để tạo nên các bản phối đa phong cách.
Mặc đẹp cả tuần với cặp đôi áo khoác dáng ngắn và váy dài
Công thức mặc đẹp dễ áp dụng nhất luôn đơn giản và hướng đến các món đồ cơ bản, thiết yếu có trong tủ đồ. Áo khoác dáng ngắn và váy dài chính là đáp án cho mọi "bài toán" mặc đẹp để nàng đi học, đi làm, đi chơi.
Bản phối công sở mùa đông được gợi ý bằng sự kết hợp của tweed jacket và đầm midi chất liệu dệt kim, denim hay cotton, lụa. Các mẫu chân váy xếp ly, chân váy chữ A, chân váy bút chì vải denim mềm phối cùng áo len mỏng, áo thun ôm cổ cao hay các mẫu áo công sở mềm mại được bổ sung thêm áo khoác crop tay dài sành điệu.
Mùa này, bên cạnh các gam màu đơn sắc thì họa tiết kẻ ô vuông cổ điển đang quay lại mạnh mẽ, chúng góp phần tạo nên nét mới cho tủ đồ đông khi hiện diện trên chân váy, áo jacket và phụ kiện thời trang như túi, ví, mũ...
Những cặp đôi màu sắc, đơn sắc và họa tiết đan xen trong một hình ảnh hiện đại và thanh lịch đặc trưng. Với các gợi ý này, nàng có thể ghi điểm mặc đẹp suốt tuần mà không nhàm chán, không lặp lại chính mình
ẢNH: OYSTER
Áo tweed đen điểm họa tiết hoa đan xen những đường kẻ ô vuông màu trắng hay áo dạ tweed trắng có đường viền đen nổi bật và ấn tượng mang đến lựa chọn đa dạng để nàng phối đồ
ẢNH: IVY MODA