Thời trang 24/7

Áo khoác dáng ngắn phối váy dài, cặp đôi hoàn hảo nhất mùa đông

Kim Ngọc
Kim Ngọc
01/12/2025 18:00 GMT+7

Cặp đôi ngắn - dài kết hợp các mẫu áo khoác dáng ngắn và váy dài dáng midi xứng danh là lựa chọn mặc đẹp hoàn hảo nhất mùa đông. Công thức phối đồ đông sang xịn này có thể được áp dụng vào phong cách công sở hiện đại, phong cách thời trang đường phố phóng khoáng.

Áo khoác dáng ngắn từ vải dạ tweed, áo len dệt kim, blazer dáng crop... mang đến vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng mà vẫn giữ ấm hiệu quả trong mùa đông. Quý cô có thể tùy ý kết hợp chúng cùng váy dài dáng midi, chân váy xếp ly, chân váy denim... để tạo nên các bản phối đa phong cách.

Áo khoác dáng ngắn và váy dài, cặp đôi hoàn hảo nhất mùa đông - Ảnh 1.

Khoác hờ chiếc áo tweed màu xanh bạc hà khi diện váy dài màu trắng kem ấm áp, mềm mại và tôn dáng, nàng trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình

ẢNH: IVY MODA

Mặc đẹp cả tuần với cặp đôi áo khoác dáng ngắn và váy dài

Công thức mặc đẹp dễ áp dụng nhất luôn đơn giản và hướng đến các món đồ cơ bản, thiết yếu có trong tủ đồ. Áo khoác dáng ngắn và váy dài chính là đáp án cho mọi "bài toán" mặc đẹp để nàng đi học, đi làm, đi chơi.

Bản phối công sở mùa đông được gợi ý bằng sự kết hợp của tweed jacket và đầm midi chất liệu dệt kim, denim hay cotton, lụa. Các mẫu chân váy xếp ly, chân váy chữ A, chân váy bút chì vải denim mềm phối cùng áo len mỏng, áo thun ôm cổ cao hay các mẫu áo công sở mềm mại được bổ sung thêm áo khoác crop tay dài sành điệu.

Mùa này, bên cạnh các gam màu đơn sắc thì họa tiết kẻ ô vuông cổ điển đang quay lại mạnh mẽ, chúng góp phần tạo nên nét mới cho tủ đồ đông khi hiện diện trên chân váy, áo jacket và phụ kiện thời trang như túi, ví, mũ...

Áo khoác dáng ngắn và váy dài, cặp đôi hoàn hảo nhất mùa đông - Ảnh 2.

Chân váy dài từ vải denim phù hợp với áo khoác màu xám, các món đồ tông trắng sáng như áo cổ nơ, bốt, mũ và túi xách bổ sung cho bản phối giành trọn "điểm 10" hoàn hảo về phong cách mùa lạnh

ẢNH: OYSTER

Áo khoác dáng ngắn và váy dài, cặp đôi hoàn hảo nhất mùa đông - Ảnh 3.

Bảng màu trung tính với sắc nâu vàng đặc trưng được vận dụng một cách tinh tế. Bản phối có sự chuyển động nhẹ về màu sắc, từ cream đến nâu vàng, nâu caramel đến sắc nâu đất trầm ấm mà dịu dàng đầy sức sống

ẢNH: OYSTER

Áo khoác dáng ngắn và váy dài, cặp đôi hoàn hảo nhất mùa đông - Ảnh 4.

Áo khoác ngắn và váy dài là cặp đôi giúp phân chia tỷ lệ vóc dáng cân đối và hài hòa hơn, qua đó xóa nhòa ranh giới các quy chuẩn về thời trang, thẩm mỹ, khéo léo che đi khuyết điểm hình thể thường gặp

ẢNH: OYSTER

Áo khoác dáng ngắn và váy dài, cặp đôi hoàn hảo nhất mùa đông - Ảnh 5.
Áo khoác dáng ngắn và váy dài, cặp đôi hoàn hảo nhất mùa đông - Ảnh 6.

Những cặp đôi màu sắc, đơn sắc và họa tiết đan xen trong một hình ảnh hiện đại và thanh lịch đặc trưng. Với các gợi ý này, nàng có thể ghi điểm mặc đẹp suốt tuần mà không nhàm chán, không lặp lại chính mình

ẢNH: OYSTER

Áo tweed đen điểm họa tiết hoa đan xen những đường kẻ ô vuông màu trắng hay áo dạ tweed trắng có đường viền đen nổi bật và ấn tượng mang đến lựa chọn đa dạng để nàng phối đồ

ẢNH: IVY MODA

Áo khoác dáng ngắn và váy dài, cặp đôi hoàn hảo nhất mùa đông - Ảnh 9.

Áo cardigan phối váy dài in họa tiết chiếc nơ xinh xắn và dễ thương. Bản phối dịu dàng cho một ngày cuối tuần xuống phố, cho những buổi gặp gỡ thân tình hay dạo chơi cùng người thương

ẢNH: OYSTER


