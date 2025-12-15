Áo khoét vai tôn đôi vai nhỏ nhắn cho người mặc

Với khả năng tạo điểm nhấn tinh tế và sự linh hoạt trong phối đồ, áo khoét vai xứng đáng là "chiếc chìa khóa" mở ra phong cách thanh lịch và quyến rũ cho mọi cô gái.
Áo blouse khoét vai bồng bềnh cho cô nàng công sở
Phần cổ sơ mi cài khuy phía trước giúp giữ được nét chỉn chu, trong khi chi tiết khoét vai vừa đủ lại mang đến sự nữ tính rất riêng. Khi kết hợp cùng chân váy ngắn xanh denim loang màu, tổng thể trở nên trẻ trung hơn. Đây là gợi ý phối đồ hoàn hảo cho những ngày đi làm cần sự thanh lịch nhưng vẫn muốn giữ nét mềm mại.
Chiếc áo khoét vai trong set đồ này được thiết kế cổ yếm cao, điểm xuyết chi tiết nơ thắt nhẹ, tạo nên vẻ đẹp nữ tính pha chút hiện đại. Phần tay áo dài phồng nhẹ cùng chi tiết khoét vai tinh tế giúp bờ vai trở nên thanh thoát hơn.
Áo có thiết kế cổ tròn với phần bèo nhún lớn phủ ngang ngực và vai, tạo độ xòe và nhấn mạnh chi tiết khoét vai nữ tính một cách tinh tế.
Thiết kế cổ bẻ, hàng cúc phía trước mang đậm tinh thần thanh lịch, chuyên nghiệp. Điểm nhấn nằm ở phần khoét nhẹ trên cả hai vai, vừa đủ để tạo sự khác biệt mà không phá vỡ tính trang nhã.
Áo khoét vai ôm dáng quyến rũ
Áo được phối cùng chân váy dài xếp ly bồng bềnh màu be nhạt, với thiết kế vạt chéo bất đối xứng, tạo độ bay bổng và uyển chuyển khi di chuyển. Kết hợp cùng túi xách da nhỏ để mang đến vẻ ngoài thanh lịch và vô cùng cuốn hút.
Thiết kế cổ tròn cơ bản kết hợp chi tiết khoét vai hai bên tạo nên vẻ gợi cảm nhẹ nhàng, rất dễ ứng dụng. Tay áo lửng giúp tổng thể thêm phần năng động. Khi phối cùng quần shorts cạp cao màu trắng kem, sự tương phản màu sắc giúp tổng thể trở nên tươi sáng và trẻ trung hơn.
Áo khoét vai họa tiết hoa lá lãng mạn
Thiết kế cổ tròn, nhún bèo nhẹ cùng dây thắt nơ nhỏ xinh ở cổ giúp tổng thể thêm phần duyên dáng. Kết hợp cùng chân váy bút chì dài màu đỏ đất có đường xẻ tà nhẹ, bản phối đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa nữ tính và sang trọng, phù hợp cho những buổi hẹn hò hay sự kiện nhẹ nhàng.
Thiết kế cổ cao ôm sát, kết hợp bèo nhún chạy dọc từ cổ xuống vai tạo hiệu ứng mềm mại, giúp phần vai thêm thanh thoát. Khi phối cùng chân váy xòe trắng xếp tầng, tổng thể trang phục trở nên nữ tính và đầy sức sống, rất phù hợp cho những buổi dạo phố hay chụp hình ngoài trời.