  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo khoét vai tôn đôi vai nhỏ nhắn cho người mặc

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
15/12/2025 12:01 GMT+7

Trong tủ đồ của phái đẹp, những chiếc áo giúp khoe khéo nét quyến rũ mà vẫn giữ được sự tinh tế luôn được ưu tiên hàng đầu. Và áo khoét vai chính là món đồ hoàn hảo đáp ứng được tiêu chí này.

Với khả năng tạo điểm nhấn tinh tế và sự linh hoạt trong phối đồ, áo khoét vai xứng đáng là "chiếc chìa khóa" mở ra phong cách thanh lịch và quyến rũ cho mọi cô gái.

Áo blouse khoét vai bồng bềnh cho cô nàng công sở 

Áo khoét vai tôn đôi vai nhỏ nhắn cho người mặc- Ảnh 1.

Thiết kế áo gây ấn tượng bởi các tầng bèo nhún xếp chồng tinh tế ở phần thân và tay áo, tạo cảm giác bồng bềnh trong từng chuyển động

ẢNH: K CLOSET

Phần cổ sơ mi cài khuy phía trước giúp giữ được nét chỉn chu, trong khi chi tiết khoét vai vừa đủ lại mang đến sự nữ tính rất riêng. Khi kết hợp cùng chân váy ngắn xanh denim loang màu, tổng thể trở nên trẻ trung hơn. Đây là gợi ý phối đồ hoàn hảo cho những ngày đi làm cần sự thanh lịch nhưng vẫn muốn giữ nét mềm mại.

Áo khoét vai tôn đôi vai nhỏ nhắn cho người mặc- Ảnh 2.

Lựa chọn trang phục đồng bộ màu xanh bạc hà mang đến cảm giác tươi mới và rất thời thượng

ẢNH: K CLOSET

Chiếc áo khoét vai trong set đồ này được thiết kế cổ yếm cao, điểm xuyết chi tiết nơ thắt nhẹ, tạo nên vẻ đẹp nữ tính pha chút hiện đại. Phần tay áo dài phồng nhẹ cùng chi tiết khoét vai tinh tế giúp bờ vai trở nên thanh thoát hơn. 

Áo khoét vai tôn đôi vai nhỏ nhắn cho người mặc- Ảnh 3.

Chiếc áo khoét vai màu xanh mint nhạt, được làm từ chất liệu voan mỏng, tạo cho nàng cảm giác nhẹ nhàng bay bổng

ẢNH: ELISE

Áo có thiết kế cổ tròn với phần bèo nhún lớn phủ ngang ngực và vai, tạo độ xòe và nhấn mạnh chi tiết khoét vai nữ tính một cách tinh tế. 

Áo khoét vai tôn đôi vai nhỏ nhắn cho người mặc- Ảnh 4.

Nếu yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ nét quyến rũ tinh tế, chiếc áo khoét vai màu đen dáng sơ mi cổ điển là lựa chọn không thể bỏ qua

ẢNH: LEMIA

Thiết kế cổ bẻ, hàng cúc phía trước mang đậm tinh thần thanh lịch, chuyên nghiệp. Điểm nhấn nằm ở phần khoét nhẹ trên cả hai vai, vừa đủ để tạo sự khác biệt mà không phá vỡ tính trang nhã.

Áo khoét vai ôm dáng quyến rũ

Áo khoét vai tôn đôi vai nhỏ nhắn cho người mặc- Ảnh 5.

Xuống phố với chiếc áo khoét vai ôm sát màu vàng mù tạt được làm từ chất liệu thun gân mỏng, thiết kế dài tay với kiểu khoét vai đối xứng ngay dưới cổ, tạo điểm nhấn độc đáo

ẢNH: D.CHIC

Áo được phối cùng chân váy dài xếp ly bồng bềnh màu be nhạt, với thiết kế vạt chéo bất đối xứng, tạo độ bay bổng và uyển chuyển khi di chuyển. Kết hợp cùng túi xách da nhỏ để mang đến vẻ ngoài thanh lịch và vô cùng cuốn hút.

Áo khoét vai tôn đôi vai nhỏ nhắn cho người mặc- Ảnh 6.

Chiếc áo khoét vai màu đen trơn, chất liệu cotton co giãn mang đến sự thoải mái tối đa cho những ngày xuống phố

ẢNH: ROBINS

Thiết kế cổ tròn cơ bản kết hợp chi tiết khoét vai hai bên tạo nên vẻ gợi cảm nhẹ nhàng, rất dễ ứng dụng. Tay áo lửng giúp tổng thể thêm phần năng động. Khi phối cùng quần shorts cạp cao màu trắng kem, sự tương phản màu sắc giúp tổng thể trở nên tươi sáng và trẻ trung hơn.

Áo khoét vai họa tiết hoa lá lãng mạn

Áo khoét vai tôn đôi vai nhỏ nhắn cho người mặc- Ảnh 7.

Áo khoét vai họa tiết hoa luôn mang đến cảm giác lãng mạn và nữ tính. Chiếc áo voan mỏng với họa tiết hoa to bản tông hồng và xanh rêu gây ấn tượng bởi vẻ ngoài mềm mại, bay bổng

ẢNH: NK FASHION

Thiết kế cổ tròn, nhún bèo nhẹ cùng dây thắt nơ nhỏ xinh ở cổ giúp tổng thể thêm phần duyên dáng. Kết hợp cùng chân váy bút chì dài màu đỏ đất có đường xẻ tà nhẹ, bản phối đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa nữ tính và sang trọng, phù hợp cho những buổi hẹn hò hay sự kiện nhẹ nhàng.

Áo khoét vai tôn đôi vai nhỏ nhắn cho người mặc- Ảnh 8.

Với những cô nàng yêu phong cách ngọt ngào, chiếc áo khoét vai họa tiết hoa hồng nhạt trên nền voan mỏng là lựa chọn lý tưởng

ẢNH: KYMIE

Thiết kế cổ cao ôm sát, kết hợp bèo nhún chạy dọc từ cổ xuống vai tạo hiệu ứng mềm mại, giúp phần vai thêm thanh thoát. Khi phối cùng chân váy xòe trắng xếp tầng, tổng thể trang phục trở nên nữ tính và đầy sức sống, rất phù hợp cho những buổi dạo phố hay chụp hình ngoài trời.

 

Áo áo khoét vai Bồng bềnh bèo nhún áo blouse

Bài viết khác

Quần jeans và áo sơ mi, 'cặp đôi vàng' nâng tầm phong cách thanh lịch

Quần jeans và áo sơ mi, 'cặp đôi vàng' nâng tầm phong cách thanh lịch

Thắp lửa thần thái, tự tin tuyệt đối với váy xẻ tà

Thắp lửa thần thái, tự tin tuyệt đối với váy xẻ tà

Ấm áp không sợ lạnh mà vẫn thần thái với áo khoác lông

Ấm áp không sợ lạnh mà vẫn thần thái với áo khoác lông

Quần jeans cạp thấp đã trở lại, không còn nổi loạn mà đầy quyến rũ

Quần jeans cạp thấp đã trở lại, không còn nổi loạn mà đầy quyến rũ

Tôn hình thể quyến rũ với áo corset, đầm dạ tiệc vải sheer

Tôn hình thể quyến rũ với áo corset, đầm dạ tiệc vải sheer

Không thể rời mắt với các bản phối từ quần jeans và áo tweed

Không thể rời mắt với các bản phối từ quần jeans và áo tweed

Áo khoác gile phao vừa ấm áp vừa nâng tầm phong cách cho mùa lạnh

Áo khoác gile phao vừa ấm áp vừa nâng tầm phong cách cho mùa lạnh

Không ngại thử thách với trang phục họa tiết hình học sành điệu

Không ngại thử thách với trang phục họa tiết hình học sành điệu

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top