Áo khoét vai tôn đôi vai nhỏ nhắn cho người mặc

Với khả năng tạo điểm nhấn tinh tế và sự linh hoạt trong phối đồ, áo khoét vai xứng đáng là "chiếc chìa khóa" mở ra phong cách thanh lịch và quyến rũ cho mọi cô gái.

Áo blouse khoét vai bồng bềnh cho cô nàng công sở

Thiết kế áo gây ấn tượng bởi các tầng bèo nhún xếp chồng tinh tế ở phần thân và tay áo, tạo cảm giác bồng bềnh trong từng chuyển động ẢNH: K CLOSET

Phần cổ sơ mi cài khuy phía trước giúp giữ được nét chỉn chu, trong khi chi tiết khoét vai vừa đủ lại mang đến sự nữ tính rất riêng. Khi kết hợp cùng chân váy ngắn xanh denim loang màu, tổng thể trở nên trẻ trung hơn. Đây là gợi ý phối đồ hoàn hảo cho những ngày đi làm cần sự thanh lịch nhưng vẫn muốn giữ nét mềm mại.

Lựa chọn trang phục đồng bộ màu xanh bạc hà mang đến cảm giác tươi mới và rất thời thượng ẢNH: K CLOSET

Chiếc áo khoét vai trong set đồ này được thiết kế cổ yếm cao, điểm xuyết chi tiết nơ thắt nhẹ, tạo nên vẻ đẹp nữ tính pha chút hiện đại. Phần tay áo dài phồng nhẹ cùng chi tiết khoét vai tinh tế giúp bờ vai trở nên thanh thoát hơn.

Chiếc áo khoét vai màu xanh mint nhạt, được làm từ chất liệu voan mỏng, tạo cho nàng cảm giác nhẹ nhàng bay bổng ẢNH: ELISE

Áo có thiết kế cổ tròn với phần bèo nhún lớn phủ ngang ngực và vai, tạo độ xòe và nhấn mạnh chi tiết khoét vai nữ tính một cách tinh tế.

Nếu yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ nét quyến rũ tinh tế, chiếc áo khoét vai màu đen dáng sơ mi cổ điển là lựa chọn không thể bỏ qua ẢNH: LEMIA

Thiết kế cổ bẻ, hàng cúc phía trước mang đậm tinh thần thanh lịch, chuyên nghiệp. Điểm nhấn nằm ở phần khoét nhẹ trên cả hai vai, vừa đủ để tạo sự khác biệt mà không phá vỡ tính trang nhã.

Áo khoét vai ôm dáng quyến rũ

Xuống phố với chiếc áo khoét vai ôm sát màu vàng mù tạt được làm từ chất liệu thun gân mỏng, thiết kế dài tay với kiểu khoét vai đối xứng ngay dưới cổ, tạo điểm nhấn độc đáo ẢNH: D.CHIC

Áo được phối cùng chân váy dài xếp ly bồng bềnh màu be nhạt, với thiết kế vạt chéo bất đối xứng, tạo độ bay bổng và uyển chuyển khi di chuyển. Kết hợp cùng túi xách da nhỏ để mang đến vẻ ngoài thanh lịch và vô cùng cuốn hút.

Chiếc áo khoét vai màu đen trơn, chất liệu cotton co giãn mang đến sự thoải mái tối đa cho những ngày xuống phố ẢNH: ROBINS

Thiết kế cổ tròn cơ bản kết hợp chi tiết khoét vai hai bên tạo nên vẻ gợi cảm nhẹ nhàng, rất dễ ứng dụng. Tay áo lửng giúp tổng thể thêm phần năng động. Khi phối cùng quần shorts cạp cao màu trắng kem, sự tương phản màu sắc giúp tổng thể trở nên tươi sáng và trẻ trung hơn.

Áo khoét vai họa tiết hoa lá lãng mạn

Áo khoét vai họa tiết hoa luôn mang đến cảm giác lãng mạn và nữ tính. Chiếc áo voan mỏng với họa tiết hoa to bản tông hồng và xanh rêu gây ấn tượng bởi vẻ ngoài mềm mại, bay bổng ẢNH: NK FASHION

Thiết kế cổ tròn, nhún bèo nhẹ cùng dây thắt nơ nhỏ xinh ở cổ giúp tổng thể thêm phần duyên dáng. Kết hợp cùng chân váy bút chì dài màu đỏ đất có đường xẻ tà nhẹ, bản phối đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa nữ tính và sang trọng, phù hợp cho những buổi hẹn hò hay sự kiện nhẹ nhàng.

Với những cô nàng yêu phong cách ngọt ngào, chiếc áo khoét vai họa tiết hoa hồng nhạt trên nền voan mỏng là lựa chọn lý tưởng ẢNH: KYMIE

Thiết kế cổ cao ôm sát, kết hợp bèo nhún chạy dọc từ cổ xuống vai tạo hiệu ứng mềm mại, giúp phần vai thêm thanh thoát. Khi phối cùng chân váy xòe trắng xếp tầng, tổng thể trang phục trở nên nữ tính và đầy sức sống, rất phù hợp cho những buổi dạo phố hay chụp hình ngoài trời.