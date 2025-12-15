  • An Giang
Thời trang 24/7

Thắp lửa thần thái, tự tin tuyệt đối với váy xẻ tà

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
15/12/2025 08:00 GMT+7

Một chút táo bạo nhưng vẫn đầy tinh tế, váy xẻ tà giúp các cô nàng khơi dậy thần thái. Sự quyến rũ vừa đủ khiến các cô gái trở nên đầy sức sống trong mọi khoảnh khắc.

Những cô nàng yêu vẻ đẹp quyến rũ nhưng vẫn muốn giữ sự thanh lịch chắc chắn không thể bỏ qua váy xẻ tà dáng dài - món đồ giúp định hình đường cong và tạo nên thần thái đầy tự tin. 

Váy xẻ tà tông trắng

Thắp lửa thần thái, tự tin tuyệt đối với váy xẻ tà- Ảnh 1.

Lương Thùy Linh lựa chọn chiếc váy xẻ tà dáng dài tông trắng tinh khôi, mang vẻ đẹp sang trọng

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Chiếc váy được xử lý cổ khoét sâu, tạo hiệu ứng kéo dài phần cổ, trong khi eo chiết đai ôm sát giúp tôn vòng eo con kiến. Điểm nhấn nổi bật nằm ở đường xẻ cao tới đùi, mang lại sự gợi cảm nhưng vẫn vô cùng tinh tế, phối cùng xăng đan cao gót để tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa đẳng cấp.

Thắp lửa thần thái, tự tin tuyệt đối với váy xẻ tà- Ảnh 2.

Không chỉ dừng lại ở sắc trắng tinh khôi, các cô nàng cũng có thể thử sức với chiếc váy trắng trễ vai ôm body, xẻ tà cao để khoe khéo đôi chân thanh mảnh

ẢNH: @MEOSHOPVN

Kết hợp cùng giày cao gót đính nơ và dây chuyền ngọc trai, set đồ lập tức mang hơi thở quý phái, rất phù hợp cho các sự kiện yêu cầu sự thanh lịch nhưng vẫn nổi bật.

Váy xẻ tà màu đen

Thắp lửa thần thái, tự tin tuyệt đối với váy xẻ tà- Ảnh 3.

Váy xẻ tà tông đen luôn khiến người mặc toát lên thần thái mạnh mẽ nhưng không kém phần gợi cảm

ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Thanh Thủy xuất hiện trong chiếc váy xẻ tà ôm body màu đen, với phần eo cắt xẻ tinh tế được đính đá giúp tạo hiệu ứng lấp lánh khi di chuyển. Thiết kế lệch vai làm tổng thể thêm hiện đại. Nàng hậu tinh tế phối cùng giày cao gót tone sur tone và lắc tay ánh kim, biến vẻ đẹp huyền bí thành nét thần thái quyền lực trên thảm đỏ.

Thắp lửa thần thái, tự tin tuyệt đối với váy xẻ tà- Ảnh 4.

Thiên Ân xuất hiện trong chiếc váy xẻ tà tông đen kiêu sa

ẢNH: @ANTHIENDOAN

Cô nàng lựa chọn chiếc váy được khoét sâu phần cổ với phần tay bồng tạo hiệu ứng mềm mại cùng phần eo được may corset tinh tế. Dáng váy dài khiến lớp xẻ tà phát huy hết công dụng khi lộ ra những đường nét mềm mại của đôi chân, thêm đôi giày cao gót mũi nhọn cùng tông váy để tôn lên sắc vóc kiêu kỳ.

Váy xẻ tà hai dây

Thắp lửa thần thái, tự tin tuyệt đối với váy xẻ tà- Ảnh 5.

Các cô nàng có thể lựa chọn chiếc váy hai dây tông nâu be, phần ôm body giúp tôn đường cong, trong khi đường xẻ tà nhẹ tạo dáng chân thanh thoát theo từng bước đi

ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Phối cùng giày cao gót mũi nhọn và khuyên tai đính đá, set đồ trở nên hoàn hảo cho những buổi tiệc tối hoặc buổi hẹn lãng mạn.

Thắp lửa thần thái, tự tin tuyệt đối với váy xẻ tà- Ảnh 6.

Nếu muốn tăng thêm sự kiêu sa, phiên bản váy hồng chất liệu lụa là lựa chọn đáng thử

ẢNH: ALVIN STORE

Phần eo được chiết ôm sát, chất vải lụa mềm mượt ôm lấy cơ thể, tạo hiệu ứng sang trọng nhưng không quá phô trương. Khi hoàn thiện cùng giày cao gót đính đá, giúp bạn lập tức nổi bật giữa ánh đèn dạ hội với vẻ đẹp ngọt ngào đầy mê hoặc.

Váy xẻ tà sắc đỏ

Thắp lửa thần thái, tự tin tuyệt đối với váy xẻ tà- Ảnh 7.

Không màu sắc nào mang lại sức mạnh thị giác mạnh mẽ như màu đỏ

ẢNH: @XIPI.VN

Váy xẻ tà sắc đỏ là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng muốn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, một chiếc váy đỏ hai dây khoét sâu phần ngực giúp khoe trọn xương quai xanh thanh mảnh và phần cổ quyến rũ. Đường xẻ tà cao càng tăng thêm hiệu ứng kéo dài đôi chân. Khi phối cùng khuyên tai ngọc trai dáng dài và túi xách cầm tay, bạn đã có ngay diện mạo rực rỡ cho những buổi tiệc đêm.

Thắp lửa thần thái, tự tin tuyệt đối với váy xẻ tà- Ảnh 8.

Nét kiêu sa giao hòa quý phái khi Ninh Dương Lan Ngọc diện lên mình chiếc đầm đỏ xẻ tà

ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Nữ diễn viên lựa chọn chiếc đầm dáng dài cúp ngực giúp khoe trọn đôi chân thon gọn cùng xương quai xanh gợi cảm. Thiết kế trễ vai cũng dễ dàng tôn lên đôi vai trần mảnh khảnh, chỉ cần phối cùng giày cao gót mũi nhọn và lắc tay bản lớn để tôn lên sắc vóc kiều diễm.

 

