Áo len cổ chữ V, mặc từ văn phòng đến đường phố đều đẹp

Từ văn phòng đến giải trí, từ sáng đến tối, áo len cổ chữ V tiếp tục tạo nên xu hướng khi phối cùng với áo sơ mi, áo kiểu tinh tế và áo thun thiết yếu.
Mùa này qua mùa khác, áo len cổ chữ V vẫn là một trong những món đồ mùa đông được yêu thích và khao khát nhất.
Mặc gì bên trong áo len cổ chữ V?
Áo thun trắng và áo len cổ chữ V khi kết hợp cũng phù hợp với nhiều bối cảnh và dịp khác nhau. Ví dụ, ở văn phòng, bạn có thể kết hợp áo thun với quần ống đứng và giày lười bóng bẩy, còn khi rảnh rỗi, quần jeans cổ điển và bốt cao đến mắt cá chân là lựa chọn hoàn hảo.
Áo len cổ chữ V và áo sơ mi may đo
Tùy theo hoàn cảnh, bạn có thể chọn phối đồ đen trắng cổ điển hoặc thêm một chiếc cà vạt nam tính. Hơn nữa, không gì có thể ngăn cản bạn thử nghiệm những sắc thái mới và những thiết kế tinh tế.