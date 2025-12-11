Áo len cổ chữ V, mặc từ văn phòng đến đường phố đều đẹp

Mùa này qua mùa khác, áo len cổ chữ V vẫn là một trong những món đồ mùa đông được yêu thích và khao khát nhất.

Mặc gì bên trong áo len cổ chữ V?

Những sắc thái tinh tế và lãng mạn kết hợp với kiểu dáng cực kỳ nữ tính khiến cho sự kết hợp giữa áo len và áo thun quyến rũ không thể cưỡng lại ẢNH @NAVER

Có thể chọn tốt nhất là với phiên bản áo thun màu trắng, tối giản và gọn gàng mang đến nét giản dị và hiện đại cho chiếc áo len ẢNH: ZOZO

Vừa giản dị vừa nổi bật, áo len cổ chữ V được mặc bên ngoài áo phông cổ tròn màu trắng ẢNH: @CUT_Y_PASTE

Áo thun cổ tròn cotton cổ điển là lựa chọn không thể thiếu cho áo len cổ chữ V ẢNH: KOKODE

Áo thun trắng và áo len cổ chữ V khi kết hợp cũng phù hợp với nhiều bối cảnh và dịp khác nhau. Ví dụ, ở văn phòng, bạn có thể kết hợp áo thun với quần ống đứng và giày lười bóng bẩy, còn khi rảnh rỗi, quần jeans cổ điển và bốt cao đến mắt cá chân là lựa chọn hoàn hảo.

Áo len cổ chữ V và áo sơ mi may đo

Từ văn phòng ban ngày cho đến giải trí buổi tối, bộ đôi áo len cổ chữ V và áo sơ mi may đo luôn chứng tỏ được sự vượt thời gian và luôn hợp thời trang ẢNH: @LESCOLONNESDESARAH

Áo len cổ chữ V và áo sơ mi may đo là một cặp đôi không thể tách rời, hoàn hảo cho mùa lạnh này ẢNH: @MALUBORGESM

Áo len cổ chữ V phối cùng áo sơ mi và quần jeans ống rộng - combo thời thượng mùa thu đông ẢNH: @RESERVED

Bạn sẽ không thể bỏ qua một chiếc áo len cổ chữ V kết hợp với áo cánh cổ đứng, từ kiểu dáng ôm sát đến kiểu dáng rộng rãi, quá khổ ẢNH: @ASIATYPEK

Tùy theo hoàn cảnh, bạn có thể chọn phối đồ đen trắng cổ điển hoặc thêm một chiếc cà vạt nam tính. Hơn nữa, không gì có thể ngăn cản bạn thử nghiệm những sắc thái mới và những thiết kế tinh tế.







