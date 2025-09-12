Áo len gile, tỏa nét tinh khôi cho những ngày đầu thu

Khi mùa thu đến, chiếc áo len gile trở thành lựa chọn hoàn hảo giúp nàng toát lên nét tinh khôi thời thượng.
Thu sang, giữa muôn vàn lựa chọn, áo len gile nổi lên như một biểu tượng của sự tinh khôi, trở thành "trợ thủ" đắc lực giúp bạn biến hóa phong cách. Không chỉ là một món đồ giữ ấm thông thường, chiếc áo gile còn mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, hòa quyện một cách hoàn hảo với những ngày đầu thu se lạnh.
Áo len gile dáng crop top
Những cô nàng yêu vẻ đẹp thanh lịch, không thể nào bỏ qua chiếc áo len gile dáng crop top. Khánh Vân diện lên mình chiếc áo len gile thổ cẩm dáng crop top tôn lên vòng eo con kiến. Nàng hậu phối cùng quần denim xanh và chiếc mũ da ôm vừa đầu, toát lên khí chất vừa thanh lịch vừa thời trang.
Áo len gile họa tiết
Sự trẻ trung giao hòa năng động sẽ được tôn lên khi các nàng diện mình lên chiếc áo len gile họa tiết. Joy (Red Velvet) lựa chọn chiếc áo gile tím họa tiết icon, phối cùng áo sơ mi trắng bên trong và chân váy tennis xám.
Áo len gile kẻ sọc
Nét đẹp hiện đại của áo len gile kẻ sọc luôn mang lại cho các nàng sự tự tin riêng. HuynA lựa chọn chiếc áo len gile kẻ sọc cổ chữ V, phối cùng áo phông trắng và quần shorts denim rách, chuẩn phong cách cá tính mà nữ idol theo đuổi.
Áo len gile trơn
Chiếc áo len gile mang đến cho nàng phong cách thanh lịch trong những ngày thu se lạnh. Hãy để mỗi khoảnh khắc xuống phố, nàng luôn rạng rỡ với vẻ đẹp đầy lôi cuốn.