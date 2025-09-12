Áo len gile, tỏa nét tinh khôi cho những ngày đầu thu

Thu sang, giữa muôn vàn lựa chọn, áo len gile nổi lên như một biểu tượng của sự tinh khôi, trở thành "trợ thủ" đắc lực giúp bạn biến hóa phong cách. Không chỉ là một món đồ giữ ấm thông thường, chiếc áo gile còn mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, hòa quyện một cách hoàn hảo với những ngày đầu thu se lạnh.

Áo len gile dáng crop top

Những cô nàng yêu vẻ đẹp thanh lịch, không thể nào bỏ qua chiếc áo len gile dáng crop top. Khánh Vân diện lên mình chiếc áo len gile thổ cẩm dáng crop top tôn lên vòng eo con kiến. Nàng hậu phối cùng quần denim xanh và chiếc mũ da ôm vừa đầu, toát lên khí chất vừa thanh lịch vừa thời trang.

Điểm xuyết bằng chiếc kính mắt thời trang và túi xách da bản lớn, Khánh Vân đã hoàn thiện diện mạo thời thượng ẢNH: @KHANHVANNGUYEN25

Ngoài ra, các nàng có thể lựa chọn áo len gile trắng dáng crop top phối áo sơ mi cổ đức phía bên trong để toát lên khí chất tiểu thư. Nhấn nhá bằng những phụ kiện ánh kim là đã sở hữu bản phối linh họat, để lại ấn tượng riêng trong mọi hoàn cảnh ẢNH: @EMIXFASHION

Áo len gile họa tiết

Sự trẻ trung giao hòa năng động sẽ được tôn lên khi các nàng diện mình lên chiếc áo len gile họa tiết. Joy (Red Velvet) lựa chọn chiếc áo gile tím họa tiết icon, phối cùng áo sơ mi trắng bên trong và chân váy tennis xám.

Nữ ca sĩ nhấn nhá bằng đôi giày thể thao cùng đôi tất dài qua gối, hoàn thiện bản phối đậm chất ngày thu ẢNH: @_IMYOUR_JOY

Mang hơi thở của nét đẹp ngọt ngào, các nàng có thể lựa chọn chiếc áo len gile màu hồng. Điểm nhấn của chiếc áo chính là bông hoa được thêu nổi thủ công, có thể phối cùng chiếc áo sơ mi bên trong và chân váy tennis để “ăn gian” chiều cao ẢNH: @NEONMOON.VN

Áo len gile kẻ sọc

Nét đẹp hiện đại của áo len gile kẻ sọc luôn mang lại cho các nàng sự tự tin riêng. HuynA lựa chọn chiếc áo len gile kẻ sọc cổ chữ V, phối cùng áo phông trắng và quần shorts denim rách, chuẩn phong cách cá tính mà nữ idol theo đuổi.

Cô nàng kết hợp thêm với chiếc mũ ren cá tính để hoàn thiện tổng thể vừa thời trang vừa nghệ thuật ẢNH: @HYUNAH_AA

Nàng có thể lựa chọn áo len gile kẻ sọc với điểm nhấn là phần hoa bèo ở tay và đai áo. Bên trong, phối cùng áo sơ mi trắng với phần bo chun ở cổ tay đáng yêu. Chân váy tennis sẽ là lựa chọn hoàn hảo để hoàn thiện phong cách học đường ngày thu ẢNH: @MINT.LALA

Áo len gile trơn

Áo gile len tông xanh ngọc phối cùng áo sơ mi dài tay bên trong và quần tây baggy mang đến cho nàng vẻ đẹp tinh khôi ẢNH: SAKURAFASHION

Mai Davika lựa chọn diện áo len gile trơn dáng rộng cổ chữ V thời thượng. Nữ diễn viên phối cùng áo sơ mi trắng oversized và phong cách giấu quần giúp tôn lên đôi chân thon gọn ẢNH: @MAIDAVIKAMMDKC

Chiếc áo len gile mang đến cho nàng phong cách thanh lịch trong những ngày thu se lạnh. Hãy để mỗi khoảnh khắc xuống phố, nàng luôn rạng rỡ với vẻ đẹp đầy lôi cuốn.