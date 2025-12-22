Áo len kéo khóa, nét thanh lịch từ cô gái thành thị

Áo len kéo khóa, xu hướng thời trang thành thị sành điệu của người phụ nữ.
Áo khoác có khóa kéo với màu sắc cổ điển
ẢNH: @ASIATYPEK
Ngay từ những dấu hiệu đầu tiên của mùa thu, các tín đồ thời trang đã bắt đầu khoe sắc chiếc áo len cổ kéo khóa nửa thân theo vô vàn cách khác nhau, kết hợp với quần tây ống đứng và chân váy ngắn, lựa chọn những kiểu dáng mềm mại, rộng rãi hoặc ôm sát (thậm chí thay thế cho áo): những gam màu thời thượng như nâu và xám, những màu kinh điển vượt thời gian, vẫn chiếm ưu thế, nhưng những gam màu tươi sáng như đỏ và xanh lá cây cũng được ưa chuộng.
Áo len kéo khóa nhiều màu sắc, kể cả màu sáng rực rỡ
Và điều tương tự cũng áp dụng cho kiểu áo kéo khóa nửa thân, để tạo nên những bộ trang phục đơn sắc hoặc phối màu thanh lịch.
Giờ đây, áo len cổ kéo khóa sành điệu hơn bao giờ hết với những kiểu dáng thời thượng. Một món đồ hoàn hảo, đúng thời điểm: chiếc áo len cổ kéo khóa nửa thân đã mở màn show diễn Chanel Pre-Fall 2026, dưới sự chỉ đạo mới của Matthieu Blazy, biến thời trang thường ngày thành phong cách đích thực. Không có gì mới mẻ, không có màu sắc rực rỡ hay kỹ thuật may tinh xảo, mà chỉ là chi tiết khóa kéo đơn giản để lộ chiếc áo thun bên trong, cùng với phần cổ áo được tô điểm bằng một chuỗi ngọc trai.