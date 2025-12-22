Áo len kéo khóa, nét thanh lịch từ cô gái thành thị

Áo len kéo khóa, xu hướng thời trang thành thị sành điệu của người phụ nữ.

Áo len kéo khóa nửa thân trở nên thời thượng hơn bao giờ hết, là món đồ cơ bản không thể thiếu trong tủ quần áo mùa đông 2026 của bạn ẢNH: @FAZBUY

Áo khoác có khóa kéo với màu sắc cổ điển ẢNH: @ASIATYPEK

Không còn là món đồ thuần tiện dụng, thiết kế này được “tái sinh” với tinh thần mềm mại, nữ tính nhưng vẫn giữ nét mạnh mẽ vừa đủ ẢNH: @ELENA DIZDAR

Chất liệu cũng là yếu tố làm nên sức hút của xu hướng này. Len mịn, len pha sợi mềm hoặc dệt gân nhẹ giúp áo giữ được phom dáng nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái khi mặc suốt ngày dài ẢNH: @ELLEAUS

Từ màu đen cổ điển, thanh lịch cho mọi dịp, đến các sắc thái trắng, màu xám và xanh navy... áo khoác có khóa kéo với màu sắc cổ điển là sự thay thế hoàn hảo cho áo len truyền thống, có thể mặc ngoài áo sơ mi hoặc thay thế áo thun như một món đồ độc lập, kết hợp với chân váy và quần jeans các loại ẢNH: @SOPHIA_GEISS

Ngay từ những dấu hiệu đầu tiên của mùa thu, các tín đồ thời trang đã bắt đầu khoe sắc chiếc áo len cổ kéo khóa nửa thân theo vô vàn cách khác nhau, kết hợp với quần tây ống đứng và chân váy ngắn, lựa chọn những kiểu dáng mềm mại, rộng rãi hoặc ôm sát (thậm chí thay thế cho áo): những gam màu thời thượng như nâu và xám, những màu kinh điển vượt thời gian, vẫn chiếm ưu thế, nhưng những gam màu tươi sáng như đỏ và xanh lá cây cũng được ưa chuộng.

Áo len kéo khóa nhiều màu sắc, kể cả màu sáng rực rỡ

Từ những gam màu pastel mộng mơ như hồng và xanh nhạt đến đỏ và xanh lá cây đậm và nổi bật: áo len nhiều màu sắc là món đồ chủ chốt cho mùa đông năm 2026 ẢNH: @HERMÉS

Chiếc áo len khóa kéo sắc màu giúp diện mạo mùa đông thêm năng động và cá tính ẢNH: @TORY BURCH

Và điều tương tự cũng áp dụng cho kiểu áo kéo khóa nửa thân, để tạo nên những bộ trang phục đơn sắc hoặc phối màu thanh lịch.

Giờ đây, áo len cổ kéo khóa sành điệu hơn bao giờ hết với những kiểu dáng thời thượng. Một món đồ hoàn hảo, đúng thời điểm: chiếc áo len cổ kéo khóa nửa thân đã mở màn show diễn Chanel Pre-Fall 2026, dưới sự chỉ đạo mới của Matthieu Blazy, biến thời trang thường ngày thành phong cách đích thực. Không có gì mới mẻ, không có màu sắc rực rỡ hay kỹ thuật may tinh xảo, mà chỉ là chi tiết khóa kéo đơn giản để lộ chiếc áo thun bên trong, cùng với phần cổ áo được tô điểm bằng một chuỗi ngọc trai.