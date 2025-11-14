  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo len không tay, mặc đi làm đi chơi đều đẹp

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
14/11/2025 16:00 GMT+7

Áo len không tay (hay còn gọi là áo gile len) có vô số cách để khoe dáng, từ truyền thống đến độc đáo, nhờ khả năng phối đồ layer tuyệt vời.

Từ việc phối đồ layer áo len không tay với những chiếc váy cực kỳ nữ tính hay quần jeans năng động, quần tây mềm mại... các tín đồ sẽ tìm thấy những ý tưởng trang phục với áo len không tay được sao chép từ sàn catwalk hay trên đường phố thu đông 2025 bởi giới mộ điệu, fashionista.

Phối áo len không tay layer với quần jeans, quần tây 

Áo len không tay, mặc đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 1.

Chiếc áo len không tay đính sequins mang đến một sức hút hoàn toàn mới cho áo sơ mi kẻ sọc và quần jeans xẻ gấu

ẢNH: @HUYYLLUONG

Áo len không tay, mặc đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 2.

Với hiệu ứng bắt sáng, chiếc áo len không tay này làm nổi bật bộ trang phục cổ điển với áo sơ mi, cà vạt và quần ống đứng

ẢNH: @THESTYLESTALKERCOM

Áo len không tay, mặc đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 3.

Áo len không tay kết hợp sơ mi kẻ ca rô và quần jeans tạo nên tinh thần layer nhẹ nhàng, vừa chỉn chu vừa hiện đại, đơn giản nhưng hiệu quả cho những ngày giao mùa

ẢNH: @SOFIAMOSERLEITAO

Áo len không tay, mặc đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 4.

Trong bản phối layer này áo len gile mang lại nét đặc biệt cho chiếc áo sơ mi kẻ ca rô và áo khoác da

ẢNH: @GANNI

Áo len không tay, mặc đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 5.

Với áo sơ mi và quần ống đứng, hãy chọn bảng màu xoay quanh màu nâu

ẢNH: @TORYBURCH

Dù theo phong cách cổ điển hay hiện đại, sự kết hợp giữa áo len không tay và quần jeans hoặc quần tây chính là lựa chọn hoàn hảo để nâng tầm phong cách layer đơn giản, thực tế nhưng đầy sức hút.

Phối áo len không tay theo phong cách layer đang trở thành một trong những công thức được ưa chuộng nhất mùa thu đông, đặc biệt khi kết hợp cùng quần jeans hoặc quần tây. Sự linh hoạt của áo len không tay cho phép người mặc biến hóa từ vẻ ngoài trẻ trung, thoải mái đến phong thái thanh lịch đầy tinh tế chỉ với vài thao tác phối đồ.

Ý tưởng trang phục phối đồ layer với váy 

Áo len không tay, mặc đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 6.

Áo len không tay xen kẽ với áo khoác và các sản phẩm đan khác, "chơi đùa" với sự xen kẽ của nhiều màu sắc khác nhau

ẢNH: @ANTEPRIMA

Áo len không tay, mặc đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 7.

Nó trông thật tuyệt khi kết hợp với váy ngắn xòe và bốt cao

ẢNH: @NYSTYLE

Áo len không tay, mặc đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 8.

Áo len không tay họa tiết ô quả trám, kết hợp nét quyến rũ lãng mạn của chiếc váy dài với nơ và ren đính kèm

ẢNH: @MORGANEMAURICE

Ấm áp, bao bọc, đầy tính chiến lược và đầy màu sắc, áo len không tay là một món đồ nên được mặc thường xuyên hơn. Có vô số cách để khoe dáng, từ truyền thống đến độc đáo, nhờ khả năng phối đồ layer tuyệt vời.

Áo len không tay Quần jeans LAYER áo gile len

