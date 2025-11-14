Áo len không tay, mặc đi làm đi chơi đều đẹp

Từ việc phối đồ layer áo len không tay với những chiếc váy cực kỳ nữ tính hay quần jeans năng động, quần tây mềm mại... các tín đồ sẽ tìm thấy những ý tưởng trang phục với áo len không tay được sao chép từ sàn catwalk hay trên đường phố thu đông 2025 bởi giới mộ điệu, fashionista.
Phối áo len không tay layer với quần jeans, quần tây
Dù theo phong cách cổ điển hay hiện đại, sự kết hợp giữa áo len không tay và quần jeans hoặc quần tây chính là lựa chọn hoàn hảo để nâng tầm phong cách layer đơn giản, thực tế nhưng đầy sức hút.
Phối áo len không tay theo phong cách layer đang trở thành một trong những công thức được ưa chuộng nhất mùa thu đông, đặc biệt khi kết hợp cùng quần jeans hoặc quần tây. Sự linh hoạt của áo len không tay cho phép người mặc biến hóa từ vẻ ngoài trẻ trung, thoải mái đến phong thái thanh lịch đầy tinh tế chỉ với vài thao tác phối đồ.
Ý tưởng trang phục phối đồ layer với váy
Ấm áp, bao bọc, đầy tính chiến lược và đầy màu sắc, áo len không tay là một món đồ nên được mặc thường xuyên hơn. Có vô số cách để khoe dáng, từ truyền thống đến độc đáo, nhờ khả năng phối đồ layer tuyệt vời.