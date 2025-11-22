Áo len mặc bên ngoài váy, bản phối dành cho những cô nàng sành điệu

Mặc áo len bên ngoài váy, combo mùa đông giúp trang phục mùa hè trở nên thời thượng.

Áo cardigan, áo len cổ lọ và váy dài satin

Áo cardigan với màu đỏ tía được chọn là một trong những tông màu của mùa này, kết hợp với giày gót nhọn đế thấp và tất cùng tông - một phong cách đường phố thanh lịch

ẢNH: @AURA.CLOTHINGSTYLE

Áo cổ lọ và chân váy dài bằng lụa theo phong cách preppy sang chảnh ẢNH: @AURA.CLOTHINGSTYLE

Áo len và váy lụa satin không thể coi là một xu hướng nhất thời, mà đúng hơn là một phong cách kinh điển sẽ còn tồn tại. Chiếc váy dài satin tinh tế đã làm mới và phá vỡ sự đơn điệu của phong cách, làm bừng sáng bộ trang phục với sự tương phản về kiểu dáng và họa tiết. Một phong cách dễ dàng và linh hoạt, đáng để thử lại.

Áo len ngư dân khoác ngoài váy xuyên thấu

Kiểu dáng được ưa chuộng là áo len ngư dân, một loại áo len dày dặn, thô ráp, được làm từ sợi len đan tay hoặc họa tiết zig zag, theo truyền thống địa phương của quần đảo Aran, Ireland kết hợp với váy xuyên thấu khiến bộ trang phục trở mềm mại ẢNH: @HIROMIKOZASA

Một tín đồ thời trang mặc áo len oversized và váy xuyên thấu tại Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025 ẢNH: @CPHFW

Xu hướng váy xuyên thấu, vốn đã thành công vang dội kể từ năm 2022, được các sàn diễn thời trang và người nổi tiếng ủng hộ, đang dần phai nhạt. Thu đông 2025 vẫn mang đến nhiều cách diện váy maxi màu nude mà bạn đã có sẵn trong tủ đồ, một trong số đó là mặc nó bên trong áo len xám oversized.

Váy ngắn vải tweed và áo len oversized

Váy ngắn vải tweed được mặc cùng áo len oversized màu hồng nhạt với tỷ lệ tinh tế, và có thể được làm mới vào giữa mùa đông với quần tất mờ ẢNH: @CPHFW

Vào mùa lạnh, hãy kết hợp bản phối này với giày lười và tất, một sự kết hợp ban đầu gắn liền với "phong cách ông nội", giờ đây đã trở thành biểu tượng thời trang đích thực, chi tiết tinh tế này có khả năng biến hóa bất kỳ trang phục nào.

Áo len lông và váy lụa mỏng

Áo len dày dặn hiệu ứng lông ấm áp, thoải mái và có họa tiết không thể cưỡng lại, là món đồ không thể thiếu cho mùa đông ẢNH: @THESTSTYLE

Kết hợp hoàn hảo với váy lụa mỏng màu kem có viền bất đối xứng và chân váy da xẻ tà dài, tạo nên sự tương phản thú vị về họa tiết và màu sắc.



