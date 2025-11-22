Áo len mặc bên ngoài váy, bản phối dành cho những cô nàng sành điệu

Mặc áo len bên ngoài váy, combo mùa đông giúp trang phục mùa hè trở nên thời thượng.
Áo cardigan, áo len cổ lọ và váy dài satin
Áo len và váy lụa satin không thể coi là một xu hướng nhất thời, mà đúng hơn là một phong cách kinh điển sẽ còn tồn tại. Chiếc váy dài satin tinh tế đã làm mới và phá vỡ sự đơn điệu của phong cách, làm bừng sáng bộ trang phục với sự tương phản về kiểu dáng và họa tiết. Một phong cách dễ dàng và linh hoạt, đáng để thử lại.
Áo len ngư dân khoác ngoài váy xuyên thấu
Xu hướng váy xuyên thấu, vốn đã thành công vang dội kể từ năm 2022, được các sàn diễn thời trang và người nổi tiếng ủng hộ, đang dần phai nhạt. Thu đông 2025 vẫn mang đến nhiều cách diện váy maxi màu nude mà bạn đã có sẵn trong tủ đồ, một trong số đó là mặc nó bên trong áo len xám oversized.
Váy ngắn vải tweed và áo len oversized
Vào mùa lạnh, hãy kết hợp bản phối này với giày lười và tất, một sự kết hợp ban đầu gắn liền với "phong cách ông nội", giờ đây đã trở thành biểu tượng thời trang đích thực, chi tiết tinh tế này có khả năng biến hóa bất kỳ trang phục nào.
Áo len lông và váy lụa mỏng
Kết hợp hoàn hảo với váy lụa mỏng màu kem có viền bất đối xứng và chân váy da xẻ tà dài, tạo nên sự tương phản thú vị về họa tiết và màu sắc.