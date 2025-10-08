Áo peplum tôn vòng eo cho nàng tự tin khoe dáng chuẩn

Áo peplum vốn là thiết kế ‘nịnh dáng’ kinh điển giúp nàng khéo khoe vòng eo thon gọn và tôn lên đường cong nữ tính.
Không phải ngẫu nhiên mà áo peplum lại được xem là “vũ khí” giúp phái đẹp khoe trọn vòng eo thon gọn và dáng hình quyến rũ. Với thiết kế đặc trưng ôm sát phần thân trên rồi xòe nhẹ ở gấu áo, chiếc áo này tạo nên đường cong mềm mại và giúp vóc dáng cân đối. Chỉ cần chọn đúng phom và biết cách phối đồ, nàng sẽ dễ dàng sở hữu diện mạo thanh lịch mà vẫn toát lên vẻ tự tin.
Thanh lịch cùng áo peplum phối quần ống suông
Khi kết hợp áo peplum với quần ống suông, nàng không chỉ tôn dáng mà còn mang đến một hình ảnh thanh lịch.
Tôn dáng với áo peplum phối quần ống loe
Một gợi ý khác cho những cô nàng yêu thích vẻ thanh lịch xen lẫn chút cá tính chính là kết hợp áo peplum cùng quần ống loe.
Nữ tính khi diện áo peplum cùng chân váy xếp ly
Khi muốn tìm một vẻ ngoài mềm mại, áo peplum cùng chân váy xếp ly chính là “cặp đôi hoàn hảo”.
Dáng áo peplum bo eo khéo léo tôn vòng eo, kết hợp cùng chân váy xếp ly, tổng thể trở nên dịu dàng mà vẫn sang trọng một cách tự nhiên.
Sang trọng với áo peplum và chân váy bút chì
Đối với quý cô công sở, áo peplum và chân váy bút chì luôn là lựa chọn kinh điển. Áo peplum trắng kem với cổ vest chữ V tinh tế, hàng khuy tròn ánh nhẹ gợi nét cổ điển thanh tao.
Chỉ một chiếc áo peplum cũng đủ tạo nên điểm nhấn hoàn hảo. Mỗi bước đi, mỗi ánh nhìn sẽ bị cuốn hút bởi sự tinh tế mà nàng mang đến.