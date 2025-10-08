Áo peplum tôn vòng eo cho nàng tự tin khoe dáng chuẩn

Không phải ngẫu nhiên mà áo peplum lại được xem là “vũ khí” giúp phái đẹp khoe trọn vòng eo thon gọn và dáng hình quyến rũ. Với thiết kế đặc trưng ôm sát phần thân trên rồi xòe nhẹ ở gấu áo, chiếc áo này tạo nên đường cong mềm mại và giúp vóc dáng cân đối. Chỉ cần chọn đúng phom và biết cách phối đồ, nàng sẽ dễ dàng sở hữu diện mạo thanh lịch mà vẫn toát lên vẻ tự tin.



Thanh lịch cùng áo peplum phối quần ống suông

Khi kết hợp áo peplum với quần ống suông, nàng không chỉ tôn dáng mà còn mang đến một hình ảnh thanh lịch.

Chiếc áo peplum màu đen huyền bí với cổ áo trắng bẻ nhọn tạo điểm nhấn thanh nhã. Tay phồng nhẹ bằng vải voan, đai eo đính hoa trà nổi bật tôn vòng eo thon, phối cùng quần ống suông đen tạo nên tổng thể chuyên nghiệp phù hợp với môi trường công sở ẢNH: CALIE

Vẻ đẹp thanh tao nhưng đầy sức hút toát lên từ áo peplum trắng tinh khôi. Cổ sơ mi cứng cáp cân bằng hài hòa với vai cánh tiên mềm mại. Đường chiết eo ôm gọn khéo léo tôn đường cong nữ tính, sánh đôi với quần ống suông màu be mang nét thanh lịch ẢNH: IVY MODA

Chỉ một ánh nhìn cũng đủ say đắm trước vẻ đẹp quyến rũ của áo peplum đỏ đô. Hai dây mảnh khoe vai trần tinh tế, phần ngực điểm hoa xếp tầng nữ tính. Hoàn thiện vẻ ngoài với quần ống suông đen, diện mạo của nàng trông kiêu kỳ, toát lên khí chất cuốn hút khó rời mắt ẢNH: K&K FASHION

Tôn dáng với áo peplum phối quần ống loe

Một gợi ý khác cho những cô nàng yêu thích vẻ thanh lịch xen lẫn chút cá tính chính là kết hợp áo peplum cùng quần ống loe.

Áo peplum xám với vạt bắt chéo ngang vai điểm hạt ngọc tinh tế. Phom áo ôm eo, tà xòe nhẹ khéo tôn đường cong, phối với quần ống loe đen giúp người mặc tôn dáng, “kéo dài” đôi chân ẢNH: DAISY

Nữ tính khi diện áo peplum cùng chân váy xếp ly

Khi muốn tìm một vẻ ngoài mềm mại, áo peplum cùng chân váy xếp ly chính là “cặp đôi hoàn hảo”.

Vẻ đẹp thanh thoát được tôn vinh qua áo peplum màu xanh baby, cổ tròn đính hoa nổi tạo điểm nhấn duyên dáng. Điệu đà hơn khi kết hợp với chân váy xếp ly trắng, giúp nàng trở nên nữ tính trong mọi hoàn cảnh ẢNH: VADLADY

Nhẹ nhàng như ánh nắng đầu ngày, sắc vàng kem của áo peplum mang đến vẻ tươi sáng. Thiết kế cổ vuông khoe xương quai xanh, vai bồng nhẹ tôn nét kiêu kỳ ẢNH: K&K FASHION

Dáng áo peplum bo eo khéo léo tôn vòng eo, kết hợp cùng chân váy xếp ly, tổng thể trở nên dịu dàng mà vẫn sang trọng một cách tự nhiên.



Sang trọng với áo peplum và chân váy bút chì

Đối với quý cô công sở, áo peplum và chân váy bút chì luôn là lựa chọn kinh điển. Áo peplum trắng kem với cổ vest chữ V tinh tế, hàng khuy tròn ánh nhẹ gợi nét cổ điển thanh tao.

Dáng áo bo eo tôn đường cong, tà xòe hai bên tạo vẻ uyển chuyển, phối cùng chân váy bút chì đen ôm gọn, nàng có ngay set đồ chuẩn mực cho phong cách công sở hiện đại ẢNH: LAMER

Áo peplum xanh ô liu mang hơi thở tinh tế, thiết kế cổ bản to và vai phồng nhẹ tạo nét nữ tính. Dáng áo ôm eo với đai nhỏ tôn trọn đường cong, phần gấu viền đen mang điểm nhấn độc đáo; kết hợp với chân váy bút chì cùng tông toát lên vẻ sang trọng ẢNH: K&K FASHION

Chỉ một chiếc áo peplum cũng đủ tạo nên điểm nhấn hoàn hảo. Mỗi bước đi, mỗi ánh nhìn sẽ bị cuốn hút bởi sự tinh tế mà nàng mang đến.

