Áo tank top ‘soán ngôi’ các kiểu áo cơ bản, khoe cá tính mạnh mẽ

Không còn là món đồ phụ trợ trong tủ quần áo, áo tank top đang từng bước “soán ngôi” các kiểu áo basic quen thuộc, trở thành biểu tượng mới của tinh thần tự do, hiện đại. Đặc biệt, sự xuất hiện của áo tank top đã thổi làn gió mới vào thời trang nữ, giúp các nàng dễ dàng biến hóa phong cách. Với thiết kế linh hoạt, dễ phối và mang đậm hơi thở đương đại, áo tank top nhanh chóng trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ngày nàng muốn thể hiện gu thẩm mỹ mạnh mẽ nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Áo tank top họa tiết kẻ ngang

Những đường kẻ ngang kinh điển khi được đặt trên phom dáng tank top đã tạo nên một tổng thể vừa trẻ trung vừa mang tinh thần thời trang hiện đại. Đây là kiểu áo được nhiều cô gái yêu thích bởi khả năng “hack tuổi” hiệu quả mà vẫn giữ được nét cá tính riêng biệt. Với áo tank top họa tiết kẻ ngang xanh - trắng hoặc đỏ - trắng đan xen, điểm nhấn nằm ở phần cổ áo với ba hàng cúc tinh tế cùng chi tiết thêu nổi mini trước ngực, tổng thể trở nên gọn gàng và bắt mắt. Khi phối cùng chân váy mang lại nét nữ tính trong khi phối cùng quần jeans sẽ giúp bạn thoải mái hoạt động cả ngày dài.

Hoàn thiện trang phục với một chiếc mũ nồi hoặc túi xách cầm tay là đủ mang lại thần thái tự tin cho những buổi dạo phố cuối tuần ẢNH: @RACHSTORE.1004

Áo tank top kẻ ngang với các mảng màu khác nhau đan xen, khi phối cùng các item khác nhau sẽ đem lại phong cách hoàn toàn trái ngược ẢNH: @RACHSTORE.1004

Áo tank top có khóa kéo

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, những chiếc áo tank top khóa kéo còn ghi điểm nhờ tính ứng dụng cao, đặc biệt phù hợp với những cô gái yêu thích vận động. Thiết kế khóa kéo linh hoạt giúp người mặc dễ dàng điều chỉnh độ mở cổ áo, mang đến sự thoải mái tối đa trong từng chuyển động.

Bạn có thể lựa chọn những chiếc tank top cổ polo mang lại sự năng động, thiết kế khóa kéo tinh tế khi phối cùng chân váy tennis tone sur tone sẽ tạo diện mạo vừa khỏe khoắn vừa yêu kiều. Đôi giày thể thao trắng đóng vai trò cân bằng tổng thể, giúp bản phối trở nên gọn gàng và chuyên nghiệp, hoàn hảo cho những buổi tập pickleball hay hoạt động ngoài trời ẢNH: @FITME.SPORTSWEARVN

Áo tank top cổ polo mang lại sự năng động cho những buổi tập, khi phối cùng chân váy tennis tone sur tone đem lại sự hài hòa thu hút ẢNH: @FITME.SPORTSWEARVN

Áo tank top trơn màu

Nếu yêu thích sự tối giản không quá cầu kỳ, thì những chiếc áo tank top trơn chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Thiết kế không họa tiết đơn sắc giúp người mặc dễ dàng phối đồ, đồng thời làm nổi bật tinh thần phóng khoáng.

Với áo tank top màu xanh navy khi phối cùng chân váy ngắn chất liệu vải dù, mang đến cảm giác khỏe khoắn, linh hoạt và phù hợp cho các hoạt động thường ngày. Nhấn nhá với chiếc mũ lưỡi trai cùng khuyên tai ánh kim giúp tổng thể trở nên cá tính và chuẩn phong cách đường phố ẢNH: @LIBEWORKSHOP

Ở một bản phối cá tính hơn khi chọn áo tank top trắng tinh khôi kết hợp cùng quần nỉ dài tone sur tone tạo nên diện mạo vừa thoải mái vừa “cool ngầu”. Chỉ cần thêm một chiếc băng đô xám và kính râm đen là đã giúp bạn trở nên thời thượng mà không cần quá cầu kỳ ẢNH: @LIBEWORKSHOP

Áo tank top phối chân váy

Sự kết hợp giữa tank top và chân váy mang đến nét đẹp giao thoa giữa nữ tính và cá tính, giúp các cô gái dễ dàng làm mới phong cách mà vẫn giữ được sự thoải mái cần thiết. Chiếc áo tank top trắng khi đi cùng chân váy dáng ngắn cùng tạo nên tổng thể hài hòa nhưng không kém phần năng động. Trong khi đó, phiên bản gợi cảm hơn với áo tank top sắc đen dáng crop top khoe trọn vòng eo thon gọn, khi phối cùng chân váy ngắn chất liệu nỉ thun mát lạnh mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn và hiện đại.

Thêm một chiếc băng đô đeo tay và mũ nửa đầu không chỉ tăng tính thời trang mà còn giúp bạn sẵn sàng cho những buổi vận động ngoài trời ẢNH: @FITME.SPORTSWEARVN

Sự kết hợp giữa tank top và chân váy mang đến nét đẹp giao thoa giữa nữ tính và cá tính ẢNH: @FITME.SPORTSWEARVN



Sự “lên ngôi” của áo tank top không chỉ phản ánh xu hướng thời trang hiện đại mà còn mở ra thêm nhiều lựa chọn phong cách cho phái đẹp. Từ dạo phố, tập luyện đến những buổi gặp gỡ bạn bè, chỉ cần một chút khéo léo trong cách phối đồ các cô gái đã có thể sở hữu diện mạo tràn đầy sức hút.