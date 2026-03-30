Áo phối ren mang đến vẻ đẹp nửa kín nửa hở

Áo phối ren là biểu tượng của vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ trong thế giới thời trang phái đẹp. Sự kết hợp giữa các chất liệu như lụa, thun gân hay voan cùng những đường nét ren tinh xảo tạo nên sức hút khó cưỡng, giúp bộ trang phục trở nên có điểm nhấn và chiều sâu hơn.

Những sắc pastel dịu mát của chất liệu lụa cao cấp trở nên mềm mại hơn bao giờ hết khi được nhấn nhá bằng lớp ren trắng tinh khôi ở phần trên ngực ẢNH: WEDNESDAY NIGHT

Áo hai dây với chất liệu chính là lụa, độ bóng tự nhiên của lụa kết hợp cùng họa tiết ren thêu trước ngực mang lại cảm giác sang trọng. Chỉ cần phối thêm một chiếc kính mát là đã hoàn thiện diện mạo nghỉ dưỡng ngày hè ẢNH: WEDNESDAY NIGHT

Chất liệu thun gân năng động được làm mới hoàn toàn khi kết hợp với những dải ren đan xen tinh tế ở cả phần trên và dưới ngực.

Chiếc áo hai dây với khoảng hở đầy ý nhị, giúp chiếc áo trắng cơ bản trở nên bắt mắt hơn hẳn. Những đường ren chạy ngang không chỉ là điểm trang trí mà còn giúp định hình phom dáng, mang lại sự chắc chắn và tôn dáng cho người diện. Phối cùng quần jeans ống rộng sẽ mang đến phong cách dạo phố đơn giản nhưng cực kỳ sành điệu ẢNH: @_AOMAPS

Áo lụa trắng sang trọng gây chú ý với đường ren được đính kết theo đường chéo đầy phá cách từ vai xuống ngực và dọc theo viền áo. Kỹ thuật phối ren không đối xứng này mang lại vẻ ngoài đầy nghệ thuật ẢNH: WEDNESDAY NIGHT

Thiết kế áo lệch vai thời thượng trở nên bay bổng hơn khi được may từ chất liệu vải mỏng nhẹ và lồng thêm lớp ren trắng tinh xảo bên trong. Đường viền ren ở phần cổ áo lệch giúp tạo điểm nhấn cho xương quai xanh, tôn vinh nét đẹp mảnh mai của phái đẹp ẢNH: @_SONGHIIW

Chiếc áo hai dây chất liệu lụa mềm với thiết kế cổ chữ V kinh điển, được nhấn nhá bằng lớp ren thêu dọc theo đường cắt chữ V đầy quyến rũ. Chi tiết ren không chỉ giúp tiết chế độ sâu của cổ áo một cách khéo léo mà còn tăng thêm phần sang trọng cho trang phục. Khi được diện cùng quần jeans baggy rách đùi, tạo nên phong cách vừa sang chảnh vừa bụi bặm ẢNH: @_AVECQUMOUR

Chiếc áo lụa trắng là một tác phẩm đính kết cầu kỳ với phần ren trải dài từ cổ chữ V, ngực áo cho đến phần vạt áo được cắt xéo độc đáo. Sự xuất hiện dày đặc của các họa tiết ren ở vạt dưới tạo nên độ rủ tự nhiên. Gam màu trắng thuần khiết kết hợp cùng cấu trúc bất đối xứng mang lại diện mạo vô cùng thời thượng ẢNH: @_SUUUUU

Áo phối ren là tuyên ngôn về sự nữ tính và gu thẩm mỹ tinh tế của người phụ nữ hiện đại. Với khả năng biến hóa đa dạng, những chiếc áo này sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy trong mọi sự kiện.