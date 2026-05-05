  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo sơ mi cánh dơi cho phong cách công sở thêm độc đáo

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
05/05/2026 08:00 GMT+7

Áo sơ mi cánh dơi không chỉ là một xu hướng nhất thời mà còn là lựa chọn lâu dài cho những ai theo đuổi phong cách công sở linh hoạt.

Mẫu áo sơ mi cánh dơi rất dễ phối đồ, giúp nàng linh hoạt kết hợp cùng quần dài, quần shorts hay chân váy. 

Áo sơ mi cánh dơi cho phong cách công sở thêm độc đáo - Ảnh 1.

Không đơn thuần là một thiết kế mang tính ứng dụng cao, sơ mi cánh dơi còn là tuyên ngôn của phong cách sống hiện đại. Áo xanh nhạt dáng cánh dơi rộng rãi với phần tay liền thân được xử lý khéo léo, tạo nên những nếp rũ tự nhiên. Khi kết hợp cùng chân váy midi đen xòe nhẹ với điểm nhấn dây rút thắt eo không chỉ giúp định hình vóc dáng mà còn tạo hiệu ứng thị giác làm nổi bật vòng eo

ẢNH: SEVENAM

Áo sơ mi cánh dơi cho phong cách công sở thêm độc đáo - Ảnh 2.

Chiếc áo sơ mi vàng rực rỡ mang tinh thần tươi mới, kết hợp thiết kế cánh dơi cách điệu giúp phần tay áo trở nên nổi bật. Khi phối cùng chân váy xòe màu kem, hài hòa giữa gam nóng và gam trung tính. Chiếc thắt lưng cùng tông đóng vai trò như “cầu nối”, vừa tôn dáng vừa tạo điểm nhấn tinh tế nơi vòng eo

ẢNH: HERADG

Áo sơ mi cánh dơi cho phong cách công sở thêm độc đáo - Ảnh 3.

Set đồ lụa cao cấp với gam xanh mint mang đến cảm giác thanh mát cho ngày hè. Áo sơ mi cánh dơi được thiết kế phá cách với phần tay rộng và bo gấu tinh tế, sánh đôi cùng chân váy dài đồng điệu, bộ trang phục tạo nên hiệu ứng liền mạch

ẢNH: MYWAYMYFASHION

Áo sơ mi cánh dơi cho phong cách công sở thêm độc đáo - Ảnh 4.

Chiếc áo trắng tay lửng với thiết kế cổ chữ V tinh giản, phần tay cánh dơi rộng tạo nên sự cân bằng giữa mềm mại và mạnh mẽ. Chi tiết chiết eo được xử lý tinh tế, giúp tôn lên đường cong tự nhiên mà không gây cảm giác gò bó. Khi phối cùng quần ống rộng màu đen, góp phần hoàn thiện diện mạo chỉn chu cho phong cách công sở

ẢNH: MYWAYMYFASHION

Áo sơ mi cánh dơi cho phong cách công sở thêm độc đáo - Ảnh 5.

Áo sơ mi dáng ngắn với họa tiết kẻ dọc đa sắc mang đến làn gió mới cho phong cách thường nhật. Thiết kế tay cánh dơi độc đáo cùng phom crop top lại tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Khi kết hợp cùng quần tây trắng ống rộng cạp cao, vóc dáng người mặc được tôn lên rõ rệt

ẢNH: HOYANG

Áo sơ mi cánh dơi cho phong cách công sở thêm độc đáo - Ảnh 6.

Áo cổ lọ màu xám với thiết kế tay cánh dơi lý tưởng cho những ngày cần sự tối giản nhưng vẫn nổi bật. Chi tiết thắt dây nơi cổ tạo điểm nhấn, trong khi chân váy xếp ly chéo giúp tôn lên vòng eo và mang đến sự phá cách so với những thiết kế truyền thống

ẢNH: MELYA

Áo sơ mi cánh dơi cho phong cách công sở thêm độc đáo - Ảnh 7.

Không cần quá cầu kỳ trong màu sắc, áo sơ mi cánh dơi trắng vẫn luôn giữ vững vị trí như một “biểu tượng” của sự thanh lịch vượt thời gian. Chiếc áo sơ mi trắng với thiết kế cánh dơi điệu đà, sơ vin gọn gàng cùng chân váy bút chì dáng dài màu đen, làm nổi bật đường cong của người mặc

ẢNH: ELLADORA

Áo sơ mi cánh dơi cho phong cách công sở thêm độc đáo - Ảnh 8.

Áo sơ mi trắng với thiết kế tay liền thân phóng khoáng lại ghi điểm nhờ phom dáng suông rộng đầy thoải mái. Cổ đức chỉn chu giữ lại nét trang trọng cần thiết cho môi trường công sở. Khi phối cùng quần tây đen ống suông và túi xách tone sur tone, bộ trang phục mang đến vẻ đẹp tối giản nhưng tinh tế

ẢNH: FIONA

 

Áo sơ mi cánh dơi Áo cánh dơi áo sơ mi cánh dơi áo tay hến

Bài viết khác

Denim on denim: Công thức phối đồ cá tính chưa bao giờ lỗi mốt

Denim on denim: Công thức phối đồ cá tính chưa bao giờ lỗi mốt

Tỏa sáng trong mọi buổi tiệc với những chiếc đầm đỏ

Tỏa sáng trong mọi buổi tiệc với những chiếc đầm đỏ

Diện cả bộ đồ màu trắng: công thức dạo phố sang chảnh, tinh tế

Diện cả bộ đồ màu trắng: công thức dạo phố sang chảnh, tinh tế

Áo blazer ca rô giúp nàng 'đốn tim' người đối diện

Áo blazer ca rô giúp nàng 'đốn tim' người đối diện

Gợi ý phối quần công sở đa kiểu dáng

Gợi ý phối quần công sở đa kiểu dáng

Mặc gì ra biển? Những chiếc váy 'cam kết đánh thức' mùa hè của bạn

Mặc gì ra biển? Những chiếc váy 'cam kết đánh thức' mùa hè của bạn

Chỉ cần một chiếc kính mát, nàng đã có thể 'nâng hạng' diện mạo mùa hè

Chỉ cần một chiếc kính mát, nàng đã có thể 'nâng hạng' diện mạo mùa hè

Mặc váy thế nào để vóc dáng cân đối càng nổi bật?

Mặc váy thế nào để vóc dáng cân đối càng nổi bật?

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top