Áo sơ mi cánh dơi cho phong cách công sở thêm độc đáo

Mẫu áo sơ mi cánh dơi rất dễ phối đồ, giúp nàng linh hoạt kết hợp cùng quần dài, quần shorts hay chân váy.
Không đơn thuần là một thiết kế mang tính ứng dụng cao, sơ mi cánh dơi còn là tuyên ngôn của phong cách sống hiện đại. Áo xanh nhạt dáng cánh dơi rộng rãi với phần tay liền thân được xử lý khéo léo, tạo nên những nếp rũ tự nhiên. Khi kết hợp cùng chân váy midi đen xòe nhẹ với điểm nhấn dây rút thắt eo không chỉ giúp định hình vóc dáng mà còn tạo hiệu ứng thị giác làm nổi bật vòng eo
Chiếc áo sơ mi vàng rực rỡ mang tinh thần tươi mới, kết hợp thiết kế cánh dơi cách điệu giúp phần tay áo trở nên nổi bật. Khi phối cùng chân váy xòe màu kem, hài hòa giữa gam nóng và gam trung tính. Chiếc thắt lưng cùng tông đóng vai trò như “cầu nối”, vừa tôn dáng vừa tạo điểm nhấn tinh tế nơi vòng eo
Set đồ lụa cao cấp với gam xanh mint mang đến cảm giác thanh mát cho ngày hè. Áo sơ mi cánh dơi được thiết kế phá cách với phần tay rộng và bo gấu tinh tế, sánh đôi cùng chân váy dài đồng điệu, bộ trang phục tạo nên hiệu ứng liền mạch
Chiếc áo trắng tay lửng với thiết kế cổ chữ V tinh giản, phần tay cánh dơi rộng tạo nên sự cân bằng giữa mềm mại và mạnh mẽ. Chi tiết chiết eo được xử lý tinh tế, giúp tôn lên đường cong tự nhiên mà không gây cảm giác gò bó. Khi phối cùng quần ống rộng màu đen, góp phần hoàn thiện diện mạo chỉn chu cho phong cách công sở
Áo sơ mi dáng ngắn với họa tiết kẻ dọc đa sắc mang đến làn gió mới cho phong cách thường nhật. Thiết kế tay cánh dơi độc đáo cùng phom crop top lại tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Khi kết hợp cùng quần tây trắng ống rộng cạp cao, vóc dáng người mặc được tôn lên rõ rệt
Áo cổ lọ màu xám với thiết kế tay cánh dơi lý tưởng cho những ngày cần sự tối giản nhưng vẫn nổi bật. Chi tiết thắt dây nơi cổ tạo điểm nhấn, trong khi chân váy xếp ly chéo giúp tôn lên vòng eo và mang đến sự phá cách so với những thiết kế truyền thống
Không cần quá cầu kỳ trong màu sắc, áo sơ mi cánh dơi trắng vẫn luôn giữ vững vị trí như một “biểu tượng” của sự thanh lịch vượt thời gian. Chiếc áo sơ mi trắng với thiết kế cánh dơi điệu đà, sơ vin gọn gàng cùng chân váy bút chì dáng dài màu đen, làm nổi bật đường cong của người mặc
Áo sơ mi trắng với thiết kế tay liền thân phóng khoáng lại ghi điểm nhờ phom dáng suông rộng đầy thoải mái. Cổ đức chỉn chu giữ lại nét trang trọng cần thiết cho môi trường công sở. Khi phối cùng quần tây đen ống suông và túi xách tone sur tone, bộ trang phục mang đến vẻ đẹp tối giản nhưng tinh tế
