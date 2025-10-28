Áo sơ mi kẻ sọc càng đơn giản càng cuốn hút

Không cần cầu kỳ hay phá cách, áo sơ mi kẻ sọc vẫn đủ sức tạo nên sức hút riêng nhờ vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế. Chính sự tối giản trong thiết kế lại giúp chiếc áo này dễ dàng chinh phục nàng yêu phong cách hiện đại, cho phép biến tấu linh hoạt từ công sở đến dạo phố mà vẫn giữ trọn nét cuốn hút tự nhiên và thời thượng.

Chiếc áo sơ mi kẻ sọc dọc trắng xanh không chỉ đóng vai trò là lớp khoác ngoài, mà còn là điểm nhấn định hình phong cách cho tổng thể ẢNH: @BAIFERNBAH

Với phom dáng rộng rãi, tay dài xắn nhẹ và họa tiết sọc dọc mảnh mai, chiếc áo mang đến cảm giác thoải mái, trẻ trung và thanh thoát. Khi được phối cùng áo tank top ôm sát và quần jeans ống loe mang hơi hướng Y2K, áo sơ mi tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa nét năng động, gợi cảm và thanh lịch.

Bộ trang phục mang tinh thần tối giản và hiện đại, được tạo nên từ những món đồ cơ bản nhưng vẫn thể hiện rõ gu thẩm mỹ thời thượng của người mặc ẢNH: @EMIAMILY

Chiếc áo sơ mi kẻ sọc dọc nền be nhạt, phom rộng và tay xắn nhẹ mang đến vẻ ngoài thanh thoát, phóng khoáng, đồng thời giúp tôn dáng nhờ hiệu ứng kẻ dọc tinh tế. Khi kết hợp cùng quần jeans xanh dáng suông, bản phối trở nên cân đối và trẻ trung hơn, vừa đủ điểm nhấn mà không hề cầu kỳ. Hoàn thiện tổng thể là chiếc túi đen chần bông - chi tiết nhỏ nhưng góp phần nâng tầm phong cách, mang đến nét sang trọng cho bộ cánh mang hơi hướng minimalism. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho nàng yêu sự tinh gọn nhưng vẫn muốn toát lên khí chất thanh lịch và hiện đại.

Mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động mà vẫn thanh lịch nhờ sự kết hợp giữa áo sơ mi kẻ sọc xanh dương nhạt và quần ống rộng màu trắng ẢNH: @BAIFERNBAH

Áo sơ mi dáng suông với họa tiết kẻ sọc dọc tôn dáng, điểm xuyết hình in nhỏ ở ngực tạo nét cá tính và mới mẻ. Khi xắn tay áo và sơ vin nhẹ, nàng có được vẻ phóng khoáng và tự nhiên. Quần trắng ống rộng giúp tổng thể thêm thanh thoát, kết hợp cùng giày sneakers và thắt lưng mảnh tông nâu nhạt mang đến vẻ ngoài tinh tế, sành điệu, phù hợp cho cả đi làm lẫn dạo phố.

Nàng sành điệu đừng bỏ lỡ công thức phối đồ cực "ăn điểm" giữa áo sơ mi kẻ sọc và quần jeans ống rộng ẢNH: @ANDA_ANUNTA

Áo sơ mi phom rộng với tay áo xắn nhẹ mang đến vẻ phóng khoáng, trong khi họa tiết kẻ sọc xanh - trắng giúp tôn dáng và tạo cảm giác thanh thoát. Khi phối cùng quần jeans cạp cao dáng rộng, tổng thể trở nên trẻ trung, cá tính mà vẫn rất thời thượng. Một chiếc mũ lưỡi trai hay vòng tay nhỏ xinh sẽ là điểm nhấn hoàn hảo, giúp nàng hoàn thiện phong cách casual năng động, phù hợp cho mọi hoạt động thường ngày.

Áo sơ mi kẻ sọc gam màu xanh dương nhạt kết hợp sọc trắng, tạo nên vẻ ngoài tươi mới và thanh lịch ẢNH: @KAREN.NNG

Họa tiết sọc dọc giúp người mặc trông cao và thon gọn hơn, trong khi phần cổ và tay áo trắng trơn tạo điểm nhấn tương phản tinh tế. Thiết kế oversized mang lại cảm giác phóng khoáng, hiện đại, còn chi tiết nơ thắt ở cổ lại tăng thêm nét nữ tính. Khi phối cùng quần shorts đồng màu hoặc quần ống rộng, nàng sẽ có ngay một set đồ tone sur tone hài hòa, vừa năng động vừa thời thượng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho phong cách minimalism chic, đề cao sự thoải mái nhưng vẫn giữ được nét tinh tế và hợp xu hướng.

Phong cách casual chic hiện đại đề cao sự thoải mái nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, phù hợp cho những buổi dạo phố hay làm việc trong môi trường tự do, năng động ẢNH: @HI_SSEULGI

Chiếc áo khoác kiểu sơ mi kẻ sọc với phom dáng rộng mang đến vẻ ngoài phóng khoáng và thoải mái. Sự kết hợp giữa hai gam màu nâu và trắng trung tính giúp áo dễ phối cùng nhiều trang phục khác, trong khi họa tiết kẻ sọc dọc tạo hiệu ứng thanh thoát, giúp người mặc trông cao và gọn hơn. Khi phối cùng quần ống rộng màu be dáng suông, tổng thể trang phục trở nên hài hòa, nhẹ nhàng và đầy tinh tế.

Áo sơ mi kẻ sọc tuy đơn giản nhưng lại mang sức hút bền bỉ nhờ khả năng tôn dáng, dễ phối và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau ẢNH: @HI_SSEULGI

Chính sự tinh giản ấy lại tạo nên nét thanh lịch và hiện đại, giúp nàng luôn nổi bật một cách tự nhiên và đầy cuốn hút trong mọi hoàn cảnh.