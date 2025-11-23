Áo sơ mi phối quần baggy, vẻ đẹp chuẩn công sở cho các quý cô

Khi nói đến những bản phối vừa tinh tế, vừa phù hợp môi trường làm việc, sự kết hợp giữa áo sơ mi và quần baggy luôn được xem là "cặp bài trùng" khó thay thế. Set đồ giúp tôn nét chỉn chu mà vẫn giữ được sự năng động cho người mặc.
Các nàng có thể lựa chọn áo sơ mi chất liệu voan được thiết kế cổ đức đứng phom, sơ vin khéo léo cùng quần baggy tông xanh xám. Phối cùng giày cao gót mũi nhọn, túi xách da cầm tay là đã hoàn thiện diện mạo chỉn chu.
Bạn có thể lựa chọn áo sơ mi lụa cổ chữ V tay được gấp xếp ly phối cùng quần baggy cạp cao để tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Nhấn nhá bằng đôi giày cao gót mũi nhọn cùng tông áo đem lại sự hài hòa cho tổng thể.
Thắt lưng da đen đồng điệu với màu áo sẽ giúp tổng thể thêm sang trọng. Set đồ này không chỉ hợp công sở mà còn hoàn hảo cho những buổi hẹn hò cuối tuần.
Áo sơ mi tông trắng được thiết kế cổ đức cùng phần cúc bèo nhún, sơ vin cùng quần baggy cạp cao được xếp ly tinh tế giúp tôn lên đôi chân thon dài. Phối cùng xăng đan cao gót khoe đôi chân đầy thon gọn.
Áo sơ mi với điểm nhấn bèo nhún trước ngực tạo cảm giác mềm mại, phối cùng cùng xăng đan cao gót và túi xách cầm tay để sở hữu diện mạo yêu kiều.