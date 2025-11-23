Áo sơ mi phối quần baggy, vẻ đẹp chuẩn công sở cho các quý cô

Các nàng có thể lựa chọn áo sơ mi chất liệu voan được thiết kế cổ đức đứng phom, sơ vin khéo léo cùng quần baggy tông xanh xám. Phối cùng giày cao gót mũi nhọn, túi xách da cầm tay là đã hoàn thiện diện mạo chỉn chu.

Dáng quần rộng vừa phải tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển, trong khi sơ mi lại mang đến sự nghiêm túc, thanh lịch ẢNH: @ELISE_FASHION

Áo sơ mi trắng bèo nhún, sơ vin khéo léo cùng quần baggy tông đen. Phối cùng đôi giày cao gót mũi nhọn và khuyên tai ánh kim là các nàng đã hoàn thiện sắc vóc chuyên nghiệp, sẵn sàng tỏa sáng nơi công sở ẢNH: @LEIKA.FASHION

Áo sơ mi dáng crop top họa tiết kẻ dọc hiện đại và phần thân áo được chiết đai cách điệu. Phối cùng quần baggy tông xám với điểm nhấn là phần nếp gấp cuối ở chân quần. Điểm xuyết cùng đôi giày thể thao, túi xách cầm tay dáng hộp là các nàng đã sở hữu diện mạo cực năng động ẢNH: @WHITECHIC.VN

Áo sơ mi đen họa tiết hoa nhí đan xen với phần cổ được nhấn nhá hình chiếc lá độc đáo, sơ vin cùng quần baggy đen với những nếp gấp xếp ly ngay ngắn. Điểm xuyết cùng đôi giày cao gót đính đá và khuyên tai dáng dài để hoàn thiện phong cách chuẩn công sở, đi làm hay đi chơi đều tự tin tỏa sáng ẢNH: @LAMIA.COM.VN

Nét đẹp lôi cuốn hòa quyện với sự ngọt ngào khi lựa chọn phối áo sơ mi với quần baggy cùng giày cao gót ẢNH: @ELISE_FASHION

Bạn có thể lựa chọn áo sơ mi lụa cổ chữ V tay được gấp xếp ly phối cùng quần baggy cạp cao để tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Nhấn nhá bằng đôi giày cao gót mũi nhọn cùng tông áo đem lại sự hài hòa cho tổng thể.

Phá cách đầy táo bạo khi chọn áo sơ mi sát nách phối cùng quần baggy nâu và giày cao gót mũi nhọn kiều diễm ẢNH: @ELISE_FASHION

Thắt lưng da đen đồng điệu với màu áo sẽ giúp tổng thể thêm sang trọng. Set đồ này không chỉ hợp công sở mà còn hoàn hảo cho những buổi hẹn hò cuối tuần.

Những cô nàng trẻ trung sẽ luôn ưu tiên sự kết hợp giữa áo sơ mi và quần baggy cạp cao ẢNH: @LAMIA.COM.VN

Áo sơ mi tông trắng được thiết kế cổ đức cùng phần cúc bèo nhún, sơ vin cùng quần baggy cạp cao được xếp ly tinh tế giúp tôn lên đôi chân thon dài. Phối cùng xăng đan cao gót khoe đôi chân đầy thon gọn.

Hoặc có thể lựa chọn phối sơ mi tông hồng đào ngọt ngào với quần baggy tông đen cạp cao ẢNH: @LAMIA.COM.VN

Áo sơ mi với điểm nhấn bèo nhún trước ngực tạo cảm giác mềm mại, phối cùng cùng xăng đan cao gót và túi xách cầm tay để sở hữu diện mạo yêu kiều.