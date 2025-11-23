  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo sơ mi phối quần baggy, vẻ đẹp chuẩn công sở cho các quý cô

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
23/11/2025 08:00 GMT+7

Khi nói đến những bản phối vừa tinh tế, vừa phù hợp môi trường làm việc, sự kết hợp giữa áo sơ mi và quần baggy luôn được xem là "cặp bài trùng" khó thay thế. Set đồ giúp tôn nét chỉn chu mà vẫn giữ được sự năng động cho người mặc.

Các nàng có thể lựa chọn áo sơ mi chất liệu voan được thiết kế cổ đức đứng phom, sơ vin khéo léo cùng quần baggy tông xanh xám. Phối cùng giày cao gót mũi nhọn, túi xách da cầm tay là đã hoàn thiện diện mạo chỉn chu.

Áo sơ mi phối quần baggy, vẻ đẹp chuẩn công sở cho các quý cô- Ảnh 1.

Dáng quần rộng vừa phải tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển, trong khi sơ mi lại mang đến sự nghiêm túc, thanh lịch

ẢNH: @ELISE_FASHION

Áo sơ mi phối quần baggy, vẻ đẹp chuẩn công sở cho các quý cô- Ảnh 2.

Áo sơ mi trắng bèo nhún, sơ vin khéo léo cùng quần baggy tông đen. Phối cùng đôi giày cao gót mũi nhọn và khuyên tai ánh kim là các nàng đã hoàn thiện sắc vóc chuyên nghiệp, sẵn sàng tỏa sáng nơi công sở

ẢNH: @LEIKA.FASHION

Áo sơ mi phối quần baggy, vẻ đẹp chuẩn công sở cho các quý cô- Ảnh 3.

Áo sơ mi dáng crop top họa tiết kẻ dọc hiện đại và phần thân áo được chiết đai cách điệu. Phối cùng quần baggy tông xám với điểm nhấn là phần nếp gấp cuối ở chân quần. Điểm xuyết cùng đôi giày thể thao, túi xách cầm tay dáng hộp là các nàng đã sở hữu diện mạo cực năng động

ẢNH: @WHITECHIC.VN

Áo sơ mi phối quần baggy, vẻ đẹp chuẩn công sở cho các quý cô- Ảnh 4.

Áo sơ mi đen họa tiết hoa nhí đan xen với phần cổ được nhấn nhá hình chiếc lá độc đáo, sơ vin cùng quần baggy đen với những nếp gấp xếp ly ngay ngắn. Điểm xuyết cùng đôi giày cao gót đính đá và khuyên tai dáng dài để hoàn thiện phong cách chuẩn công sở, đi làm hay đi chơi đều tự tin tỏa sáng

ẢNH: @LAMIA.COM.VN

Áo sơ mi phối quần baggy, vẻ đẹp chuẩn công sở cho các quý cô- Ảnh 5.

Nét đẹp lôi cuốn hòa quyện với sự ngọt ngào khi lựa chọn phối áo sơ mi với quần baggy cùng giày cao gót

ẢNH: @ELISE_FASHION

Bạn có thể lựa chọn áo sơ mi lụa cổ chữ V tay được gấp xếp ly phối cùng quần baggy cạp cao để tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Nhấn nhá bằng đôi giày cao gót mũi nhọn cùng tông áo đem lại sự hài hòa cho tổng thể.

Áo sơ mi phối quần baggy, vẻ đẹp chuẩn công sở cho các quý cô- Ảnh 6.

Phá cách đầy táo bạo khi chọn áo sơ mi sát nách phối cùng quần baggy nâu và giày cao gót mũi nhọn kiều diễm

ẢNH: @ELISE_FASHION

Thắt lưng da đen đồng điệu với màu áo sẽ giúp tổng thể thêm sang trọng. Set đồ này không chỉ hợp công sở mà còn hoàn hảo cho những buổi hẹn hò cuối tuần.

Áo sơ mi phối quần baggy, vẻ đẹp chuẩn công sở cho các quý cô- Ảnh 7.

Những cô nàng trẻ trung sẽ luôn ưu tiên sự kết hợp giữa áo sơ mi và quần baggy cạp cao

ẢNH: @LAMIA.COM.VN

Áo sơ mi tông trắng được thiết kế cổ đức cùng phần cúc bèo nhún, sơ vin cùng quần baggy cạp cao được xếp ly tinh tế giúp tôn lên đôi chân thon dài. Phối cùng xăng đan cao gót khoe đôi chân đầy thon gọn.

Áo sơ mi phối quần baggy, vẻ đẹp chuẩn công sở cho các quý cô- Ảnh 8.

Hoặc có thể lựa chọn phối sơ mi tông hồng đào ngọt ngào với quần baggy tông đen cạp cao

ẢNH: @LAMIA.COM.VN

Áo sơ mi với điểm nhấn bèo nhún trước ngực tạo cảm giác mềm mại, phối cùng cùng xăng đan cao gót và túi xách cầm tay để sở hữu diện mạo yêu kiều.

Áo sơ mi quần baggy Công sở Họa tiết công thức phối đồ

Bài viết khác

Phong cách Âu, Mỹ hiện đại với các kiểu áo khoác thu đông khỏe khoắn

Phong cách Âu, Mỹ hiện đại với các kiểu áo khoác thu đông khỏe khoắn

Găng tay, phụ kiện ‘quyền lực’ giúp nàng nâng tầm vẻ ngoài sành điệu

Găng tay, phụ kiện ‘quyền lực’ giúp nàng nâng tầm vẻ ngoài sành điệu

Áo len mặc bên ngoài váy, bản phối dành cho những cô nàng sành điệu

Áo len mặc bên ngoài váy, bản phối dành cho những cô nàng sành điệu

Tôn lên vòng eo thon gọn chỉ với một chiếc thắt lưng

Tôn lên vòng eo thon gọn chỉ với một chiếc thắt lưng

Muôn vàn sắc trắng cùng nàng kể câu chuyện thời trang

Muôn vàn sắc trắng cùng nàng kể câu chuyện thời trang

Quần tây cạp cao tôn sắc vóc, chinh phục mọi phong cách thời trang

Quần tây cạp cao tôn sắc vóc, chinh phục mọi phong cách thời trang

Váy midi và sức hút thanh lịch vượt thời gian

Váy midi và sức hút thanh lịch vượt thời gian

Váy suông, biểu tượng mới của cô nàng tối giản

Váy suông, biểu tượng mới của cô nàng tối giản

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top