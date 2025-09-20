Áo sơ mi rộng, lý tưởng để phối đồ layer mùa thu

Nhìn qua những phong cách đường phố mới nhất từ Tuần lễ thời trang New York, một mẹo phối đồ quen thuộc lại xuất hiện, áo sơ mi rộng buộc eo - phong cách này dù có từ lâu nhưng vẫn luôn mới lạ sau xu hướng buộc khăn ngang eo của các tín đồ thời trang.

Áo sơ mi buộc cao ngang hông

Áo sơ mi kẻ ca rô buộc eo tạo điểm nhấn đầy cá tính, kết hợp cùng áo thun graphic và quần ống rộng đen, mang đến phong cách đường phố phóng khoáng ẢNH: @DEBBIEW.U

Đây chính là cách phối đồ được dự đoán trở thành xu hướng mùa thu 2025, vừa thoải mái vừa trẻ trung, thể hiện tinh thần nổi loạn mà vẫn dễ ứng dụng trong đời sống thường ngày ẢNH: @DEBBIEW.U

Mặc cao ngang eo hoặc buộc ngang hông - "lớp áo" này sẽ trông thanh lịch hơn nếu mặc thấp hơn một chút ở hông, được thắt eo để làm nổi bật đường cong cơ thể và tạo thêm đường nét cho trang phục. Một cách khác là thắt nút lệch sang một bên, theo một góc, để áo buông xuống gần giống như váy quấn.

Áo sơ mi buộc ngoài quần

Bạn không cần một chiếc túi Chloé Paddington mới hay một đôi giày lười Miu Miu để tái hiện phong cách đường phố này; tất cả những gì bạn cần là một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô hoặc một màu trơn ẢNH: @DEBORABROSA

Mirja Klein trong chiếc áo khoác da lộn giả, quần jeans COS, giày lười và túi xách Massimo Dutti, cùng kính râm phi công Tom Ford ẢNH: @MIRJAKLEIN

Nguồn cảm hứng chính đến từ phong cách grunge của Kurt Cobain, có thể được tái hiện bằng cách kết hợp áo sơ mi vải flannel kẻ ca rô lấy cảm hứng từ thập niên 90 với quần ống rộng hoặc quần cargo. Để thêm nét sang trọng, tự nhiên, hãy chọn áo ba lỗ bằng lụa, tránh rách, hoặc khoác một chiếc áo blazer dáng rộng bên ngoài áo phông trắng.

Áo sơ mi buộc bên ngoài chân váy

Tại Tuần lễ thời trang New York, áo sơ mi cũng được phối layer bên ngoài chân váy bút chì tạo vẻ gần gũi hơn ẢNH: @NYSTYLE

Giải pháp này thường hiệu quả nhất với váy midi hoặc maxi dài, vì mục tiêu là tạo hiệu ứng layer mà không để áo sơ mi che mất chân váy ngắn ẢNH: @NYSTYLE

Áo sơ mi kẻ ca rô buộc quanh eo có vẻ là một phong cách giản dị, thường được kết hợp với quần jeans baggy hoặc quần cargo và giờ đây được sử dụng với chân váy - một kiểu dáng bắt mắt giúp những bộ trang phục đơn giản nhất trở nên sành điệu. Chính sự giản đơn dễ chịu này đã tạo nên sự khác biệt cho phong cách so với kiểu phối đồ cầu kỳ, phô trương, đòi hỏi phải tiếp cận một nhóm người có gu thẩm mỹ tinh tế mới có thể thực hiện được, còn với áo sơ mi buộc eo, chỉ cần bạn biết cách là tạo cho mình một diện mạo có gu, hợp xu hướng.



