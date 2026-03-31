Thời trang 24/7

Áo sơ mi tay sleeves kiêu kỳ cho quý cô hiện đại

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
31/03/2026 08:00 GMT+7

Nhiều người cho rằng áo sơ mi có kiểu tay sleeves khá rườm rà nhưng thực chất phần tay chỉ được biến tấu vừa đủ để tạo điểm nhấn cho quý cô hiện đại.

Áo sơ mi tay sleeves là thiết kế được nhấn nhá ở phần tay với các biến tấu như tay phồng, tay loe hoặc tay xếp nếp mềm mại. 

Áo sơ mi tay sleeves kiêu kỳ cho quý cô hiện đại- Ảnh 1.

Thiết kế sơ mi màu kem nhạt trang nhã với phom dáng suông nhẹ. Phần tay sleeves dài được bo nhẹ ở cổ tay tạo độ phồng vừa phải. Khi kết hợp cùng chân váy bút chì đồng tông ôm nhẹ phần hông và đùi, chỉ cần một đôi giày cao gót mũi nhọn màu nude cùng túi xách da cấu trúc nhỏ gọn sẽ hoàn thiện diện mạo thanh lịch chuẩn quý cô công sở hiện đại

ẢNH: SIXDO

Áo sơ mi tay sleeves kiêu kỳ cho quý cô hiện đại- Ảnh 2.

Thu hút ánh nhìn ngay từ chi tiết tay áo ren xuyên thấu, được bo nhẹ nơi cổ tay mang đến vẻ mềm mại. Thiết kế vừa phảng phất nét cổ điển, vừa nổi bật với điểm nhấn hoa trà trắng, kết hợp cùng chân váy trắng điệu đà sẽ giúp bạn sở hữu diện mạo cuốn hút

ẢNH: BELY

Áo sơ mi tay sleeves kiêu kỳ cho quý cô hiện đại- Ảnh 3.

Một làn gió tươi mát được thổi vào bản phối qua thiết kế sơ mi xanh pastel, phom áo suông nhẹ kết hợp phần tay sleeves ngắn rút dây tạo độ nhún mềm mại, mang lại vẻ điệu đà nhưng vẫn linh hoạt. Sơ vin bất đối xứng cùng chân váy ngắn màu kem trẻ trung, phù hợp với những cuộc tụ họp ngoài trời

ẢNH: IVYMODA

Áo sơ mi tay sleeves kiêu kỳ cho quý cô hiện đại- Ảnh 4.

Chi tiết tay áo với dây rút độc đáo tạo nên những đường nhún đầy mới lạ, sự kết hợp giữa sắc xanh và chân váy ngắn gợi lên phong cách năng động. Set đồ đặc biệt phù hợp cho những buổi dạo phố, giúp nàng vừa điệu đà vừa tràn đầy sức sống

ẢNH: EVADEEVA

Áo sơ mi tay sleeves kiêu kỳ cho quý cô hiện đại- Ảnh 5.

Nét cuốn hút nằm ở phần tay sleeves phối ren xuyên thấu, được nhún nhẹ ở vai và tạo tầng bèo mềm mại. Thân áo sơ mi màu kem giữ phom tối giản với hàng khuy thanh mảnh và cổ áo nhọn tinh tế

ẢNH: LEIKA

Áo sơ mi tay sleeves kiêu kỳ cho quý cô hiện đại- Ảnh 6.

Điểm đắt giá nhất chính là kiểu tay áo với phần măng sét cao bản rộng giúp tạo độ phồng sang trọng, kết hợp sắc hồng rực rỡ cùng chân váy đen càng tăng nét trẻ trung. Phối thêm kính râm và túi xách hàng hiệu để khẳng định khí chất quý cô

ẢNH: DARLINGDIVA

Áo sơ mi tay sleeves kiêu kỳ cho quý cô hiện đại- Ảnh 7.

Thiết kế sơ mi xám khói gây ấn tượng bởi phom dáng gọn gàng cùng phần tay sleeves lửng phồng nhẹ được xử lý khéo léo ở vai. Những chi tiết trên chiếc áo phối cùng quần suông cạp cao và gam màu trung tính thể hiện đúng khí chất công sở

ẢNH: IVYMODA

 

Sơ mi áo ren sơ mi tay sleeves Công sở Cách điệu

Bài viết khác

Thời trang du lịch mùa hè không thể thiếu túi cói

Thời trang du lịch mùa hè không thể thiếu túi cói

Áo phối ren mang đến vẻ đẹp nửa kín nửa hở

Áo phối ren mang đến vẻ đẹp nửa kín nửa hở

Mùa hè 2026 thanh lịch bắt đầu từ chiếc quần màu be

Mùa hè 2026 thanh lịch bắt đầu từ chiếc quần màu be

Blazer và những công thức mặc đẹp dễ áp dụng

Blazer và những công thức mặc đẹp dễ áp dụng

Quần shorts, chân váy ngắn, áo crop top mát mẻ phủ sóng tủ đồ công sở

Quần shorts, chân váy ngắn, áo crop top mát mẻ phủ sóng tủ đồ công sở

Điểm nhấn nhẹ nhàng từ họa tiết chấm bi duyên dáng

Điểm nhấn nhẹ nhàng từ họa tiết chấm bi duyên dáng

Tạm biệt nóng bức ngày hè với áo sát nách

Tạm biệt nóng bức ngày hè với áo sát nách

Mặc đơn sắc chuẩn 'gu' để đẹp bất chấp thời gian

Mặc đơn sắc chuẩn 'gu' để đẹp bất chấp thời gian

