Áo sơ mi tay sleeves kiêu kỳ cho quý cô hiện đại

Áo sơ mi tay sleeves là thiết kế được nhấn nhá ở phần tay với các biến tấu như tay phồng, tay loe hoặc tay xếp nếp mềm mại.
Thiết kế sơ mi màu kem nhạt trang nhã với phom dáng suông nhẹ. Phần tay sleeves dài được bo nhẹ ở cổ tay tạo độ phồng vừa phải. Khi kết hợp cùng chân váy bút chì đồng tông ôm nhẹ phần hông và đùi, chỉ cần một đôi giày cao gót mũi nhọn màu nude cùng túi xách da cấu trúc nhỏ gọn sẽ hoàn thiện diện mạo thanh lịch chuẩn quý cô công sở hiện đại
ẢNH: SIXDO
Thu hút ánh nhìn ngay từ chi tiết tay áo ren xuyên thấu, được bo nhẹ nơi cổ tay mang đến vẻ mềm mại. Thiết kế vừa phảng phất nét cổ điển, vừa nổi bật với điểm nhấn hoa trà trắng, kết hợp cùng chân váy trắng điệu đà sẽ giúp bạn sở hữu diện mạo cuốn hút
ẢNH: BELY
Một làn gió tươi mát được thổi vào bản phối qua thiết kế sơ mi xanh pastel, phom áo suông nhẹ kết hợp phần tay sleeves ngắn rút dây tạo độ nhún mềm mại, mang lại vẻ điệu đà nhưng vẫn linh hoạt. Sơ vin bất đối xứng cùng chân váy ngắn màu kem trẻ trung, phù hợp với những cuộc tụ họp ngoài trời
ẢNH: IVYMODA
Chi tiết tay áo với dây rút độc đáo tạo nên những đường nhún đầy mới lạ, sự kết hợp giữa sắc xanh và chân váy ngắn gợi lên phong cách năng động. Set đồ đặc biệt phù hợp cho những buổi dạo phố, giúp nàng vừa điệu đà vừa tràn đầy sức sống
ẢNH: EVADEEVA
Nét cuốn hút nằm ở phần tay sleeves phối ren xuyên thấu, được nhún nhẹ ở vai và tạo tầng bèo mềm mại. Thân áo sơ mi màu kem giữ phom tối giản với hàng khuy thanh mảnh và cổ áo nhọn tinh tế
ẢNH: LEIKA
Điểm đắt giá nhất chính là kiểu tay áo với phần măng sét cao bản rộng giúp tạo độ phồng sang trọng, kết hợp sắc hồng rực rỡ cùng chân váy đen càng tăng nét trẻ trung. Phối thêm kính râm và túi xách hàng hiệu để khẳng định khí chất quý cô
ẢNH: DARLINGDIVA
Thiết kế sơ mi xám khói gây ấn tượng bởi phom dáng gọn gàng cùng phần tay sleeves lửng phồng nhẹ được xử lý khéo léo ở vai. Những chi tiết trên chiếc áo phối cùng quần suông cạp cao và gam màu trung tính thể hiện đúng khí chất công sở
