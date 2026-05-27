Áo sơ mi và nghệ thuật mặc đẹp mỗi ngày

Từ những đường cắt tối giản, chất liệu nhẹ nhàng đến cách phối hợp linh hoạt, áo sơ mi mang đến vẻ ngoài chỉn chu nhưng vẫn đủ mềm mại, hiện đại. Một thiết kế có thể biến hóa đa dạng, phù hợp từ công sở đến dạo phố, từ thanh lịch đến phóng khoáng.

Sắc hồng thạch anh dành cho những tâm hồn yêu vẻ đẹp nữ tính. Thiết kế chân váy xòe nhẹ kết hợp áo sơ mi xếp nếp tinh xảo tạo nên bản phối hài hòa giữa cấu trúc và sự mềm mại. Đây là lựa chọn hoàn hảo để quý cô tự tin ghi dấu ấn trong những chuyến du lịch hay buổi trà chiều dưới nắng Ảnh: D.CHIC

Họa tiết chấm bi luôn là lựa chọn dễ mặc nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn. Cổ điển và nữ tính hơn với áo sơ mi tơ nhăn dáng suông cổ xẻ phối viền bèo. Kết hợp cùng quần dài ống đứng, bản phối mang đến hình ảnh chỉn chu nhưng vẫn giữ được nét mềm mại Ảnh: Pantio

Combo quốc dân cho nàng công sở, mặc đơn giản mà vẫn thanh lịch. Áo sơ mi cổ trụ xếp ly nhẹ tạo điểm nhấn nữ tính và khác biệt. Chất liệu thô nhẹ nhàng, có khả năng thấm hút cao. Phom dáng basic dễ dàng phối với mọi kiểu dáng như quần jeans hay chân váy Ảnh: Amisee

Áo sơ mi kẻ sọc xanh luôn là chiếc áo không thể thiếu trong tủ đồ - vừa thanh lịch, vừa dễ ứng dụng cho nhiều hoàn cảnh. Khi kết hợp cùng chân váy chữ A trẻ trung, tổng thể trở nên hài hòa và tôn dáng một cách tự nhiên Ảnh: Amisee

Mang sắc trắng thanh khiết, thiết kế ghi dấu ấn bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng và đầy nữ tính. Áo dáng ôm cổ đức tay ngắn kết hợp cùng chi tiết ren phối tinh xảo nơi eo tạo điểm nhấn, tôn lên đường nét thanh thoát mà vẫn giữ được sự kín đáo, trang nhã Ảnh: Pantio

Sơ mi tơ bay bổng với điểm nhấn cổ áo dài thắt nơ đem đến vẻ đẹp mềm mại và đầy nữ tính. Chất vải nhẹ tênh, rũ nhẹ theo từng chuyển động, tạo cảm giác thanh thoát và dịu dàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên Ảnh: Amisee

Phom sơ mi thoải mái, đường kẻ sọc tạo hiệu ứng kéo dài cơ thể, mang lại cảm giác gọn gàng và cao ráo hơn. Chân váy dáng dài ôm nhẹ phần eo, độ xòe vừa phải giúp che khuyết điểm và tạo đường nét nữ tính, mềm mại Ảnh: HAGOO

Chân váy jeans trắng dáng dài giúp tôn lên vòng eo, đồng thời mang lại cảm giác tươi sáng, sạch sẽ cho toàn bộ bản phối. Trong khi đó, áo sơ mi tơ với độ rũ tự nhiên lại làm dịu đi sự cứng cáp của denim, giúp set đồ trở nên cân bằng và dễ chịu hơn khi mặc Ảnh: HAGOO

Áo sơ mi với vẻ đẹp tinh giản và khả năng biến hóa linh hoạt chính là minh chứng rằng thời trang đích thực không cần quá phô trương, bởi sự nhẹ nhàng và tinh tế cũng đủ để lưu lại dấu ấn riêng.