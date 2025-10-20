Áo tay hến, nét chạm dịu dàng cho nàng

Từ những buổi dạo phố đến không gian công sở, từng đường cắt của chiếc áo tay hến nhẹ nhàng đều mang lại cảm giác thanh lịch.
Áo tay hến dáng ngắn tông đen
Áo khoác ngoài dáng tay hến, mặc bên trong là chiếc áo quây tone sur tone để tăng sự trẻ trung. Đi cùng bản phối, có thể diện chiếc quần shorts đen cạp cao bo chun để hoàn thiện tổng thể năng động. Điểm xuyết bằng băng đô để sở hữu diện mạo tự tin đầy cuốn hút.
Áo tay hến chiết eo
Nàng có thể lựa chọn tông hồng phấn để tăng thêm sự ngọt ngào cho trang phục. Thiết kế áo tay hến có chiết eo khéo léo với điểm nhấn là hàng cúc trải dài từ trên xuống dưới. Diện cùng quần shorts cạp cao tone sur tone để sở hữu bản phối trẻ trung, vừa hợp đi làm hay đi chơi. Điểm xuyết bằng túi xách tông trắng sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho diện mạo tươi trẻ.
Áo tay hến dáng rộng
Có thể lựa chọn chiếc áo tay hến denim dáng rộng, phối cùng quần denim để tăng sự thanh lịch cho set đồ. Thêm khăn choàng màu xám tạo điểm nhấn cho tổng thể, đi kèm túi xách da màu đen là đã sở hữu diện mạo thanh lịch.
Áo tay hến ôm body
Nổi bật khi diện áo tay hến được phối hai màu hòa hợp giữa xanh pastel và kem bơ, đi cùng chân váy ngắn xòe nhẹ để hoàn thiện sắc vóc yêu kiều.
Áo tay hến khẽ tôn nét thanh thoát, giúp nàng tỏa sáng tự nhiên. Mỗi chuyển động đều trở nên nhẹ nhàng và đậm dấu ấn riêng