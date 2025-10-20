Áo tay hến, nét chạm dịu dàng cho nàng

Áo tay hến dáng ngắn tông đen

Áo khoác ngoài dáng tay hến, mặc bên trong là chiếc áo quây tone sur tone để tăng sự trẻ trung. Đi cùng bản phối, có thể diện chiếc quần shorts đen cạp cao bo chun để hoàn thiện tổng thể năng động. Điểm xuyết bằng băng đô để sở hữu diện mạo tự tin đầy cuốn hút.

Với các cô nàng yêu thích sự năng động sẽ không thể bỏ lỡ chiếc áo tay hến dáng ngắn tông đen ẢNH: @THEBEST.STOREVN

Áo tay hến đen được đính nơ màu trắng cách điệu kết hợp cùng chân váy ngắn xòe nhẹ với từng lớp ren tạo hiệu ứng chiều sâu cho set đồ. Nhấn nhá bằng chiếc túi xách dáng hộp và nhẫn đính đá là nàng đã hoàn thiện bản phối ngọt ngào, sẵn sàng dạo phố hay cà phê cùng bạn bè ẢNH: @VELIN_CHIC

Áo tay hến chiết eo

Vẻ đẹp thanh lịch của người mặc sẽ được toát lên khi diện lên mình chiếc áo tay hến chiết eo ẢNH: @NHUNAMSTORE

Nàng có thể lựa chọn tông hồng phấn để tăng thêm sự ngọt ngào cho trang phục. Thiết kế áo tay hến có chiết eo khéo léo với điểm nhấn là hàng cúc trải dài từ trên xuống dưới. Diện cùng quần shorts cạp cao tone sur tone để sở hữu bản phối trẻ trung, vừa hợp đi làm hay đi chơi. Điểm xuyết bằng túi xách tông trắng sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho diện mạo tươi trẻ.

Trẻ trung với set áo tay hến chiết eo màu nâu đất cùng quần shorts cạp cao tone sur tone. Nhấn nhá bằng đôi khuyên tai ánh kim và túi da cầm tay là nàng đã hoàn thiện bản phối sành điệu, sẵn sàng chinh phục những ánh nhìn khó tính nhất ẢNH: @NHUNAMSTORE

Áo tay hến dáng rộng

Những cô nàng hiện đại ưu tiên sự thoải mái sẽ không thể thiếu chiếc áo tay hến dáng rộng trong tủ đồ ẢNH: @ALL.ABOUTOBI

Có thể lựa chọn chiếc áo tay hến denim dáng rộng, phối cùng quần denim để tăng sự thanh lịch cho set đồ. Thêm khăn choàng màu xám tạo điểm nhấn cho tổng thể, đi kèm túi xách da màu đen là đã sở hữu diện mạo thanh lịch.

Bước sang nét đẹp ngọt ngào, các nàng có thể lựa chọn áo tay hến dáng rộng màu hồng. Đi cùng là quần nỉ dài tone sur tone để tăng sự dễ thương cho tổng thể. Nhấn nhá bằng chiếc ba lô mini và kính mắt thời trang phù hợp để đi học hay đi chơi cùng bạn bè ẢNH: @ALL.ABOUTOBI

Áo tay hến ôm body

Sở hữu nét gợi cảm nhất định, áo tay hến ôm body trở thành món đồ không thể thiếu của các cô nàng ngọt ngào ẢNH:@TIKTIK.VN

Nổi bật khi diện áo tay hến được phối hai màu hòa hợp giữa xanh pastel và kem bơ, đi cùng chân váy ngắn xòe nhẹ để hoàn thiện sắc vóc yêu kiều.

Mang lại vẻ đẹp thơ mộng, nàng có thể lựa chọn chiếc áo tay hến phối giữa màu hồng và kem. Diện cùng quần dài ống rộng vừa giúp tôn dáng, vừa che được mọi khuyết điểm của nàng ẢNH:@TIKTIK.VN

Áo tay hến khẽ tôn nét thanh thoát, giúp nàng tỏa sáng tự nhiên. Mỗi chuyển động đều trở nên nhẹ nhàng và đậm dấu ấn riêng