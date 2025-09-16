  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo thun trắng hoàn hảo luôn hiện hữu trong mùa thu này

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
16/09/2025 16:00 GMT+7

Không phô trương, không cầu kỳ, áo thun trắng mang lại sự tinh tế tự nhiên để bạn thỏa sức sáng tạo. Mùa thu 2025, chiếc áo này một lần nữa chứng minh rằng: thời trang đẹp nhất luôn bắt đầu từ những điều cơ bản.

Sự đơn giản của chiếc áo thun trắng chính là điểm mạnh, khi nó dễ dàng hòa hợp với bất kỳ món đồ nào: phối cùng quần jeans ống rộng cho phong cách phóng khoáng, kết hợp với chân váy midi để trở nên nữ tính, hay layer bên trong blazer sang trọng cho ngày se lạnh.

Áo thun trắng hoàn hảo luôn hiện hữu trong mùa thu này- Ảnh 1.

Trong muôn vàn xu hướng mới lạ của mùa thu, áo thun trắng vẫn giữ vững vị thế như một biểu tượng vượt thời gian

ẢNH: @CPHFW

Các tín đồ thời trang khoe áo thun theo hàng ngàn cách, không phải như một món đồ chính mà là những lựa chọn tạo kiểu như mặc bên trong áo len cardigan hoặc khoác ngoài áo len cổ chữ V hoặc áo khoác blazer. Chiếc áo thun trắng hoàn hảo để tăng thêm chiều sâu cho trang phục, mang đến nét sang trọng, thoải mái cho cả những bộ trang phục trang trọng và chỉn chu nhất.

Cách mặc áo thun trắng theo xu hướng phong cách đường phố

Áo thun trắng hoàn hảo luôn hiện hữu trong mùa thu này- Ảnh 2.

Khi kết hợp cùng chân váy xếp ly mềm mại và áo khoác da cá tính, chiếc áo thun trắng khẳng định vị thế "must have" vừa thoải mái vừa thanh lịch, tạo nên phong cách hiện đại cho những ngày thu se lạnh

ẢNH: @THESTYLESTALKERCOM AND OSLORUNWAY

Áo thun trắng hoàn hảo luôn hiện hữu trong mùa thu này- Ảnh 3.

Áo thun trắng trở thành điểm tựa hoàn hảo để tôn lên phong cách cá tính

ẢNH: @YOYOKULALA

Khi kết hợp cùng áo khoác dáng dài chất liệu da lộn và quần da rắn nổi bật, chiếc áo thun giản dị bỗng trở thành chìa khóa cân bằng, mang đến vẻ thanh lịch hiện đại cho mùa thu.

Áo thun trắng hoàn hảo luôn hiện hữu trong mùa thu này- Ảnh 4.

Đây chắc chắn là một trong những kiểu vest tôn dáng và tinh tế nhất mà chúng ta từng biết, đồng thời cũng rất linh hoạt

ẢNH: @CPHFW

Bộ vest không chỉ là sự kết hợp chủ đạo cho trang phục hằng ngày mà còn phù hợp với những môi trường đòi hỏi vẻ ngoài chỉn chu hơn. 

Áo thun trắng hoàn hảo luôn hiện hữu trong mùa thu này- Ảnh 5.

Áo thun trắng - món đồ kinh điển trong tủ quần áo mùa thu 2025 tiếp tục được “lên ngôi” nhờ tính ứng dụng linh hoạt trong phong cách đường phố

ẢNH: CPHFW

Không chỉ dừng lại ở sự tối giản, áo thun trắng mùa này được phối theo những cách sáng tạo, tạo nên điểm nhấn vừa thanh lịch vừa cá tính. Dù phong cách của bạn là gì, bạn chỉ cần một chiếc áo phông trắng trong tủ đồ là có thể tạo ra vô vàn kiểu dáng. Bạn chỉ cần tìm ra kiểu dáng phù hợp với phong cách của mình: bó sát nhưng không quá chật, ôm sát hay rộng thùng thình, vừa đủ ngắn hay ngắn? Việc này không hề dễ dàng, mặc dù chiếc áo này cực kỳ đơn giản.

Áo thun áo thun trắng phong cách đường phố Tối giản mùa thu

Bài viết khác

Đơn giản nhưng vẫn cuốn hút với áo hai dây

Đơn giản nhưng vẫn cuốn hút với áo hai dây

Váy xếp ly, nét thanh lịch luôn dẫn đầu xu hướng thời trang

Váy xếp ly, nét thanh lịch luôn dẫn đầu xu hướng thời trang

Gam đen, trắng 'thắp lửa' các sàn diễn thời trang 2026

Gam đen, trắng 'thắp lửa' các sàn diễn thời trang 2026

Kiêu kỳ xuống phố với túi xách đỏ nổi bật

Kiêu kỳ xuống phố với túi xách đỏ nổi bật

Phối đồ đa năng cùng chân váy xếp ly

Phối đồ đa năng cùng chân váy xếp ly

Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại

Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại

Nét thơ mộng từ đồng quê trong phong cách Cottagecore

Nét thơ mộng từ đồng quê trong phong cách Cottagecore

Nâng tầm khí chất ‘nàng thơ’ với trang phục cổ yếm

Nâng tầm khí chất ‘nàng thơ’ với trang phục cổ yếm

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top