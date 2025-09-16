Áo thun trắng hoàn hảo luôn hiện hữu trong mùa thu này

Sự đơn giản của chiếc áo thun trắng chính là điểm mạnh, khi nó dễ dàng hòa hợp với bất kỳ món đồ nào: phối cùng quần jeans ống rộng cho phong cách phóng khoáng, kết hợp với chân váy midi để trở nên nữ tính, hay layer bên trong blazer sang trọng cho ngày se lạnh.

Trong muôn vàn xu hướng mới lạ của mùa thu, áo thun trắng vẫn giữ vững vị thế như một biểu tượng vượt thời gian ẢNH: @CPHFW

Các tín đồ thời trang khoe áo thun theo hàng ngàn cách, không phải như một món đồ chính mà là những lựa chọn tạo kiểu như mặc bên trong áo len cardigan hoặc khoác ngoài áo len cổ chữ V hoặc áo khoác blazer. Chiếc áo thun trắng hoàn hảo để tăng thêm chiều sâu cho trang phục, mang đến nét sang trọng, thoải mái cho cả những bộ trang phục trang trọng và chỉn chu nhất.

Cách mặc áo thun trắng theo xu hướng phong cách đường phố

Khi kết hợp cùng chân váy xếp ly mềm mại và áo khoác da cá tính, chiếc áo thun trắng khẳng định vị thế "must have" vừa thoải mái vừa thanh lịch, tạo nên phong cách hiện đại cho những ngày thu se lạnh ẢNH: @THESTYLESTALKERCOM AND OSLORUNWAY

Áo thun trắng trở thành điểm tựa hoàn hảo để tôn lên phong cách cá tính ẢNH: @YOYOKULALA

Khi kết hợp cùng áo khoác dáng dài chất liệu da lộn và quần da rắn nổi bật, chiếc áo thun giản dị bỗng trở thành chìa khóa cân bằng, mang đến vẻ thanh lịch hiện đại cho mùa thu.

Đây chắc chắn là một trong những kiểu vest tôn dáng và tinh tế nhất mà chúng ta từng biết, đồng thời cũng rất linh hoạt ẢNH: @CPHFW

Bộ vest không chỉ là sự kết hợp chủ đạo cho trang phục hằng ngày mà còn phù hợp với những môi trường đòi hỏi vẻ ngoài chỉn chu hơn.

Áo thun trắng - món đồ kinh điển trong tủ quần áo mùa thu 2025 tiếp tục được “lên ngôi” nhờ tính ứng dụng linh hoạt trong phong cách đường phố ẢNH: CPHFW

Không chỉ dừng lại ở sự tối giản, áo thun trắng mùa này được phối theo những cách sáng tạo, tạo nên điểm nhấn vừa thanh lịch vừa cá tính. Dù phong cách của bạn là gì, bạn chỉ cần một chiếc áo phông trắng trong tủ đồ là có thể tạo ra vô vàn kiểu dáng. Bạn chỉ cần tìm ra kiểu dáng phù hợp với phong cách của mình: bó sát nhưng không quá chật, ôm sát hay rộng thùng thình, vừa đủ ngắn hay ngắn? Việc này không hề dễ dàng, mặc dù chiếc áo này cực kỳ đơn giản.