Áo trench coat giúp nàng 'thăng hạng' phong cách ngày thu đông

Trải qua bao mùa mốt, áo trench coat vẫn chứng minh sức hút vĩnh cửu của mình. Không chỉ đơn thuần là chiếc áo khoác giữ ấm, nó còn là lời khẳng định phong cách, là tuyên ngôn về gu thẩm mỹ và sự tự tin của người phụ nữ hiện đại.

Ấm áp với áo trench coat dáng dài

Áo trench coat dáng dài cổ điển màu nâu vàng là lựa chọn được giới mộ điệu yêu thích ẢNH: CALIE

Thiết kế cổ ve to vừa, hai hàng cúc song song và thắt lưng đồng bộ giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Khi được phối cùng sơ mi trắng và quần đen, nàng dễ dàng ghi điểm với phong cách công sở hiện đại mà vẫn giữ được nét cổ điển đầy cuốn hút. Hoàn thiện bản phối bằng chiếc túi xách da màu kem quai xích tạo vẻ ngoài chuẩn mực cho những ngày đông.

Với những ai yêu thích sự nhẹ nhàng tinh tế, trench coat dáng dài màu be nhạt là gợi ý hoàn hảo ẢNH: D.CHIC

Các chi tiết cổ điển như ve áo, cầu vai và đai thắt eo gọn gàng tôn lên vẻ nữ tính và thanh thoát. Khi kết hợp cùng áo cổ lọ vàng kem, quần legging giữ nhiệt, nàng vừa giữ ấm vừa khéo khoe gu thẩm mỹ tinh tế. Kính râm mắt mèo trở thành điểm nhấn cá tính, giúp tổng thể thêm thời thượng và tràn đầy sức sống.

Khoe nhẹ tà váy khi kết hợp cùng áo trench coat

Không chỉ dừng lại ở phong cách cổ điển, mùa thu đông năm nay chứng kiến sự lên ngôi của xu hướng khoe nhẹ tà váy khi phối cùng trench coat ẢNH: SAKURA FASHION

Khoác ngoài là áo trench coat dạ đen tuyền với thiết kế cổ cao đứng, không ve áo và thắt eo tinh tế. Độ dài áo vừa ngang bắp chân, phần thân dưới xòe nhẹ để lộ chút chân váy xếp ly màu nâu be - chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến tổng thể trở nên mềm mại, quyến rũ. Kết hợp cùng mũ rộng vành màu kem và giày bệt đen mũi nhọn, dễ dàng hóa thân thành quý cô sang trọng giữa mùa đông.

Nếu nàng muốn một phiên bản hiện đại hơn, áo trench coat hai tông màu là lựa chọn đáng thử ẢNH: SAKURA FASHION

Thân áo đen tuyền kết hợp ve áo be sáng tạo nên điểm nhấn thị giác ấn tượng, trong khi chi tiết cúc vàng đồng và thắt eo kim loại giúp bản phối thêm phần sang trọng. Bên trong, phối áo cổ lọ nâu ấm và để lộ tà váy xếp ly màu nâu đất, tạo nên hiệu ứng layering tinh tế.

Hoàn thiện phong cách thường ngày với trench coat dáng lửng

Với những cô nàng yêu thích sự năng động, trench coat dáng lửng là lựa chọn lý tưởng để tạo nên phong cách thường ngày đầy sức sống mà vẫn không kém phần tinh tế ẢNH: MAIIMER

Chiếc trench coat dáng lửng màu be, thiết kế ve áo to bản cùng hai hàng cúc đen tương phản giúp trang phục trở nên nổi bật hơn. Phối cùng quần jeans ống đứng, nàng đã có ngay set đồ dạo phố hoàn hảo.

Thời trang dạo thu cá tính với trench coat dáng ngắn

Với chiều dài vừa ngang đùi, chiếc áo này giúp tôn dáng, đồng thời mang đến cảm giác năng động ẢNH: JM

Nàng chọn chiếc trench coat dáng ngắn màu be nhạt, thiết kế hai hàng cúc đen cách xa cùng đai thắt eo tạo độ phồng nhẹ. Bên trong, áo sơ mi trắng và cà vạt đen gợi phong cách học đường độc đáo, được phối cùng quần ngắn bó sát trở thành sự giao thoa hoàn hảo giữa trẻ trung và tinh tế.

Với những quý cô yêu phong cách thời trang cao cấp, chiếc trench coat dáng ngắn hiện đại với ve áo chữ V sâu và đai khóa kim loại bản lớn là lựa chọn hoàn hảo ẢNH: CÉNES

Kết hợp cùng quần shorts đồng bộ, phụ kiện vòng cổ kim loại bản to thể hiện đẳng cấp riêng và đầy quyền lực trong tiết trời thu đông.