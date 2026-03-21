Áo vải lụa, tơ voan, linen... đẹp nhất tủ đồ hè

Mời nàng bước vào hành trình khám phá các chất liệu thoáng mát, mềm nhẹ đầy tự nhiên cùng vải lụa, linen, tơ voan, cotton, kate... trên những mẫu áo nữ có phom dáng, cấu trúc đầy kiêu kỳ và xinh đẹp dành cho mùa hè 2026.

Sơ mi dáng suông có phần tay bồng nhẹ. Chất vải tơ phản chiếu ánh sáng nên dù mang tông màu nhạt vẫn đủ sức giúp nàng tỏa sáng rạng rỡ và tràn đầy sự tự tin ẢNH: NEM FASHION

Ghi dấu phong cách cùng áo vải lụa, tơ voan thoáng mát

Mùa xuân hè, các thiết kế áo công sở được làm mới qua nhiều loại chất liệu mới phù hợp với điều kiện thời tiết. Vải voan, tơ, chiffon hay lụa mềm là những ứng viên hàng đầu cho phom dáng của áo sơ mi, áo cách điệu nữ tính phối cùng chân váy bút chì, chân váy chữ A để tạo nên các bản phối mang phong cách công sở hiện đại.

Chất lụa nhăn nhẹ óng ánh tông màu xanh than với chi tiết cổ phối dây thắt nơ điệu đà và tay loe nữ tính. Trang phục từ các loại vải mềm nhẹ luôn hữu dụng trong mùa nắng vì ngoài đặc tính thoáng khí còn tạo nên sự tương phản thú vị khi phối cùng các mẫu chân váy và quần âu đứng phom ẢNH: NEM FASHION

Gam màu đỏ hòa quyện cùng màu muối tiêu, chiếc áo dây thanh mảnh phối quần ống rộng giúp nàng ghi dấu phong cách đời thường phóng khoáng, tự nhiên ẢNH: ONME

Áo váy vải lanh, các nếp nhăn nhẹ nhàng mà giàu sức hút

Bỏ qua sự óng ả và cảm giác mềm mướt của vải lụa, tơ voan để chạm vào vẻ thô mộc tự nhiên của chất liệu linen. Còn được gọi bằng cái tên thân thuộc là vải lanh, trang phục từ linen luôn mang nét riêng rất đặc trưng từ bề mặt vải nhăn nhẹ, cảm giác thoáng khí đi cùng kết cấu sợi dệt thô. Áo, váy linen thường không quá phong phú về màu sắc như các chất liệu khác nhưng vẫn luôn được hội sành mặc yêu thích.

Chiếc áo yếm màu đen phối chân váy maxi mang đến góc nhìn tinh tế giữa vẻ đẹp truyền thống và phong cách thời trang hiện đại ẢNH: ONME

Vải lanh cực kì thoáng khí, mang lại sự thoải mái và vẻ ngoài nữ tính vượt thời gian. Thiết kế set áo và quần shorts gây ấn tượng với phần cổ vuông, các đường gấp xếp ly tạo nên vẻ ngoài thoáng nhẹ hoàn hảo cho những ngày xuân hè ẢNH: ESTTE

Áo gile cấu trúc cổ chữ V điệu đà, nút bấm và túi nhỏ phía trước thể hiện sự tinh tế với một chút quyến rũ tinh nghịch. Phối gile và chân váy satin bí phồng làm tăng thêm sự tiện dụng cho bản phối của những quý cô cá tính, tự tin và luôn theo xu hướng ẢNH: ESTTE

Áo ren tằm thêu lót lụa mịn mềm mại mang đến cho người mặc cảm giác thoải mái suốt ngày dài. Đây là một thiết kế đủ trang nhã cho môi trường công sở nhưng vẫn mang lại nét nữ tính đặc trưng của phái nữ ẢNH: RANDOMLIST

Áo cotton gân mềm có độ co giãn nhẹ ôm gọn cơ thể và thu hút ánh nhìn với phần trễ vai bèo nhún đôi bằng lụa bóng tạo hiệu ứng bắt sáng tinh tế, khéo léo tôn lên tỷ lệ cơ thể của người mặc. Kiểu áo nữ tính này có thể phối cùng quần jeans, quần âu, chân váy chữ A, váy xếp ly... ẢNH: RANDOMLIST

Sự kết hợp hài hòa của tafta và cotton mang đến cho quý cô mẫu áo tay dài phom suông hiện đại. Thiết kế nổi bật với phần cổ được xử lý bằng kỹ thuật cắt laser tạo nên chi tiết những cánh hoa sắc nét và chuẩn xác, họa tiết thêu được căn chỉnh tỉ mỉ, mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng ẢNH: RANDOMLIST

Áo sơ mi cơ bản được làm mới bằng kỹ thuật layering: vải kate oxford dày dặn nhưng thoáng mát kết hợp cùng lớp lưới mềm bên ngoài, tạo nên hiệu ứng hai lớp và chiều sâu thị giác. Sự tương phản giữa hai chất liệu khiến phom sơ mi suông trở nên độc đáo nhưng vẫn giữ được nét chỉn chu cho môi trường công sở ẢNH: RANDOMLIST



