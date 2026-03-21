Áo vải lụa, tơ voan, linen... đẹp nhất tủ đồ hè

Có nhiều lý do để trang phục từ vải lụa, linen, tơ voan mềm mát được ưu ái ngày nắng. Trong đó không thể không nhắc đến vẻ đẹp tự nhiên từ chất liệu, cảm nhận về độ thông thoáng và năng động mà chúng mang đến.
Mời nàng bước vào hành trình khám phá các chất liệu thoáng mát, mềm nhẹ đầy tự nhiên cùng vải lụa, linen, tơ voan, cotton, kate... trên những mẫu áo nữ có phom dáng, cấu trúc đầy kiêu kỳ và xinh đẹp dành cho mùa hè 2026.
Ghi dấu phong cách cùng áo vải lụa, tơ voan thoáng mát
Mùa xuân hè, các thiết kế áo công sở được làm mới qua nhiều loại chất liệu mới phù hợp với điều kiện thời tiết. Vải voan, tơ, chiffon hay lụa mềm là những ứng viên hàng đầu cho phom dáng của áo sơ mi, áo cách điệu nữ tính phối cùng chân váy bút chì, chân váy chữ A để tạo nên các bản phối mang phong cách công sở hiện đại.
Áo váy vải lanh, các nếp nhăn nhẹ nhàng mà giàu sức hút
Bỏ qua sự óng ả và cảm giác mềm mướt của vải lụa, tơ voan để chạm vào vẻ thô mộc tự nhiên của chất liệu linen. Còn được gọi bằng cái tên thân thuộc là vải lanh, trang phục từ linen luôn mang nét riêng rất đặc trưng từ bề mặt vải nhăn nhẹ, cảm giác thoáng khí đi cùng kết cấu sợi dệt thô. Áo, váy linen thường không quá phong phú về màu sắc như các chất liệu khác nhưng vẫn luôn được hội sành mặc yêu thích.