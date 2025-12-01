Bản phối đen trắng, tông màu 'quyền lực' định hình phong cách công sở

Không quá ồn ào, không cầu kỳ, gam màu đen trắng được xem như nền tảng của triết lý tối giản: càng giản lược, càng sang.

Bản phối kinh điển đen trắng: áo sơ mi trắng và quần đen

Bạn có thể chọn cho mình bản phối kinh điển gồm áo sơ mi trắng và quần đen, công thức tuy quen thuộc nhưng chưa bao giờ mất đi sức hút ẢNH: K&K FASHION

Áo sơ mi trắng có đường sọc mảnh tinh tế cùng tay phồng nhẹ tạo điểm nhấn mềm mại, được sơ vin gọn bên trong chiếc quần ống rộng màu đen. Chính sự tương phản mạnh mẽ giữa sắc trắng thanh thuần và sắc đen sâu lắng giúp đường nét cơ thể thêm thanh thoát.

Cũng là sơ mi trắng và quần đen nhưng nàng biến tấu tinh tế hơn với thiết kế sát nách, phần thân trên làm từ ren đục lỗ tạo cảm giác mỏng nhẹ và tinh xảo ẢNH: GUMAC

Khi được sơ vin cùng chiếc quần tây cạp cao dáng đứng, đôi chân như được kéo dài tự nhiên, mang đến cảm giác thanh mảnh. Đôi giày cao gót trắng mũi vuông và túi xách kem tạo nên bảng màu dịu mắt, giữ lại trọn vẹn nét thanh lịch nhưng không đánh mất sự mềm mại nữ tính.

Công sở thanh lịch với chân váy đen, sơ mi trắng

Nếu muốn vẻ ngoài nữ tính hơn nhưng vẫn đảm bảo chuẩn mực công sở, áo sơ mi trắng phối cùng chân váy đen luôn là lựa chọn đáng tin cậy ẢNH: ELISE

Xuất hiện với chiếc sơ mi trắng tay ngắn làm từ voan mỏng nhẹ, phần vai và ngực điểm bèo nhún uyển chuyển. Điều tạo nên sức hút mạnh mẽ nhất chính là đóa hoa cài màu đen bản lớn ở cổ áo, nổi bật trên nền trắng tinh khôi, mang đến vẻ đẹp vừa cổ điển vừa kiêu kỳ. Đi kèm là chiếc chân váy đen tạo độ bồng bềnh, giúp chuyển động cơ thể trông nhẹ nhàng và sang trọng hơn.

Một lựa chọn khác đầy thanh lịch là sơ mi trắng chất liệu voan với cổ bẻ ngang và tay dài bồng nhẹ ẢNH: WHITECHIC

Chi tiết dây nơ cùng hoa trắng rủ xuống trước ngực khiến bản phối trở nên mềm mại, tăng điểm tinh tế mà không gây rườm rà. Chân váy bút chì đen cạp cao ôm sát, giúp tôn vòng eo và tạo đường cong thanh mảnh.

Nếu yêu nét trẻ trung hơn nhưng vẫn muốn giữ tinh thần công sở thanh lịch, thì chân váy ngắn chính là “vũ khí nhỏ mà có võ” ẢNH: JU CLOTHING

Chiếc áo sơ mi trắng bằng vải organza mỏng, cổ sơ mi truyền thống cùng chi tiết bèo nhún lớn ở vai khiến tổng thể trở nên nổi bật. Tay áo dài bo cổ tay tạo độ phồng nhẹ, giúp nàng toát lên vẻ ngọt ngào và thanh khiết. Kết hợp cùng chân váy ngắn đen được đính họa tiết nổi, trang phục vừa trẻ trung vừa mang chiều sâu thẩm mỹ.

Một phiên bản tiểu thư sang trọng hơn đến từ chiếc sơ mi trắng có chi tiết lông vũ mềm mại ở cổ tay và hạt đính sáng nơi cổ áo ẢNH: JOVEN FASHION

Áo được sơ vin cùng chân váy chữ A màu đen cổ điển, có điểm nhấn là các chi tiết hoa màu đen đính nổi tinh xảo. Tổng thể trang phục được hoàn thiện với chiếc túi xách da bóng màu đen, tạo nên vẻ ngoài thời thượng và nổi bật.

Đảo ngược công thức truyền thống: áo đen, quần trắng

Nếu trắng mang đến cảm giác thanh thoát, thì đen lại đại diện cho quyền lực và sự cá tính ẢNH: CALIE

Khi đảo ngược công thức truyền thống, chọn áo đen phối cùng quần hoặc chân váy trắng nàng sẽ có ngay một diện mạo đẳng cấp. Áo sơ mi đen dài tay với phần vai bồng nhẹ tạo độ sắc nét cho khung vai, hàng cúc trắng nổi bật tạo điểm nhấn thanh lịch. Khi được sơ vin cùng chiếc quần ống rộng trắng cạp cao với chi tiết túi viền nổi bật, tỷ lệ cơ thể được kéo dài tinh tế.

Một phiên bản nhẹ nhàng và ứng dụng cao hơn là chiếc áo tay ngắn đen với chi tiết nơ lụa thắt ở cổ - nữ tính nhưng không kém phần sang trọng ẢNH: RUZA

Sơ vin cùng chân váy bút chì trắng ngà dài đến gối, nàng có ngay set đồ dạo phố hoặc đi làm đều tinh tế. Phụ kiện nơ đen cài tóc và vòng tay nhỏ xinh khiến tổng thể hài hòa, khẳng định phong cách tối giản chuẩn mực nhưng không hề đơn điệu.