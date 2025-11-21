Bản phối quần shorts và các kiểu áo 'trường tồn' cùng thời gian

Bản phối kết hợp với quần shorts luôn giúp người mặc dễ dàng biến hóa và ghi điểm với nhiều phong cách khác nhau. Một set đồ đơn giản nhưng đủ sức tôn nét cuốn hút của các cô nàng hiện đại.
Quần shorts luôn là lựa chọn ghi điểm giúp nàng tự tin tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc. Chỉ cần một chút tinh tế trong cách phối, các cô nàng đã có ngay diện mạo trẻ trung mà vẫn giữ trọn nét cuốn hút riêng.
Áo thun phối quần shorts cạp cao
Sẽ khó lòng bỏ lỡ bản phối với áo phông họa tiết nhỏ nhắn tông đen, được sơ vin khéo léo cùng chiếc quần shorts cạp cao tone sur tone để tạo sự đồng nhất cho trang phục. Điểm xuyết với chiếc thắt lưng da nhỏ, người mặc đã hoàn thiện vẻ ngoài đầy cuốn hút, sẵn sàng dạo phố.
Áo dệt kim phối quần shorts
Áo không tay phối quần shorts
Áo polo phối quần shorts cạp cao
Sơ vin cùng quần shorts tông đen cạp cao được xếp ly tinh tế, điểm xuyết cùng những phụ kiện ánh bạc như đồng hồ, khuyên tai và không thể thiếu đôi giày búp bê đáng yêu để các nàng hoàn thiện tổng thể vừa ngọt ngào vừa trang nhã.