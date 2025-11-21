  • An Giang
Thời trang 24/7

Bản phối quần shorts và các kiểu áo 'trường tồn' cùng thời gian

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
21/11/2025 12:00 GMT+7

Bản phối kết hợp với quần shorts luôn giúp người mặc dễ dàng biến hóa và ghi điểm với nhiều phong cách khác nhau. Một set đồ đơn giản nhưng đủ sức tôn nét cuốn hút của các cô nàng hiện đại.

Quần shorts luôn là lựa chọn ghi điểm giúp nàng tự tin tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc. Chỉ cần một chút tinh tế trong cách phối, các cô nàng đã có ngay diện mạo trẻ trung mà vẫn giữ trọn nét cuốn hút riêng.

Áo thun phối quần shorts cạp cao

- Ảnh 1.

Đây là bộ đôi giúp kéo dài đôi chân một cách tinh tế, đồng thời mang lại sự gọn gàng và hiện đại cho cả set đồ

ẢNH: GUMAC

Sẽ khó lòng bỏ lỡ bản phối với áo phông họa tiết nhỏ nhắn tông đen, được sơ vin khéo léo cùng chiếc quần shorts cạp cao tone sur tone để tạo sự đồng nhất cho trang phục. Điểm xuyết với chiếc thắt lưng da nhỏ, người mặc đã hoàn thiện vẻ ngoài đầy cuốn hút, sẵn sàng dạo phố.

- Ảnh 2.

Áo phông họa tiết kẻ ngang màu tím ngọt ngào phối cùng quần shorts cạp cao tông trắng nổi bật để khoe trọn đôi chân thon dài. Điểm xuyết cùng đôi xăng đan cao gót quấn dây, túi xách cầm tay là đã sở hữu diện mạo năng động, phù hợp để đi du lịch

ẢNH: GUMAC

Áo dệt kim phối quần shorts

- Ảnh 3.

Các nàng có thể lựa chọn chiếc áo dệt kim màu xanh than với chi tiết viền trắng ở cổ, tay và gấu áo. Phối cùng quần shorts trắng để tạo nên tổng thể hài hòa, mang nét thanh lịch hiện đại. Nhấn nhá thêm đôi giày cao gót để tổng thể hoàn thiện hơn

ẢNH: @RUBIES.SG

- Ảnh 4.

Bản phối với áo dệt kim màu xanh pastel kết hợp cùng quần shorts cạp cao với chi tiết đắt giá là giấu cúc vào trong để tăng thêm phần trang nhã, điểm xuyết bằng dây chuyền ngọc trai, mũ nồi là đã sở hữu diện mạo yêu kiều, sẵn sàng tự tin tỏa sáng giữa phố đông

ẢNH: @RUBIES.SG

Áo không tay phối quần shorts

- Ảnh 5.

Áo hai dây trắng dáng crop top tôn vòng eo thon gọn, phối cùng quần shorts denim cạp trễ và túi xách da đeo chéo giúp sở hữu tổng thể năng động nhưng không kém phần thu hút. Chất liệu denim khỏe khoắn khi phối cùng áo hai dây lại càng tôn lên tinh thần tự do và đầy sức sống

ẢNH: THE C.I.U

- Ảnh 6.

Để tăng thêm phần cá tính, bạn có thể đổi sang chiếc áo tank top chất liệu thun, sơ vin tinh tế cùng quần shorts tông đen mang sự hài hòa. Kết hợp với đôi giày cao gót hở mũi, túi đeo vai để hoàn thiện diện mạo vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, lý tưởng cho những buổi dạo phố hay du lịch mùa hè

ẢNH: CARDINA

Áo polo phối quần shorts cạp cao 

- Ảnh 7.

Bản phối cùng chiếc áo polo sắc hồng nhẹ nhàng, sơ vin cùng quần shorts xếp ly cạp cao tông đen để tôn đôi chân thon dài. Nhấn nhá bằng túi xách cầm tay và xăng đan cao gót quai mảnh, sẵn sàng cho một buổi dạo phố nhẹ nhàng hoặc bữa tối cùng bạn bè

ẢNH: GUMAC

- Ảnh 8.

Bạn có thể lựa chọn chiếc áo polo sắc trắng được nhấn nhá bằng chi tiết cổ đen tối màu

ẢNH: GUMAC

Sơ vin cùng quần shorts tông đen cạp cao được xếp ly tinh tế, điểm xuyết cùng những phụ kiện ánh bạc như đồng hồ, khuyên tai và không thể thiếu đôi giày búp bê đáng yêu để các nàng hoàn thiện tổng thể vừa ngọt ngào vừa trang nhã.

quần shorts áo dệt kim Áo thun áo polo Áo hai dây áo tank top

