Bản phối với tất trắng 'nâng cấp' phong cách hằng ngày

Trái với vẻ ngoài nhỏ bé, tất trắng lại là chi tiết có khả năng “kéo sáng” cả tổng thể trang phục. Nhờ sắc trắng trong trẻo, phụ kiện này mang đến cảm giác mềm mại và nữ tính, đặc biệt phù hợp với mùa lạnh vốn ưu ái những chất liệu dày dặn, ấm áp. Khi kết hợp cùng các thiết kế nhẹ nhàng như váy hai dây, váy len hay cardigan, tất trắng trở thành điểm nối hoàn hảo giữa sự mong manh và nét thanh lịch.

Ở bản phối với váy, vẻ dịu dàng được đẩy lên tối đa với váy hai dây trắng bồng bềnh kết hợp tất trắng tone sur tone. Sự giao hòa giữa gam trắng tinh khiết và chất liệu mềm mại tạo nên hình ảnh một “nàng thơ” vừa mong manh vừa dịu dàng.

Để tổng thể không quá nhạt nhòa, nàng có thể thêm đôi giày màu xanh, cuối cùng túi da bản to sẽ bổ sung chút ấm áp và chiều sâu thị giác, phù hợp cho những buổi dạo phố ẢNH: @KLINHND

Một lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu phong cách cổ điển chính là sự kết hợp set đồ tone sur tone mang đậm chất quý cô với set áo khoác blazer cùng chân váy họa tiết màu hồng ấn tượng.

Đôi tất trắng lúc này trở thành điểm nhất cho cả bộ trang phục tươi sáng, sắc trắng kéo nhẹ sắc độ hài hòa cho tổng thể trở nên nhẹ nhàng và đầy tính nữ. Để bản phối thêm phần sang trọng, có thể chọn giày cao gót mũi nhọn tôn dáng ẢNH: @CHIPUPU

Nếu yêu phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn cần nét khác biệt, hãy thử phối váy xẻ tà màu be cùng cardigan xanh dương - hai gam màu tưởng chừng đối lập nhưng lại hòa hợp bất ngờ. Bên trong là áo thun trắng đơn giản và không thể thiếu một đôi tất trắng đóng vai trò làm dịu tổng thể, giúp trang phục thêm thanh thoát. Điểm nhấn không thể thiếu là giày búp bê đỏ đô, giúp cân bằng sắc độ và tạo sự chú ý vừa đủ.

Cardigan xanh khoác bên ngoài thun trắng đơn giản, tất trắng làm nổi bật lên sắc đỏ đô của đôi giày ẢNH: @CHIPUPU

Với những nàng yêu phong cách tối giản, công thức bộ ba váy trắng đơn giản phối cùng sneakers be và tất trắng là lựa chọn không bao giờ sai. Tất trắng giúp tạo lớp chuyển tinh tế giữa giày và váy, khiến đôi chân trông dài và thon gọn hơn.

Đây là minh chứng rõ ràng rằng chỉ với một đôi tất trắng, trang phục tối giản nhất cũng trở nên hoàn thiện và thời trang ẢNH: @CHIPUPU

Không chỉ dành cho những cô gái nữ tính, tất trắng còn là “vũ khí” hoàn hảo cho phong cách trẻ trung, phóng khoáng. Nhờ khả năng trung hòa màu sắc và tạo điểm sáng tinh tế, phụ kiện này giúp bản phối năng động trở nên gọn gàng, thoải mái.

Một công thức cực “chất” dành cho nàng hiện đại chính là bodysuit ngắn tay phối váy xếp ly xanh xám. Đôi tất trắng lúc này đóng vai trò tạo đường ngắt nhẹ nhàng giữa phần thân trên và chân váy, giúp đôi chân trông dài hơn và tổng thể trở nên hài hòa ẢNH: @PHUONGMYCHI

Với những ngày cần sự thoải mái tuyệt đối, nàng có thể thử hoodie oversized, quần shorts, và tất nhiên không thể thiếu đôi tất trắng giúp trung hòa sắc độ của cả bộ trang phục. Còn khi xuống phố cá tính thì có thể chọn phối tất trắng với áo khoác bomber và đôi bốt cao cổ, tổng thể lập tức trở nên thời thượng và sắc nét hơn.

Đôi tất trắng lúc này đóng vai trò giúp tổng thể sáng hơn, tránh cảm giác nặng nề khi phối cùng trang phục đường phố phá cách ẢNH: @CHIPUPU

Tất trắng khẽ lộ khỏi cổ bốt, phối cùng áo khoác đen, tổng thể cá tính và đậm chất thời trang đường phố ẢNH: @TINNGUYEN_9

Tất trắng không chỉ gắn với vẻ mềm mại mà còn có thể tạo ra những bản phối vừa ngọt ngào vừa táo bạo. Tôn lên vẻ đẹp nhí nhảnh với với áo khoác dáng ngắn phối viền xanh cô ban nổi bật, kết hợp cùng chân váy xếp phồng trắng mang tinh thần dễ thương, tinh nghịch. Điểm thu hút nhất chính là đôi tất trắng dáng scrunch được kéo cao đến giữa bắp chân, tạo độ nhún nhẹ đầy ngẫu hứng.

Đôi tất trắng dáng scrunch tạo điểm sáng ngọt ngào cho set đồ mang ấn tượng ẢNH: @TINNGUYEN_9

Còn khi muốn ngọt ngào nhưng pha cổ điển, bạn có thể diện áo thun ôm dáng cổ vuông phối cùng chân váy mini xếp tầng màu tím lavender mềm mại. Để tạo chiều sâu thị giác và tránh trang phục trở nên quá “bánh bèo”. Giữa sự chuyển đổi từ váy ngắn nữ tính xuống đôi bốt khá dày dặn, đôi tất trắng xuất hiện như lớp “đệm thị giác”, giúp tổng thể hài hòa và mềm mại hơn.

Áo thun ôm dáng cổ vuông phối cùng chân váy mini xếp tầng màu tím lavender, đôi tất trắng xuất hiện hững hờ bên trong đôi bốt cá tính ẢNH: @MINI.CHITBF

Tất trắng góp phần định hình phong cách, giúp trang phục không chỉ hài hòa hơn mà còn có chiều sâu. Dù đi theo phong cách nào thì chỉ cần một đôi tất trắng, nàng đã có thể biến hóa và nâng cấp phong cách hằng ngày một cách đầy tinh tế.