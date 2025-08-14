Bản tình ca cá tính với áo corset và quần ống rộng

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để xách vali và bắt đầu những chuyến đi. Giữa vô vàn set đồ, áo corset và quần ống rộng nổi lên như một công thức vừa thời thượng vừa cá tính. Không bị giới hạn bởi quy tắc, phong cách này khuyến khích sự sáng tạo, pha trộn giữa sự quyến rũ, cá tính để tạo ra “chất” thời trang riêng biệt.



Phóng khoáng, thời thượng với áo corset và quần jeans

Một trong những kiểu quần ống rộng phổ biến thường được kết hợp với corset nhất chắc chắn không thể bỏ qua quần jeans, vừa phóng khoáng lại thời thượng.



Quần jeans cạp trễ với tông xanh nhạt tạo cảm giác tươi mát được phối cùng áo corset cổ chữ V màu đỏ tạo nên cảm giác tương phản thú vị ẢNH: @NGOCTRINH89

Tự tin tỏa sáng với áo corset ren hai dây phối với quần jeans ống rộng cùng màu tạo nên tổng thể hài hòa và nữ tính ẢNH: @KHONGTUQUYNH889

Để giúp bộ trang phục không bị nhàm chán, khéo léo phối thêm những phụ kiện nổi bật như giày thể thao hay túi xách thời thượng đem đến một giao diện vừa thoải mái lại cuốn hút vô cùng.



Phá cách với áo corset và quần tây

Quần tây thường được gắn liền với hình ảnh công sở nhưng khi phối cùng áo corset lại đem đến một cảm giác mới lạ và có chút phá cách.



Áo corset cúp ngực gợi cảm kết hợp cùng quần tây phong cách thanh lịch đã giúp ca sĩ Lưu Hương Giang có một diện mạo vô cùng trẻ trung và không kém phần thanh lịch ẢNH: @LUUHUONGGIANG

Nhã nhặn với sự kết hợp của corset và áo sơ mi dáng rộng vừa thời trang lại lịch sự vừa đủ ẢNH: @BAOTHY.TRAN

Bảo Thy chọn phối với quần tây ống rộng cùng màu và trang sức đơn giản đã giúp cô nàng dễ dàng chiếm được thiện cảm của mọi người ngay từ ánh nhìn đầu tiên.



Cá tính hiện đại với áo corset và quần túi hộp

Áo corset và quần túi hộp là sự pha trộn hoàn hảo giữa nét đẹp quyến rũ và sự cá tính hiện đại.



Quần túi hộp dáng rộng nổi bật với những chiếc túi lớn ở hai bên ống quần, phối cùng áo corset hai dây với phần ren nổi đầy quyến rũ tạo nên sự đối lập độc đáo ẢNH: @NANA.STUDIO___

Thay đổi với áo corset denim năng động phối cùng quần túi hộp dáng rộng đem đến cảm giác tự do có chút “bụi bặm” của thời trang đường phố ẢNH: @SOMETHING.MUSTHAVE

Để thoải mái cho việc di chuyển, bạn có thể khoác thêm một chiếc áo sơ mi bên ngoài, vừa kín đáo lại tạo chiều sâu thị giác giúp bộ đồ thêm phần đặc biệt.



Phong cách sang trọng với áo corset và quần palazzo

Nếu bạn là người theo đuổi phong cách sang trọng, bay bổng thì chắc chắn không thể bỏ qua sự kết hợp của corset và quần palazzo.



Quần palazzo là dáng quần ống siêu rộng với chất liệu nhẹ nhàng, mềm mại đem đến cảm giác thoải mái và vô cùng thời thượng ẢNH: @OULA.STUDIOS

Khi kết hợp với corset ren, bạn sẽ có ngay set đồ mang đậm chất nghỉ dưỡng, phù hợp cho những buổi dạo chơi tại resort hoặc tiệc tối bên bãi biển. Màu trắng, be, hồng phấn hoặc xanh pastel sẽ giúp bản phối thêm phần lãng mạn ẢNH: @FOOLCHEEN

Áo corset và quần ống rộng là sự kết hợp thông minh cho mùa du lịch, chỉ cần tinh tế trong lựa chọn bạn sẽ tự tin tỏa sáng trong mọi khung hình, biến chuyến đi mùa hè thành một bản tình ca cá tính.

