Bản tình ca cá tính với áo corset và quần ống rộng

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để xách vali và bắt đầu những chuyến đi. Giữa vô vàn set đồ, áo corset và quần ống rộng nổi lên như một công thức vừa thời thượng vừa cá tính. Không bị giới hạn bởi quy tắc, phong cách này khuyến khích sự sáng tạo, pha trộn giữa sự quyến rũ, cá tính để tạo ra “chất” thời trang riêng biệt.
Phóng khoáng, thời thượng với áo corset và quần jeans
Một trong những kiểu quần ống rộng phổ biến thường được kết hợp với corset nhất chắc chắn không thể bỏ qua quần jeans, vừa phóng khoáng lại thời thượng.
Để giúp bộ trang phục không bị nhàm chán, khéo léo phối thêm những phụ kiện nổi bật như giày thể thao hay túi xách thời thượng đem đến một giao diện vừa thoải mái lại cuốn hút vô cùng.
Phá cách với áo corset và quần tây
Quần tây thường được gắn liền với hình ảnh công sở nhưng khi phối cùng áo corset lại đem đến một cảm giác mới lạ và có chút phá cách.
Bảo Thy chọn phối với quần tây ống rộng cùng màu và trang sức đơn giản đã giúp cô nàng dễ dàng chiếm được thiện cảm của mọi người ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Cá tính hiện đại với áo corset và quần túi hộp
Áo corset và quần túi hộp là sự pha trộn hoàn hảo giữa nét đẹp quyến rũ và sự cá tính hiện đại.
Để thoải mái cho việc di chuyển, bạn có thể khoác thêm một chiếc áo sơ mi bên ngoài, vừa kín đáo lại tạo chiều sâu thị giác giúp bộ đồ thêm phần đặc biệt.
Phong cách sang trọng với áo corset và quần palazzo
Nếu bạn là người theo đuổi phong cách sang trọng, bay bổng thì chắc chắn không thể bỏ qua sự kết hợp của corset và quần palazzo.
Áo corset và quần ống rộng là sự kết hợp thông minh cho mùa du lịch, chỉ cần tinh tế trong lựa chọn bạn sẽ tự tin tỏa sáng trong mọi khung hình, biến chuyến đi mùa hè thành một bản tình ca cá tính.